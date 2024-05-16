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電話：06 993 3818

營業時間

星期一: 11:00 – 14:30,

星期二: 休息,

星期三: 11:00 – 14:30,

星期四: 11:00 – 14:30,

星期五: 11:00 – 14:30,

星期六: 11:00 – 14:30,

星期日: 11:00 – 14:30

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

獨家美食大揭秘！漁人小館套餐品項

黑胡椒牛肉套餐

這個套餐是漁人小館的星級推薦。黑胡椒牛肉口感鮮嫩多汁，配上獨家調配的黑胡椒醬汁，既香辣又微帶甜味，非常開胃。

韓式珊瑚草與涼拌海香菇

這兩道涼菜非常適合夏日食用，珊瑚草清爽帶有海洋的微鹹，海香菇則是爽脆可口，兩者的風味完美搭配，清新解膩。

養身海燕窩露

一道特色健康飲品，帶有淡淡的海洋香氣，涼爽甘甜，非常適合作為餐後甜品。

甜點澎湖花生酥

這是一款地道的澎湖特產，花生酥脆香甜，入口即化，是品嚐在地風味的絕佳選擇。

鹹小管肉燥飯

使用新鮮小管與豬肉燥搭配的本地口味，鹹香適中，非常下飯，是澎湖家常美味的代表。

金沙小卷

這道菜品用新鮮小卷配上特製金沙醬汁，口感鮮美，香脆可口，令人一試難忘。

推薦漁人小館的三大理由

第一個理由地理位置便利

漁人小館位於澎湖跨海大橋附近，騎車沿203縣道不到一公里即可抵達，步行也只需約10分鐘。無論是本地居民還是遊客，都能輕鬆找到這個美食目的地。

第二個理由菜品豐富多樣

不僅提供豐富的海鮮選擇，漁人小館還有牛肉、豬肉等多種肉類料理，無論是套餐還是單點都能滿足不同口味和需求。每份套餐就像日式定食，讓你在一餐中品嚐到多樣的風味。

第三個理由澎湖在地人特別推薦

這裡不僅是當地人的心頭好，更是菜宅裡的小酒館老闆特別推薦的地方。來到澎湖，絕對不能錯過這裡的美食。

漁人小館菜單

漁人小館用餐環境

如果剛好來到知名景點澎湖跨海大橋，肚子餓了想要吃個東西，很推薦可以來這邊點個套餐。不僅消暑還能飽餐一頓，超級推薦喔！

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