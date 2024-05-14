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高雄美食-鹿島日式鐵板燒(新楠店) 新開幕!? 雙人豪華套餐~ 海陸制霸高CP!!

2024-05-14 14:14:00 跟著小毛一起趴趴GO 人氣：105
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窩客好文

跟著小毛一起趴趴GO

發表篇數：1084篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 楠梓區

造訪商家：鹿島日式鐵板燒(新楠店)
phone07-3538489
place高雄市楠梓區土庫一路60號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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封面1

日期：2024-05-13

名稱：鹿島日式鐵板燒(新楠店)

電話：07-3538489

地址：高雄市楠梓區土庫一路60號1樓

        (楠梓家樂福)

營業時間：11:00-22:00 (最後收客：20:30)

平均消費：260元起 (個人經濟餐)

FB粉絲頁：暫無


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我們全家人真的很愛鹿島日式鐵板燒的好滋味

這次來到位於楠梓家樂福新開幕的 鹿島日式鐵板燒(新楠店)

這裡有著比鹿島日式鐵板燒(鳳山店)更寬敞的用餐座位區

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風格上同樣是濃濃日式木裝潢質感

除了常見的傳統吧檯式座位區之外

還有多張4人桌可以與家人獨立用餐

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自助區除了有免費的白飯及味噌湯可以暢食之外

汽水／咖啡及日式抹茶霜淇淋同樣可來吃喝到飽

咖啡機選用的是星巴克咖啡豆整個就很有吸引力!!

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中價位消費 高CP值享受

鹿島日式鐵板燒(新楠店)的消費比起一般百元鐵板燒連鎖店要來的高上一些

但從週邊的飲料咖啡及冰淇淋無限供應

到主食材的料理等級來評比看待的話...

小毛認為他們家的市場定位更可讓多數人來選擇並且喜歡上它

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針對每一位客人的餐點需求

都是師傅們竭盡心力的現場料理手作

將每個細節忠實呈現於現場每位顧客

更是享用鐵板燒時最棒的一場美食饗宴秀

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雙人豪華套餐

由於小毛先前已經品嚐過(鳳山店)的手藝

所以這次能更放心的來嚐鮮他家的雙人豪華套餐

日式小菜／日式茶碗蒸／時令鮮蔬 都是2人份來供應上菜

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原味鮮香菇

大顆飽滿又多汁的鮮香菇也太誘人食慾了吧~

師傅以最自然簡單的手法來將香菇料理

沾上一點點胡椒塩即能品嚐到最鮮甜的香菇

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北海道大干貝

北海道干貝的好口感是眾所皆知的美味

然而干貝越大其成本也越高

但其所呈現出的口感也更遠勝於小干貝

一人一顆大干貝絕對能先來滿足你主菜上桌前的期待

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香煎海鱸魚／鮮草蝦

除了北海道干貝之外還有香煎海鱸魚與鮮草蝦來接力上菜

食材新鮮且同時保留住最基本的鮮甜風味

這也是小毛很喜歡來這裡用餐的原因之一

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主餐A(紐西蘭羊肩排)

雙人豪華套餐分別可從主餐A與B各選1道料理來享用

其中主餐A有 紐西蘭羊肩排／西班牙伊比利豬／特選菲力牛排 能選擇

紐西蘭的羊排除了肉質鮮嫩之外

也沒有大家所害怕的濃郁羊騷味

如果你也已吃膩牛與豬肉的話~不妨可以嚐試看看!?

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主餐B(脆皮雞腿排)

主餐B則有 美國嫩肩牛排／香煎松阪豬／脆皮雞腿排 來選擇

脆皮雞腿排無論大小朋友都是十分喜歡那種皮酥肉嫩的口感

口味吃的重就沾點塩巴~ 想增添香氣就來點黑胡椒

或是單純原味再配上一點香煎蒜頭也是相當好吃的

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當月壽星禮

只要出示證件並且是當月壽星

即可免費獲贈一串日式黑糖麻糬

Q彈粘牙的口感也太好吃了!!

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一桌子的美味也展現其相對應的料理價值

高品質且新鮮的食材料理通常是小毛著重的重點之一

若能保留下每道料理最基本自然風味更是能符合需求

畢竟現今的生活已充斥著太多的加工與調味

能夠吃上一頓香甜且自然的日式鐵板料理真的很棒~

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文章標籤
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黃小毛

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