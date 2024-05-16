靠近澎湖跨海大橋，除了易家人仙人掌冰淇淋以外，如果想要吃美食的話推薦這一家—漁人小館。位於白沙鄉的這家小餐館，是在地人特別推薦！於是我們就排進了環島行程裡。套餐品項豐富，除了主食以外涼拌小菜也很好吃！享受到真正的澎湖風味，現在就讓我詳細介紹一下吧！
內容目錄地圖 )
星期一: 11:00 – 14:30,
星期二: 休息,
星期三: 11:00 – 14:30,
星期四: 11:00 – 14:30,
星期五: 11:00 – 14:30,
星期六: 11:00 – 14:30,
星期日: 11:00 – 14:30
獨家美食大揭秘！漁人小館套餐品項
黑胡椒牛肉套餐
這個套餐是漁人小館的星級推薦。黑胡椒牛肉口感鮮嫩多汁，配上獨家調配的黑胡椒醬汁，既香辣又微帶甜味，非常開胃。
韓式珊瑚草與涼拌海香菇
這兩道涼菜非常適合夏日食用，珊瑚草清爽帶有海洋的微鹹，海香菇則是爽脆可口，兩者的風味完美搭配，清新解膩。
養身海燕窩露
一道特色健康飲品，帶有淡淡的海洋香氣，涼爽甘甜，非常適合作為餐後甜品。
甜點澎湖花生酥
這是一款地道的澎湖特產，花生酥脆香甜，入口即化，是品嚐在地風味的絕佳選擇。
鹹小管肉燥飯
使用新鮮小管與豬肉燥搭配的本地口味，鹹香適中，非常下飯，是澎湖家常美味的代表。
金沙小卷
這道菜品用新鮮小卷配上特製金沙醬汁，口感鮮美，香脆可口，令人一試難忘。
推薦漁人小館的三大理由
第一個理由地理位置便利
漁人小館位於澎湖跨海大橋附近，騎車沿203縣道不到一公里即可抵達，步行也只需約10分鐘。無論是本地居民還是遊客，都能輕鬆找到這個美食目的地。
第二個理由菜品豐富多樣
不僅提供豐富的海鮮選擇，漁人小館還有牛肉、豬肉等多種肉類料理，無論是套餐還是單點都能滿足不同口味和需求。每份套餐就像日式定食，讓你在一餐中品嚐到多樣的風味。
第三個理由澎湖在地人特別推薦
這裡不僅是當地人的心頭好，更是菜宅裡的小酒館老闆特別推薦的地方。來到澎湖，絕對不能錯過這裡的美食。
漁人小館菜單
漁人小館用餐環境
如果剛好來到知名景點澎湖跨海大橋，肚子餓了想要吃個東西，很推薦可以來這邊點個套餐。不僅消暑還能飽餐一頓，超級推薦喔！
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