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電話：03 397 9560

營業時間

星期一: 16:00 – 02:00,

星期二: 16:00 – 02:00,

星期三: 16:00 – 02:00,

星期四: 16:00 – 02:00,

星期五: 16:00 – 02:00,

星期六: 16:00 – 02:00,

星期日: 16:00 – 02:00

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

關於ABV餐飲集團

說到精釀啤酒，你絕對不能不知道ABV餐酒館集團！

自2015年起，已經在台灣開設了多家餐廳，提供多元化的國際美食與精釀啤酒！ABV的餐酒館橫跨不同的飲食文化，包括日式、美式、地中海式、加勒比海式、南洋風味等，並且在各家分店提供超過300種的精釀啤酒選擇。

每家餐酒館都有其獨特的風格和專門的菜單，不僅注重食物的多樣性，也著重於飲品的專業搭配，讓顧客能享受到完美的用餐體驗。每家ABV餐酒館都裝設有專業的冰箱，提供各種國際精釀啤酒，並定期更新啤酒種類，以保持菜單的新鮮感和多樣性。

此外，餐廳還有專業的啤酒侍酒師，協助顧客選擇最合適的啤酒來搭配餐點，也提供專業的飲品知識和建議。

這些都是讓我愛上ABV系列的主要因素。

ABV日式餐酒館如何抵達？就在林口長庚醫院對面

ABV日式居酒屋就在林口長庚醫院對面！搭乘公共交通或是自行開車前往都非常方便。

公車：林口長庚醫院站

捷運：機捷長庚醫院站A8

幾步路就能到達，這樣的地理位置，讓這間居酒屋成為了林口地區聚餐的熱門選擇。

四人套餐全收錄！想吃的一次看

今天和朋友們選擇了ABV居酒屋的四人套餐，這個套餐真的是非常豐富，包括了11道菜，從前菜到甜點應有盡有。這樣豐富的選擇不僅滿足了我們的味蕾，也為這次的聚會增添了不少樂趣。

火串｜炸豬排串

首先登場的是外酥內嫩的炸豬排串，每一口都能感受到豬肉的多汁與酥脆的外皮完美融合，伴隨著特製醬汁，讓人一吃難忘。

牛串｜金針雪牛串

接著是口感豐富的金針雪牛串，特選牛肉融合金針菇的鮮美，每一口都散發著高級肉品的甘甜與菇類的清香，是一道不可多得的美味。

火烤辣味噌鮮魷

辣味噌鮮魷則帶來了微妙的辛辣與海鮮的鮮美交織，噴香的魷魚在辣味噌的包裹下，口感層次豐富，讓人回味無窮。旁邊還附有解膩的蓮藕，香甜好吃，跟辣味噌鮮魷搭配起來剛剛好。

柳葉魚甘露煮

柳葉魚是很棒的下酒菜，烤得很好吃。就是愛他豐富的魚卵，一口咬下去超滿足。他們調味的很特別，有一種甘甜的香氣。搭配蔥花甚是美味。

特製生牛肉

特製的生牛肉，以獨家調味和精心處理，保留了牛肉的原始風味和嫩度，每一片都是味蕾的享受。下面鋪了一層洋蔥，搭配生牛肉一起吃，更凸顯了生牛肉的鮮甜美味。原本對生牛肉還有點抗拒，搭配他們的醬汁跟洋蔥變得更好吃。一口接著一口停不下來。

蒲燒鰻玉子燒

蒲燒鰻玉子燒的組合，鰻魚的鮮嫩與玉子燒的滑順，帶來了一種溫暖的口感對比，是居酒屋中的經典之選。第一次吃鰻魚口味的玉子燒，每一塊玉子燒裡面都放了超大塊的蒲燒鰻魚，也就是每一口都吃得到蒲燒鰻魚的美味。鮮嫩可口，很推薦喜歡吃鰻魚的人一定要吃這道。

綜合海鮮沙拉

綜合海鮮沙拉清爽開胃，各種海鮮的鮮美與蔬菜的爽口，是餐點中的一抹清新。裡面不僅有蝦仁、魷魚、扇貝等等。甚至還放了煙燻鮪魚！在咀嚼的過程中，發現有一股香濃的煙燻味，正在猜想是這麼讓我這麼驚艷的味道，往碗裡一看才發現原來是煙燻鮪魚。搭配生菜還有清新爽朗的醬汁，是非常棒的開胃菜。

尾道燒

尾道燒是一道源自日本廣島縣尾道市的特色料理。這道料理主要是由燒烤過的豬肉、蔬菜和特製醬料製成。其特色在於使用當地的醬汁和獨特的烹調方式，將食材的風味提升，使肉質更加鮮嫩可口。整體上看起來很像大阪燒，裡面夾層是炒麵，還放了雞胗增添口感豐富度。

一整份切成四塊，四個人吃剛剛好！

鱚魚天婦羅

鱚魚天婦羅外酥內軟，輕咬一口，魚肉的鮮甜與天婦羅的酥脆完美結合，是日式料理中的精緻之選。這一份餐點裡面還有炸蔬菜，像是炸花椰菜、炸地瓜片我都超喜歡的，搭配天婦羅的鮮甜剛剛好。

南蠻風炸雞

南蠻風炸雞則是帶有一點甜辣的口味，外皮酥脆，內肉鮮嫩多汁，非常適合搭配啤酒享用。

甜點或許是麻糬？！

印象中白糖粿是台南的著名小吃點心，在日式居酒屋裡面可以吃到白糖粿簡直是回憶殺。這種甜點由糯米粉製成，通常會加入白糖或紅糖來增加甜味。白糖粿的質地柔軟且黏性，外觀透明或半透明，呈現自然的米白色。

吃起來像麻糬一樣QQ的但是又不似麻糬那麼黏膩，相較之下白糖粿更有嚼勁，一直是我跟萊肯很喜歡的小吃。這裡提供的白糖粿點心，有四種口味！原味、抹茶、芝麻跟草莓，四種口味都超好吃，都咬一口就好了～為這場豐盛的美食之旅畫上完美的句點。

ABV最重要的！「酒」這次我們喝什麼？

這次我們選的精釀啤酒都是來自日本的，另外還有點一杯梅酒。在這邊看到比較多的酒都是跟日本比較相關，跟過去我們在台北ABV美式餐酒館看到的啤酒比較不一樣。這是讓我覺得很特別的地方！好喜歡這種主題性的餐廳，忍不住讓人想要將ABV餐酒館全部搜集完！

ABV日式居酒屋林口長庚店，店家環境

胖貓咪推薦嗎？四人套餐這樣很可以～

結合舒適的環境、細心的服務以及精選的料理，ABV日式居酒屋絕對是林口地區聚餐的首選。無論是家人聚會、朋友相聚還是同事慶祝，這裡都能提供一個讓人滿意的美好夜晚。別忘了品嚐他們的特色梅酒，為晚餐增添一抹日本風情！

這裡不僅是品嘗美食的好地方，也是享受生活的小確幸。快來ABV日式居酒屋，與親愛的人一起分享這份味蕾的喜悅吧！

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