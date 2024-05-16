很久之前，大概10多年前吧，有次到徐州路台大法學院附近轉悠，市長官邸藝文沙龍旁一間小小的餐廳，叫做「貓下去瘀青小館」，當時覺得這名字很酷有個性，默默記在心裡，沒想過這間小店越來越討喜，連知名美食作家舒國治都如此形容：「台北的歡樂角落」。

體現了主廚陳陸寬幽默的「貓下去」，後來在敦化北路綠帶遠離商街的住宅區街墎，推出華麗變身的「貓下去敦北俱樂部&俱樂部男孩沙龍」，一處mix了餐廳、酒吧、lifestyle的有趣所在，大台北潮男潮女的最愛，你可以在這嗑到很台的涼麵、排骨飯，也能慢條斯理享用一份慢烤肋眼牛排，甚麼是台北?這就是台北！

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目次 資訊

菜單

介紹

餐點

酒水

結語

資訊

貓下去敦北俱樂部

評分： / 4.1

地址：105台灣台北市松山區敦化北路218號( 地圖 )

電話：02 2717 7596

營業時間

星期一: 17:00 – 23:30,

星期二: 休息,

星期三: 17:00 – 23:30,

星期四: 17:00 – 23:30,

星期五: 17:00 – 23:30,

星期六: 11:00 – 23:30,

星期日: 11:00 – 23:30

星期一: 17:00 – 23:30, 星期二: 休息, 星期三: 17:00 – 23:30, 星期四: 17:00 – 23:30, 星期五: 17:00 – 23:30, 星期六: 11:00 – 23:30, 星期日: 11:00 – 23:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

菜單

做成像雜誌的菜單和酒單，內容不遑多讓，透露主廚&老闆阿寬曾待過ppaper設計雜誌的履歷。

介紹

「貓下去」自從搬離徐州街，在敦北搖身一變200坪的「貓下去敦北俱樂部」後，我對它的正確位置就迷失了方向，對台北人來說出了捷運站還要走10分鐘以上=好遠，請原諒我們的嬌生慣養。

上一份工作的上班路線必經敦化北路，途經上班日裊無人煙的敦北住宅區一樓，赫然是心心念念「貓下去敦北俱樂部」！屋簷掛著黃色傳統燈籠，還以為是私人宮廟咧。

解決了地點，接著就是訂位了，熱門餐廳的座位就像和女神聯誼的機會：請提前預約，週末晚上「貓下去敦北俱樂部」位子都是爆滿的。

下午時段相對好訂，若不介意大白天理性飲酒作樂的話，還可以理所當然斜倚著義大利風情戶外區享受陽光。

「貓下去瘀青小館」、「貓下去計畫」都是平易近人小吃店，「貓下去敦北俱樂部」可火紅了，名流、美食家、藝人、媒體造訪，高朋滿座，甚至那位國際影帝-梁朝偉，來台灣參加金馬獎結束後，還和另一位影帝高捷特來享用「貓下去敦北俱樂部」的招牌涼麵。

那麼多名人造訪，會不會有距離感?別擔心，雖然「貓下去敦北俱樂部」總感覺要有個三兩三才能成座上賓，但同時也很鬧，保有「瘀青小館」時的初衷，將他當作一般餐廳好好enjoy吧！你會在這吃到最美味的食物。

說到食物，人家若問你「這是吃甚麼的?」可能得思忖幾秒，很難定義「貓下去敦北俱樂部」，畢竟當你吃著牛排三明治時，同桌可能扒著排骨飯，隔壁在享用新鮮小卷搭海山醬與白酒的組合，在這間主廚個人風格明顯的地方，甚麼事都有可能發生，做你自己想做的就好。

餐點

「貓下去敦北俱樂部」的餐點真的很厲害嗎?我可以跟大家說：沒有過譽，有些是讓人舒心的創意comfort food，有些則是台灣人習以為常的經典小吃，經阿寬主廚融會貫通料理手法改造，翻玩成不一樣有趣面貌，對自家產品的熱愛，感受得到。

阿寬主廚不只會做菜，還擅於將飛揚思緒化作縷縷文字，同行是聘請文字工作者捉刀說菜，他則是右手持鍋鏟左手寫書，在他筆下每道招牌菜都有自己的來龍去脈，有了厚度與面貌，也有了屬於「貓下去敦北俱樂部」的料理散文書「薯條與油封大蒜」。

冠軍薯條 240元

薯條在一道料理扮演的，通常是配角，吃過很頂的餐廳，牛排鮮美無比，薯條卻乾巴巴的很可惜，「貓下去敦北俱樂部」不這麼定位。

「認識貓下去第一個需要吃的東西。」阿寬如此說，甚至出書直接以「薯條與油封大蒜」命名，不難看出這盅直接塞進冠軍獎盃的薯條，在「貓下去敦北俱樂部」的地位，有關這盅冠軍薯條的來龍去脈與料理手法就不多說，阿寬寫得很清楚，網路上隨便都找得到，我就直接進入正題：所以，好吃嗎?

細如鞋帶薯條，經慢烤油封大蒜、鹽巴與黑胡椒調味，刨上帕馬森起司、奧勒岡葉與巴西利，點亮薯條主角光環，你大概能想像這盅冠軍薯條的迷人香氣。

薯條陪著「貓下去敦北俱樂部」揚名立萬，每桌客人必點一盅，放在桌邊用筷子慢慢吃、想到就吃。

炸雞 360元

炸雞的美味，不分國界，低潮時來份香酥炸雞，「貓下去敦北俱樂部」專賣這種撫慰人心comfortfood，吃了心情會好。

雞腿肉醃過，軟嫩多汁偏鹹，甚麼都不用沾就很夠味，眼睛會為之一亮那種。

魚子醬與蜂蜜吐司 240元

吃飯前總有些開胃小點，「貓下去敦北俱樂部」獨家料理-魚子醬與蜂蜜吐司，就是那種你吃完會開啟食慾，準備吃更多東西的開胃甜點。

6片抹上蜂蜜、烤得焦焦脆脆的小吐司，點上奶油，奶油上點著奢華魚子醬，理應是高級餐廳才出現的菜色，卻弄得如此local如此snake，真的很妙。

甚麼都不必說，大小恰到好處入口，甜美鹹鮮滋味，好讚。

鹹水雞沙拉 340元

若你想瞭解一座城市，最好嚐嚐它的沙拉，我們可以在番茄片、羅勒葉與馬札瑞拉起司組成的卡布里沙拉，嚐到南義的陽光；也在花樣繽紛的華爾道夫沙拉，品味紐約大蘋果的繁華。

「貓下去敦北俱樂部」用我們熟知的在地小吃-鹹水雞來詮釋最台北的沙拉，剪切一口大小食材優雅入口，有菜有肉鹹水雞清爽營養，伴你度過台北的漫漫溽暑。

貓下去招牌涼麵 320元

關於「貓下去敦北俱樂部」這碗涼麵，實在太多傳奇。

「台北最貴涼麵」、「影帝來台吃過的涼麵」等等，諸多口碑讚譽，讓「貓下去敦北俱樂部」這碗招牌涼麵，從平凡小吃蛻變宛如精品高貴，會想賣涼麵，是因為阿寬發現台北宵夜常見「涼麵+三合一味噌湯」經典組合，特能代表喝完酒、跑完趴、吃涼麵的台北夜生活。

老問題，真的好吃嗎？

下午造訪這天正熱，雖然是2月，陽光灑落一點不輸盛夏，冰鎮後透心涼的麵條Q彈爽口，蒜味美奶滋、煎焙胡麻醬、香而不辣紅油，與畫龍點睛似的幾滴醋，口感之爽滑、味蕾層次之交疊，我自己覺得，很對得起「台北最強」稱號。

醬燒蔥油燒肉飯 360元

高雄燒肉飯舉世聞名，大家都愛，主廚阿寬在高雄念書，自然將這經典小吃放進人生菜單，和傳統燒肉飯不同的是，「貓下去敦北俱樂部」燒肉飯不是燒肉，刨下來的牛肉薄片類似外省滷牛肉，輕度炙燒上色而已，澆淋蔥油味道更有層次。

瑩透軟Q台梗九號白米飯，超台魚鬆丸子，南部美食之旅回憶湧上心頭，淋上「貓下去」特製紅油辣渣，簡直美味。

炸小卷三杯飯 360元

這樣的組合在台菜少見，是阿寬挪用義式燉飯創意，結合台式三杯而成，米飯仔細品嘗，濕濕口感類似南部泡飯，原來張狂三杯在這裡隱得很優雅，整隻抱卵小卷裹薄粉油炸類似西西里炸海鮮，最能保有海味新鮮。

酒水

Mojito 380元

陽光明媚的午後，畫風適合來杯Mojito，小碎冰與薄荷、蘭姆酒、青檸，賦予一杯舒服的美好愜意。

長島冰茶與寫錯字世界專利 400元

流光溢彩的夜間，有如印象派筆觸的Long Island詮釋了一切，各種濃烈基酒混勻，shack屬於自己的精彩夜晚。

結語

台北家常菜的詮釋，可以很Fusion cuisine，有如二胡鎖管remix老吉他貝斯那般胡來，在「貓下去敦北俱樂部」沒有所謂規則，只有主廚阿寬覺得有趣、好玩、好吃，重擊台北人靈魂的soul food，「台北最強」四字贈匾名副其實，若你感到人生困頓疲乏，歡迎來這裡給阿寬用力「貓下去」！

Jun 2024.05

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