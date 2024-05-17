台北超人氣24小時營業的建宏牛肉麵改名後，現在建宏牛肉麵在板橋四維路也有店面囉！建宏牛肉麵菜單提供牛肉麵、牛雜麵和綜合牛肉麵、水餃等，有一年還入選台北米其林指南的必比登推薦美食。

來板橋捷運新埔站染髮後，發現附近美食地標有「建宏牛肉麵板橋店」讓我很好奇，看評論提到新開幕不久，從捷運走過來只要幾分鐘，就來回味一下以前半夜很愛吃的建宏牛肉麵。

板橋美食 建宏牛肉麵板橋店 位置

建宏牛肉麵板橋店營業時間不是24小時

不過早餐、午餐和晚餐也都能吃到，巷子進去還有板橋有名美食“大碗公當歸羊肉”。

建宏牛肉麵板橋店

地址：新北市板橋區四維路110號

捷運：新埔站

電話：02-8257-0800

營業時間：早上09:00–22:00

粉絲團：無

食記：【板橋美食】建宏牛肉麵板橋店，平價便宜大碗牛肉麵推薦

備註：提供內用、外帶，無外送



板橋美食 建宏牛肉麵板橋店 內用

建宏牛肉麵板橋店有著明顯的紅色攤位招牌

上面標示牛肉麵、牛肉湯、牛雜麵、麻醬麵等麵食價錢

內用有冷氣，新開幕的環境也很乾淨，冷氣有涼先加分

畢竟夏天沒冷氣，吃麵真的更痛苦

店員很客氣，詢問內用還外帶後就拿了菜單給我

內用提供冰開水和飲料自取暢飲

酌料區提供牛油、辣椒、白醋、黑醋和蒜頭自取

牆上還有標示牛肉麵好吃的酌料搭配，不吃牛的人只能＋辣椒喔

冰箱有付費小菜可自取

旁邊還可以看到建宏牛肉麵使用的麵條，有寬麵和細麵選擇

桌上也有提供酌料，牛油、辣粉、辣椒、酸菜、黑醋和白醋都有。

板橋美食 建宏牛肉麵板橋店 菜單價錢

建宏牛肉麵板橋店 菜單價錢

牛肉麵有分細麵條和寬麵條

小碗、中碗和大碗可以依照自己食量點選

建宏牛肉麵可免費續湯

評價有人提到還可以續麵一次，但續麵我沒有多問店家，有需要的可以現場問看看。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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板橋美食 建宏牛肉麵板橋店 餐點

綜合麵 小碗110元

想吃牛肉和牛雜就點綜合麵

餐點上桌時會順便結帳，可以先準備好，避免手忙腳亂

我習慣加入酸菜、牛油和辣醬，再配一顆蒜頭，味道夠重，湯頭更濃更有層次，最後再加入一點黑醋轉換風味。

每次吃都必點寬麵條

板橋店現點現煮很棒，麵條Ｑ彈好吃

不像我之前在台北車站吃到先煮好的，麵條很軟爛

牛肉和牛雜嫩口不柴

雖然建宏牛肉麵不是最好吃的台北牛肉麵推薦

不過久久吃一次回味真的很不錯

開在熱鬧的板橋四維路，內用有冷氣、店員也客氣

這間建宏牛肉麵板橋店新開幕讓板橋人多了一間牛肉麵店選擇

建宏牛肉麵板橋店

地址：新北市板橋區四維路110號

捷運：新埔站

電話：02-8257-0800

營業時間：早上09:00–22:00

粉絲團：無

食記：【板橋美食】建宏牛肉麵板橋店，平價便宜大碗牛肉麵推薦

備註：提供內用、外帶，無外送

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

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特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

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本篇食記自費

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