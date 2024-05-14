臺灣的文化風情與美食的美味印象，深深打動旅人的心境，推薦一下彰化最夯的景點「彩虹屋-卡里善之樹」而應以天華香的卡里善是和美鎮的古稱，冷與熱的交界地，氣候溫和與環境優美之意，台灣最年輕的「燈塔-芳苑燈塔」，此外在彰化的肥美海鮮擁有「西岸明珠」的美譽，每一位旅人彷彿置身於時光隧道機。

推薦彰化老字號的商家「新口味食品行」隱藏版菜單-綠豆椪，僅有彰化當地的老客戶知道，濃濃的家鄉情懷現在就帶各位來品嚐，彰化當地人的童年與回憶讓人一嚐就難忘的綠豆椪，每一口都深深打動彰化人的心。

來自台北SOGO的「新口味食品行」聯名快閃活動，現場因粉絲充滿熱情的湧動的讓排隊的等待不枯燥，每一秒都充滿期待，莫過於那一口媽咪最愛的蛋黃酥小點，是一份情感的寄託觸動家鄉的溫暖與味道，隱藏版菜單-綠豆椪滿滿的用心與美味，就犒賞給自己吧！

盼望各位民眾可以像品嚐蛋黃酥的配比風味，鹿港「新口味食品行」攜手「雪王冰淇淋」打造新品味蛋黃酥冰淇淋，不斷磨合與改變口感的最終口味，店家表示這次合作迫不及待分享給民眾，首度跨界合作衝擊你、我的夏日鹿港「新口味食品行」、「雪王冰淇淋」兩家門市同步開賣。

兩間店家合作「蛋黃酥冰淇淋」將5月24日在新口味鹿港店-台式下午茶套餐300、嘗鮮價250兩種配比套餐，套餐都有新口味蛋黃酥冰淇淋、新口味蛋黃酥、任一飲品，與雪王冰淇淋售價單球130

台北SOGO的「新口味食品行」聯名快閃活動，提早於5月17日回饋鹿港鄉民、美食客粉絲快閃票選與體驗新品上市的最終口味，提供兩種配比套餐相當寵愛美食客，活動時間5月13日至5月19日的台北台北SOGO，現場還有拍照、打卡的背板，忠孝復興站2號出口。

➧➧➧這是茶園與豬兒在快閃店活動的拍攝影片快點點擊。