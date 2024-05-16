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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 澎湖縣白沙鄉澎湖美食｜澎湖白沙推薦！漁人小館，海鮮日式定食近澎湖跨海大橋，騎車一分鐘。

澎湖縣白沙鄉澎湖美食｜澎湖白沙推薦！漁人小館，海鮮日式定食近澎湖跨海大橋，騎車一分鐘。

2024-05-16 14:45:04 胖貓咪的奇幻旅程 人氣：106
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窩客好文

胖貓咪的奇幻旅程

發表篇數：197篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：澎湖縣 > 白沙鄉

造訪商家：漁人小館
phone06- 993 3818
place澎湖縣白沙鄉澎湖縣白沙鄉36號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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靠近澎湖跨海大橋，除了易家人仙人掌冰淇淋以外，如果想要吃美食的話推薦這一家—漁人小館。位於白沙鄉的這家小餐館，是在地人特別推薦！於是我們就排進了環島行程裡。套餐品項豐富，除了主食以外涼拌小菜也很好吃！享受到真正的澎湖風味，現在就讓我詳細介紹一下吧！

內容目錄

地圖 )
  • 電話：06 993 3818
  • 營業時間 
    星期一: 11:00 – 14:30,
    星期二: 休息,
    星期三: 11:00 – 14:30,
    星期四: 11:00 – 14:30,
    星期五: 11:00 – 14:30,
    星期六: 11:00 – 14:30,
    星期日: 11:00 – 14:30
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

    • 獨家美食大揭秘！漁人小館套餐品項

    黑胡椒牛肉套餐

    這個套餐是漁人小館的星級推薦。黑胡椒牛肉口感鮮嫩多汁，配上獨家調配的黑胡椒醬汁，既香辣又微帶甜味，非常開胃。

    韓式珊瑚草與涼拌海香菇

    這兩道涼菜非常適合夏日食用，珊瑚草清爽帶有海洋的微鹹，海香菇則是爽脆可口，兩者的風味完美搭配，清新解膩。

    養身海燕窩露

    一道特色健康飲品，帶有淡淡的海洋香氣，涼爽甘甜，非常適合作為餐後甜品。

    甜點澎湖花生酥

    這是一款地道的澎湖特產，花生酥脆香甜，入口即化，是品嚐在地風味的絕佳選擇。

    鹹小管肉燥飯

    使用新鮮小管與豬肉燥搭配的本地口味，鹹香適中，非常下飯，是澎湖家常美味的代表。

    金沙小卷
    這道菜品用新鮮小卷配上特製金沙醬汁，口感鮮美，香脆可口，令人一試難忘。

    推薦漁人小館的三大理由

    第一個理由地理位置便利

    漁人小館位於澎湖跨海大橋附近，騎車沿203縣道不到一公里即可抵達，步行也只需約10分鐘。無論是本地居民還是遊客，都能輕鬆找到這個美食目的地。

    第二個理由菜品豐富多樣

    不僅提供豐富的海鮮選擇，漁人小館還有牛肉、豬肉等多種肉類料理，無論是套餐還是單點都能滿足不同口味和需求。每份套餐就像日式定食，讓你在一餐中品嚐到多樣的風味。

    第三個理由澎湖在地人特別推薦

    這裡不僅是當地人的心頭好，更是菜宅裡的小酒館老闆特別推薦的地方。來到澎湖，絕對不能錯過這裡的美食。

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    漁人小館菜單

    漁人小館用餐環境

    如果剛好來到知名景點澎湖跨海大橋，肚子餓了想要吃個東西，很推薦可以來這邊點個套餐。不僅消暑還能飽餐一頓，超級推薦喔！

    更多澎湖旅遊

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