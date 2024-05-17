最近餅乾去一間高雄市區的燒烤店，此燒烤店位在於三民區~
這間燒烤店的名字叫伙房燒烤
餅乾其實自己不常吃燒烤，但這間燒烤店餅乾一定要推薦給大家知道
這是一間偏日系口味的燒烤店，重點是真的超級好吃!
它是一間新開的燒烤店，也算是比較高價位的燒烤店
另外也提供很多銅板價串燒唷！例如：米血、百頁、蔬菜等!
不過吃過他們的家的燒烤之後，就會真的回不去了
使用的食材蔬菜魚肉類等，都非常的新鮮
跟我之前在路邊攤吃過比較便宜的燒烤差很多
在這間燒烤店，幾乎我點的燒烤每一串每種口味都超好吃
有這個好吃的燒烤店，一定要跟各位做分享!
剛進店裡拿起菜單來點餐，發現他們家燒烤得種類好多
有烤的也有炸物，甚至連湯品也有在賣，也有煮水餃跟丼飯等等
真的是種類品項很多，他們家的蛤蠣湯也超級好喝
因為種類太多了，加上很久沒吃燒烤，我點了一大堆的燒烤
我很認真的在點菜~
點完後，我坐在座位上，等不及來吃已經點好的燒烤了
店內仔細一看還有在販售飲品
「飲酒過量，有害（礙）健康」
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從汽水飲料至酒類都有在賣，酒類的品項也蠻多的，我覺得吃燒烤配酒真的是絕配
「飲酒過量，有害（礙）健康」
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店的大門口有在製作燒烤的工作人員們在做好吃的燒烤串~
「飲酒過量，有害（礙）健康」
走進店裡你會發現這間燒烤店的裝潢簡單又乾淨舒服，室內有冷氣可以吹
炎炎的夏日在伙房燒烤吃燒烤邊配一瓶汽水真的是超級享受!!
這是我今天點的燒烤，給大家看一下我點的燒烤有哪些
等等我會一一跟各位做介紹，看我今天吃了什麼燒烤，或是店內的其他豐富菜色給分享給大家!
我要使用的小碗和杯子放置在店面深處的一個桌子上
要喝飲料或是用到碗時候，就自行去後方拿來用，很方便!
還有放置調味料和剪刀以及開瓶器等等
桌子旁邊就是飲料冰箱，裡面有可樂雪碧和可爾必思或汽水以及各種品牌的酒
飲料種類就很多種，價目表貼在冰箱的門上面
飲料是另外加價的，吃燒烤配上汽水真的吃起來超有勁!
像我就開了一瓶可樂和大蘋果蘇打，來配我點的燒烤一起吃~
湯品我另外有點薑絲蛤蠣湯，等等會介紹這個湯真的很好喝!
他們家的燒烤真的是用木炭在烤的，不是火爐在烤的那種，是真真實實的木炭烤出來的燒烤!
所以吃起來特別有味道，很好吃~
在點完我今天的燒烤後，我坐在椅子上等待時間發現桌上有一個鐵製的垃圾桶
上面印有他們家品牌的伙房燒烤LOGO，這是吃完燒烤後放置串燒棍的垃圾桶
我其實很愛吃燒烤的蔬菜類，所以我也點了不少的蔬菜燒烤來吃!
吃『伙房燒烤』的燒烤不需要等太久，我點了一下後等待一會兒，燒烤就上桌了~
一盤黑色長形的盤子上面滿滿的串燒，聞到那香味，就已經受不了!
桌面上有立著一個牌子，上面有寫伙房燒烤點餐流程
上面也寫得很仔細的說明，如果你不會點餐按照這個塊板子上的流程點餐即可
要吃燒烤前，我拿了一瓶小罐的冰可樂，吃燒烤當然要配可樂才讚!
我點的第一盤燒烤上來了，這間『伙房燒烤』的燒烤串看起來非常美味
看起來乾乾淨淨的，蔬菜類的燒烤還有百頁豆腐，豆干和香菇以及四季豆和青椒
看起來都超級好吃的啊~
我最喜歡的是燒烤四季豆，接著是燒烤香菇串
感覺食材用的很新鮮，都是當季的蔬菜，非常新鮮，咬起來不會乾澀難咬等
感覺用料都非常的新鮮，吃起來脆脆的，烤得不會有燒焦，但聞起來有很香的燒烤味
口味偏甜，屬於日系的燒烤醬料烤的，甜甜的夾帶點鹹味
真的很好吃，烤過的四季豆真的我好喜歡吃，非常推薦他們家的四季豆! 上面還撒點芝麻，這樣吃起來會更香更好吃~
香菇串燒我也非常推薦!! 咬起來Q彈Q彈的，有嚼勁而且含有水份，甜甜鹹鹹的口感，燒烤的香味在口中蔓延開來
豆干兩串我吃起來也覺得不錯，吃起來跟外面賣的豆腐不太一樣
很Q彈，比外面賣的豆乾來的更具有水份，吃起來一點都不會有乾燥的感覺
配上燒烤的醬汁，吃起來非常的入味，還蠻不錯吃的
我也很愛吃他們家的百頁豆腐，吃起來非常的有彈性，燒烤百頁豆腐真的很好吃
非常喜歡百頁豆腐的人可以吃吃看他們家的百頁豆腐，份量算是蠻大的，咬起來很厚實~
我很喜歡他們家的燒烤，烤蔬菜類的好好吃! 一下就被我吃光了
調味料的完美結合，不只保留了食材的原汁原味，更增添了豐富的風味 甜中帶點微咸，口感醇厚，讓人回味無窮～
所以因為塗抹醬汁的食材燒烤過後，表面焦脆的部分會呈現美麗閃亮的光澤!
烤青椒也很好吃，青椒非常的新鮮，吃起來脆脆的甜甜中帶點鹹味，烤得剛剛好
尤其是燒烤過的青椒，吃起來更香更好吃!
接下來上菜是我點的甜不辣、雞心、雞皮、秋葵、香腸、米腸、杏鮑菇和櫛瓜
甜不辣吃起來甜甜的，一點也不會烤的過硬，吃起來很Q彈好吃，口味也不會過重
雞心也是蠻好吃的，沒有雞的騷味，肉質柔軟，吃起來有嚼勁，燒烤的味道搭配肉非常的好吃
這雞心感覺也非常的新鮮，肉也是用很新鮮的食材
雞皮吃起來也很順口，甜甜的雞皮吃起來不過硬，也不會有雞皮吃起來油膩的感覺
蠻好吃的，餅乾的家人也覺得很好吃~
燒烤秋葵也很好吃，很新鮮，蔬菜類的燒烤都甜甜的加上蔬菜原有的味道吃起來很對味
經過烤製的香腸，一上桌就香氣四溢。口感酥脆每一口咬下去
米腸吃起來不油膩，反而多了一點脆彈口感，糯米帶著香氣
一口咬下紮實、有彈性，特別點來配香腸一起吃真是無限滿足！
杏鮑菇吃起來很多水份，不會因為烤過而吃起來柴柴的
櫛瓜吃起來甜甜脆脆的，帶著燒烤的香味，很完美的組合!
接著送過來的餐點是炸雞排和炸雞腿排，他們家的炸物都非常的好吃，我很推薦他們家的炸物
外酥內嫩，金黃酥脆的外皮包裹著多汁嫩滑的雞肉，每一口都是滿滿的香氣和滿足。
配上微微的辣味和胡椒鹽，更能提升其美味程度。真的非常推薦~
幾乎點的炸物都相當的好吃，堪比麥當勞的炸物還好吃!!!!
湯品和水餃也上菜了，整個桌子菜色看起來好豐富!
另外還有點『伙房燒烤』的水餃和薑絲蛤蠣湯
水餃真的是好吃!
以新鮮豬肉為主要餡料，再搭配上精選蔬菜。水餃的皮薄餡多，口感彈牙
一口咬下去，豬肉的鮮甜與蔬菜的清脆交融在一起，令人回味無窮。
煮的也恰到好處。每一顆水餃都經過細心的包裹和熟練的烹飪
確保了外皮的薄軟和內餡的豐富多汁。表皮一點都不黏吃起來很爽口
薑絲蛤蠣湯是我另外特別推薦的湯品，喝起來滿滿的海味，味道不會過鹹
完全可以喝的到蛤蠣的鮮味，它裡面有加點米酒，有喝到米酒的香味
蛤蠣大小剛剛好，不算過大顆也不會過小粒，肉質很新鮮，是很新鮮的海產!
這是我目前喝過最好喝的薑絲蛤蠣湯，非常推薦給大家~
接下來上菜的是烤雞翅，雞翅真的是用烤的，看起來就很好吃，有點微微焦掉的視覺感
吃起來甜甜的，雞肉軟且新鮮，吃起來很濃郁的燒烤味，配上良好的口感
讓人一口接著一口
還有豬肉串和雞肉串，吃起來真的烤得很入味，烤肉串真的非常好吃!
肉咬起來很多汁，有點脆脆的外表，裡面的肉烤的熟度剛剛好
咬起來也非常好咬，肉汁很有味道，咬起來感覺肉汁都被鎖在裡面，甜甜的口感的肉串
真的是非常的好吃，這雞肉串與豬肉串，我也特別推薦給大家，不要錯過!!
肉品他家我最推的就是豬肉串和雞肉串，來『伙房燒烤』絕對不能錯過這個味道~
接著上菜是我久等的魚類，他們家魚類有秋刀魚跟鯖魚，我最後選擇鯖魚
因為感覺它能吃的肉比較多，上菜吃了一口後真的覺得我選對了
鯖魚用碳烤過的非常的好吃，吃起來完全沒有苦澀感
可以吃到肉的鮮甜和柔軟的多層次感，鯖魚的香氣透過燒烤可以吃出它的原味
鯖魚料理用烤的吃就最對了，雖然骨頭有點多
但慢慢的挑開骨頭，可以吃到鯖魚的原味，為鹹的口感，柔質鬆軟，非常的美味
喜歡吃魚類燒烤的我非常推薦烤鯖魚!
另外我還有點烤玉米，這是我想品嚐看看他們家的烤玉米好不好吃另外再多點的
烤玉米配上他們家獨特的醬料，吃起來甜甜的帶點鹹味
刷在玉米上的醬汁非常的鮮美，甜甜的讓玉米吃起來更好吃了
玉米也沒有烤焦或者的情形，外型看起來非常的漂亮，是漂亮的金黃色
讓人看了特別的喜歡，真的視覺的享受啊!
接著上菜的是我特別點的他們家最貴的松阪豬，價錢不低約120元左右
想吃吃看他們家的松阪豬吃起來怎麼樣?
我覺得油質和肉混合的非常均勻，吃起來很有味道配上洋蔥吃起來更好吃
油質非常的細膩，咬起來不會不好咬，咬起來很有彈性，在嘴中化開的感覺
配上洋蔥可以去掉一點肉的油膩度，搭配的很棒!
我點的菜色都幾乎上桌了，看起來很豐盛~
炸雞塊也非常的好吃，真的比麥當勞和肯德基的炸雞塊來的好吃
外面的金色酥皮炸得剛剛，吃起來很脆，口感很香，肉質很紮實有彈度
是我目前到現在吃過最好吃的炸雞塊!!真的是愛了~
一口下去，卡茲一聲，咬下去真的相當的脆，吃他們家的炸物
我推薦這道炸雞塊，非常值得你品嘗的一道菜!
我也另外拿了一罐小雪碧配著燒烤吃，果然吃燒烤還是要配汽水才是絕配
還有他們家賣的飲料維他露品牌的大蘋果蘇打也超級好喝
是蘋果口味的蘇打飲料，不會過甜搭配燒烤真的很讚!
可以讓燒烤吃起來更有味道!
因為我點的太多，吃不太完就打包一點回家分給家人吃
『伙房燒烤』包裝也是相當的精緻，包裝袋上面印有品牌的LOGO!
家人也有吃我點的燒烤，每個吃過的人都說好吃，尤其是烤肉類
所以我非常推薦他們家的肉串燒烤!!
整體吃下來，個人覺得它是價位偏高的燒烤店，但因為品質和吃起來的口感真的很不錯
燒烤的醬汁感覺相當的自然，感覺沒有添加過多的其他的香料等等，吃起來很順口
個人吃過就愛上它們家的燒烤，決定下次有機會再來吃
肉和蔬菜，燒烤和炸物甚至湯品等其他的項目，完全不會踩雷
個人吃過一次就愛上的燒烤店，如果你很愛吃燒烤，我推薦這間『伙房燒烤』!
保證不會讓你失望~
室內的擺設非常的簡約，在這吃美食蠻舒服的~
室內也有簡單的洗手間提供，洗手間看起來整潔乾淨，該有的都有
在伙房燒烤吃燒烤真的是人間享受!!
「飲酒過量，有害（礙）健康」
「飲酒過量，有害（礙）健康」
門外還有『伙房燒烤』的紅色大燈籠，非常的顯眼好找的燒烤店!
附近僅此一家燒烤店!
此外這間店禁止帶外食，要注意一下~
「飲酒過量，有害（礙）健康」
在這間燒烤店吃美食也有品質保證!
好久沒吃到這麼好吃的燒烤了，喜歡日系口味的燒烤的美食饕客們，千萬別錯過這間燒烤餐廳!
來給大家知道這間燒烤店的地址~
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像這個月就沒有店休唷！
電話號碼： 0911 613 868
點餐:foodpanda.com.tw