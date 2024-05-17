

最近餅乾去一間高雄市區的燒烤店，此燒烤店位在於三民區~



這間燒烤店的名字叫伙房燒烤



餅乾其實自己不常吃燒烤，但這間燒烤店餅乾一定要推薦給大家知道



這是一間偏日系口味的燒烤店，重點是真的超級好吃!



它是一間新開的燒烤店，也算是比較高價位的燒烤店

另外也提供很多銅板價串燒唷！例如：米血、百頁、蔬菜等!







不過吃過他們的家的燒烤之後，就會真的回不去了



使用的食材蔬菜魚肉類等，都非常的新鮮



跟我之前在路邊攤吃過比較便宜的燒烤差很多



在這間燒烤店，幾乎我點的燒烤每一串每種口味都超好吃



有這個好吃的燒烤店，一定要跟各位做分享!



剛進店裡拿起菜單來點餐，發現他們家燒烤得種類好多



有烤的也有炸物，甚至連湯品也有在賣，也有煮水餃跟丼飯等等



真的是種類品項很多，他們家的蛤蠣湯也超級好喝



因為種類太多了，加上很久沒吃燒烤，我點了一大堆的燒烤



我很認真的在點菜~







點完後，我坐在座位上，等不及來吃已經點好的燒烤了



店內仔細一看還有在販售飲品

「飲酒過量，有害（礙）健康」 一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。





「飲酒過量，有害（礙）健康」

一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。

從汽水飲料至酒類都有在賣，酒類的品項也蠻多的，我覺得吃燒烤配酒真的是絕配

「飲酒過量，有害（礙）健康」

一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。







「飲酒過量，有害（礙）健康」

一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。





如果有在喝酒的人，這會是一間妳很喜歡的燒烤店

「飲酒過量，有害（礙）健康」 一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。

店的大門口有在製作燒烤的工作人員們在做好吃的燒烤串~

「飲酒過量，有害（礙）健康」

一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。





走進店裡你會發現這間燒烤店的裝潢簡單又乾淨舒服，室內有冷氣可以吹



炎炎的夏日在伙房燒烤吃燒烤邊配一瓶汽水真的是超級享受!!



這是我今天點的燒烤，給大家看一下我點的燒烤有哪些



等等我會一一跟各位做介紹，看我今天吃了什麼燒烤，或是店內的其他豐富菜色給分享給大家!



我要使用的小碗和杯子放置在店面深處的一個桌子上



要喝飲料或是用到碗時候，就自行去後方拿來用，很方便!



還有放置調味料和剪刀以及開瓶器等等



桌子旁邊就是飲料冰箱，裡面有可樂雪碧和可爾必思或汽水以及各種品牌的酒



飲料種類就很多種，價目表貼在冰箱的門上面



飲料是另外加價的，吃燒烤配上汽水真的吃起來超有勁!







像我就開了一瓶可樂和大蘋果蘇打，來配我點的燒烤一起吃~





湯品我另外有點薑絲蛤蠣湯，等等會介紹這個湯真的很好喝!





他們家的燒烤真的是用木炭在烤的，不是火爐在烤的那種，是真真實實的木炭烤出來的燒烤!



所以吃起來特別有味道，很好吃~



在點完我今天的燒烤後，我坐在椅子上等待時間發現桌上有一個鐵製的垃圾桶





上面印有他們家品牌的伙房燒烤LOGO，這是吃完燒烤後放置串燒棍的垃圾桶



我其實很愛吃燒烤的蔬菜類，所以我也點了不少的蔬菜燒烤來吃!



吃『伙房燒烤』的燒烤不需要等太久，我點了一下後等待一會兒，燒烤就上桌了~



一盤黑色長形的盤子上面滿滿的串燒，聞到那香味，就已經受不了!



桌面上有立著一個牌子，上面有寫伙房燒烤點餐流程







上面也寫得很仔細的說明，如果你不會點餐按照這個塊板子上的流程點餐即可



要吃燒烤前，我拿了一瓶小罐的冰可樂，吃燒烤當然要配可樂才讚!







我點的第一盤燒烤上來了，這間『伙房燒烤』的燒烤串看起來非常美味



看起來乾乾淨淨的，蔬菜類的燒烤還有百頁豆腐，豆干和香菇以及四季豆和青椒



看起來都超級好吃的啊~





我最喜歡的是燒烤四季豆，接著是燒烤香菇串







感覺食材用的很新鮮，都是當季的蔬菜，非常新鮮，咬起來不會乾澀難咬等



感覺用料都非常的新鮮，吃起來脆脆的，烤得不會有燒焦，但聞起來有很香的燒烤味



口味偏甜，屬於日系的燒烤醬料烤的，甜甜的夾帶點鹹味





真的很好吃，烤過的四季豆真的我好喜歡吃，非常推薦他們家的四季豆! 上面還撒點芝麻，這樣吃起來會更香更好吃~



香菇串燒我也非常推薦!! 咬起來Q彈Q彈的，有嚼勁而且含有水份，甜甜鹹鹹的口感，燒烤的香味在口中蔓延開來



豆干兩串我吃起來也覺得不錯，吃起來跟外面賣的豆腐不太一樣



很Q彈，比外面賣的豆乾來的更具有水份，吃起來一點都不會有乾燥的感覺



配上燒烤的醬汁，吃起來非常的入味，還蠻不錯吃的



我也很愛吃他們家的百頁豆腐，吃起來非常的有彈性，燒烤百頁豆腐真的很好吃



非常喜歡百頁豆腐的人可以吃吃看他們家的百頁豆腐，份量算是蠻大的，咬起來很厚實~



我很喜歡他們家的燒烤，烤蔬菜類的好好吃! 一下就被我吃光了



調味料的完美結合，不只保留了食材的原汁原味，更增添了豐富的風味 甜中帶點微咸，口感醇厚，讓人回味無窮～



所以因為塗抹醬汁的食材燒烤過後，表面焦脆的部分會呈現美麗閃亮的光澤!







烤青椒也很好吃，青椒非常的新鮮，吃起來脆脆的甜甜中帶點鹹味，烤得剛剛好





尤其是燒烤過的青椒，吃起來更香更好吃!



接下來上菜是我點的甜不辣、雞心、雞皮、秋葵、香腸、米腸、杏鮑菇和櫛瓜





甜不辣吃起來甜甜的，一點也不會烤的過硬，吃起來很Q彈好吃，口味也不會過重







雞心也是蠻好吃的，沒有雞的騷味，肉質柔軟，吃起來有嚼勁，燒烤的味道搭配肉非常的好吃





這雞心感覺也非常的新鮮，肉也是用很新鮮的食材



雞皮吃起來也很順口，甜甜的雞皮吃起來不過硬，也不會有雞皮吃起來油膩的感覺







蠻好吃的，餅乾的家人也覺得很好吃~





燒烤秋葵也很好吃，很新鮮，蔬菜類的燒烤都甜甜的加上蔬菜原有的味道吃起來很對味







經過烤製的香腸，一上桌就香氣四溢。口感酥脆每一口咬下去

都能感受到香腸的鮮甜滋味，配上微微焦香的外皮，搭上糯米腸更加的美味可口。



米腸吃起來不油膩，反而多了一點脆彈口感，糯米帶著香氣

肉質新鮮沒有一點腥味。肉量也很多不會薄薄一點。感覺就是專業的！



一口咬下去，豬肉的鮮甜與蔬菜的清脆交融在一起，令人回味無窮。



煮的也恰到好處。每一顆水餃都經過細心的包裹和熟練的烹飪



確保了外皮的薄軟和內餡的豐富多汁。表皮一點都不黏吃起來很爽口