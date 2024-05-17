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美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高級日系燒烤店

2024-05-17 19:08:00 Cookie The Style餅乾小姐 人氣：106
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Cookie The Style餅乾小姐

發表篇數：55篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 三民區

造訪商家：伙房燒烤三民正忠店
place高雄市三民區正忠路437號
作者本次評價：
4.30
美味度
5.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
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美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高


最近餅乾去一間高雄市區的燒烤店，此燒烤店位在於三民區~


這間燒烤店的名字叫伙房燒烤

餅乾其實自己不常吃燒烤，但這間燒烤店餅乾一定要推薦給大家知道

這是一間偏日系口味的燒烤店，重點是真的超級好吃!


它是一間新開的燒烤店，也算是比較高價位的燒烤店

 

另外也提供很多銅板價串燒唷！例如：米血、百頁、蔬菜等!

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高

不過吃過他們的家的燒烤之後，就會真的回不去了


使用的食材蔬菜魚肉類等，都非常的新鮮

跟我之前在路邊攤吃過比較便宜的燒烤差很多

在這間燒烤店，幾乎我點的燒烤每一串每種口味都超好吃

有這個好吃的燒烤店，一定要跟各位做分享!
美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高
剛進店裡拿起菜單來點餐，發現他們家燒烤得種類好多


有烤的也有炸物，甚至連湯品也有在賣，也有煮水餃跟丼飯等等

真的是種類品項很多，他們家的蛤蠣湯也超級好喝

因為種類太多了，加上很久沒吃燒烤，我點了一大堆的燒烤


我很認真的在點菜~

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高




點完後，我坐在座位上，等不及來吃已經點好的燒烤了

店內仔細一看還有在販售飲品

 

 

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高

「飲酒過量，有害（礙）健康」

一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。


美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高

「飲酒過量，有害（礙）健康」

一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。

從汽水飲料至酒類都有在賣，酒類的品項也蠻多的，我覺得吃燒烤配酒真的是絕配

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高

「飲酒過量，有害（礙）健康」

一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。



美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高

「飲酒過量，有害（礙）健康」

一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高

如果有在喝酒的人，這會是一間妳很喜歡的燒烤店

 

「飲酒過量，有害（礙）健康」

一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。
 

店的大門口有在製作燒烤的工作人員們在做好吃的燒烤串~

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高

 

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高

 

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高

 

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高

「飲酒過量，有害（礙）健康」

一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。
美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高



走進店裡你會發現這間燒烤店的裝潢簡單又乾淨舒服，室內有冷氣可以吹

炎炎的夏日在伙房燒烤吃燒烤邊配一瓶汽水真的是超級享受!!

這是我今天點的燒烤，給大家看一下我點的燒烤有哪些

等等我會一一跟各位做介紹，看我今天吃了什麼燒烤，或是店內的其他豐富菜色給分享給大家!

我要使用的小碗和杯子放置在店面深處的一個桌子上

要喝飲料或是用到碗時候，就自行去後方拿來用，很方便!

還有放置調味料和剪刀以及開瓶器等等

桌子旁邊就是飲料冰箱，裡面有可樂雪碧和可爾必思或汽水以及各種品牌的酒

飲料種類就很多種，價目表貼在冰箱的門上面

飲料是另外加價的，吃燒烤配上汽水真的吃起來超有勁!

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高




像我就開了一瓶可樂和大蘋果蘇打，來配我點的燒烤一起吃~
 

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高

 

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高

 

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高


湯品我另外有點薑絲蛤蠣湯，等等會介紹這個湯真的很好喝!

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高

 

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高

 

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高



他們家的燒烤真的是用木炭在烤的，不是火爐在烤的那種，是真真實實的木炭烤出來的燒烤!


所以吃起來特別有味道，很好吃~


在點完我今天的燒烤後，我坐在椅子上等待時間發現桌上有一個鐵製的垃圾桶

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高



上面印有他們家品牌的伙房燒烤LOGO，這是吃完燒烤後放置串燒棍的垃圾桶


我其實很愛吃燒烤的蔬菜類，所以我也點了不少的蔬菜燒烤來吃!


吃『伙房燒烤』的燒烤不需要等太久，我點了一下後等待一會兒，燒烤就上桌了~


一盤黑色長形的盤子上面滿滿的串燒，聞到那香味，就已經受不了!


桌面上有立著一個牌子，上面有寫伙房燒烤點餐流程

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高




上面也寫得很仔細的說明，如果你不會點餐按照這個塊板子上的流程點餐即可


要吃燒烤前，我拿了一瓶小罐的冰可樂，吃燒烤當然要配可樂才讚!

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高




我點的第一盤燒烤上來了，這間『伙房燒烤』的燒烤串看起來非常美味

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美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高


看起來乾乾淨淨的，蔬菜類的燒烤還有百頁豆腐，豆干和香菇以及四季豆和青椒


看起來都超級好吃的啊~

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高



我最喜歡的是燒烤四季豆，接著是燒烤香菇串

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高




感覺食材用的很新鮮，都是當季的蔬菜，非常新鮮，咬起來不會乾澀難咬等


感覺用料都非常的新鮮，吃起來脆脆的，烤得不會有燒焦，但聞起來有很香的燒烤味


口味偏甜，屬於日系的燒烤醬料烤的，甜甜的夾帶點鹹味

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高



真的很好吃，烤過的四季豆真的我好喜歡吃，非常推薦他們家的四季豆! 上面還撒點芝麻，這樣吃起來會更香更好吃~


香菇串燒我也非常推薦!! 咬起來Q彈Q彈的，有嚼勁而且含有水份，甜甜鹹鹹的口感，燒烤的香味在口中蔓延開來


豆干兩串我吃起來也覺得不錯，吃起來跟外面賣的豆腐不太一樣


很Q彈，比外面賣的豆乾來的更具有水份，吃起來一點都不會有乾燥的感覺


配上燒烤的醬汁，吃起來非常的入味，還蠻不錯吃的


我也很愛吃他們家的百頁豆腐，吃起來非常的有彈性，燒烤百頁豆腐真的很好吃


非常喜歡百頁豆腐的人可以吃吃看他們家的百頁豆腐，份量算是蠻大的，咬起來很厚實~


我很喜歡他們家的燒烤，烤蔬菜類的好好吃! 一下就被我吃光了

調味料的完美結合，不只保留了食材的原汁原味，更增添了豐富的風味 甜中帶點微咸，口感醇厚，讓人回味無窮～

所以因為塗抹醬汁的食材燒烤過後，表面焦脆的部分會呈現美麗閃亮的光澤!

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高


 

烤青椒也很好吃，青椒非常的新鮮，吃起來脆脆的甜甜中帶點鹹味，烤得剛剛好

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高


美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高

 

尤其是燒烤過的青椒，吃起來更香更好吃!


接下來上菜是我點的甜不辣、雞心、雞皮、秋葵、香腸、米腸、杏鮑菇和櫛瓜

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高

 

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高



甜不辣吃起來甜甜的，一點也不會烤的過硬，吃起來很Q彈好吃，口味也不會過重

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雞心也是蠻好吃的，沒有雞的騷味，肉質柔軟，吃起來有嚼勁，燒烤的味道搭配肉非常的好吃

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高



這雞心感覺也非常的新鮮，肉也是用很新鮮的食材


雞皮吃起來也很順口，甜甜的雞皮吃起來不過硬，也不會有雞皮吃起來油膩的感覺

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高




蠻好吃的，餅乾的家人也覺得很好吃~

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高



燒烤秋葵也很好吃，很新鮮，蔬菜類的燒烤都甜甜的加上蔬菜原有的味道吃起來很對味

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高




經過烤製的香腸，一上桌就香氣四溢。口感酥脆每一口咬下去

 

都能感受到香腸的鮮甜滋味，配上微微焦香的外皮，搭上糯米腸更加的美味可口。


米腸吃起來不油膩，反而多了一點脆彈口感，糯米帶著香氣

 

一口咬下紮實、有彈性，特別點來配香腸一起吃真是無限滿足！


杏鮑菇吃起來很多水份，不會因為烤過而吃起來柴柴的

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高




櫛瓜吃起來甜甜脆脆的，帶著燒烤的香味，很完美的組合!

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接著送過來的餐點是炸雞排和炸雞腿排，他們家的炸物都非常的好吃，我很推薦他們家的炸物

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高



外酥內嫩，金黃酥脆的外皮包裹著多汁嫩滑的雞肉，每一口都是滿滿的香氣和滿足。

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高

 

 

 

肉質新鮮沒有一點腥味。肉量也很多不會薄薄一點。感覺就是專業的！
 

配上微微的辣味和胡椒鹽，更能提升其美味程度。真的非常推薦~


幾乎點的炸物都相當的好吃，堪比麥當勞的炸物還好吃!!!!


湯品和水餃也上菜了，整個桌子菜色看起來好豐富!

 

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高




另外還有點『伙房燒烤』的水餃和薑絲蛤蠣湯


水餃真的是好吃! 

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高


 

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高



以新鮮豬肉為主要餡料，再搭配上精選蔬菜。水餃的皮薄餡多，口感彈牙


一口咬下去，豬肉的鮮甜與蔬菜的清脆交融在一起，令人回味無窮。

煮的也恰到好處。每一顆水餃都經過細心的包裹和熟練的烹飪

確保了外皮的薄軟和內餡的豐富多汁。表皮一點都不黏吃起來很爽口


薑絲蛤蠣湯是我另外特別推薦的湯品，喝起來滿滿的海味，味道不會過鹹


完全可以喝的到蛤蠣的鮮味，它裡面有加點米酒，有喝到米酒的香味


蛤蠣大小剛剛好，不算過大顆也不會過小粒，肉質很新鮮，是很新鮮的海產!

 

這是我目前喝過最好喝的薑絲蛤蠣湯，非常推薦給大家~

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接下來上菜的是烤雞翅，雞翅真的是用烤的，看起來就很好吃，有點微微焦掉的視覺感

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高

 

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吃起來甜甜的，雞肉軟且新鮮，吃起來很濃郁的燒烤味，配上良好的口感


讓人一口接著一口

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還有豬肉串和雞肉串，吃起來真的烤得很入味，烤肉串真的非常好吃!

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高


肉咬起來很多汁，有點脆脆的外表，裡面的肉烤的熟度剛剛好


咬起來也非常好咬，肉汁很有味道，咬起來感覺肉汁都被鎖在裡面，甜甜的口感的肉串


真的是非常的好吃，這雞肉串與豬肉串，我也特別推薦給大家，不要錯過!!
美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高


肉品他家我最推的就是豬肉串和雞肉串，來『伙房燒烤』絕對不能錯過這個味道~


接著上菜是我久等的魚類，他們家魚類有秋刀魚跟鯖魚，我最後選擇鯖魚

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美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高



因為感覺它能吃的肉比較多，上菜吃了一口後真的覺得我選對了


鯖魚用碳烤過的非常的好吃，吃起來完全沒有苦澀感


可以吃到肉的鮮甜和柔軟的多層次感，鯖魚的香氣透過燒烤可以吃出它的原味


鯖魚料理用烤的吃就最對了，雖然骨頭有點多


但慢慢的挑開骨頭，可以吃到鯖魚的原味，為鹹的口感，柔質鬆軟，非常的美味


喜歡吃魚類燒烤的我非常推薦烤鯖魚!

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另外我還有點烤玉米，這是我想品嚐看看他們家的烤玉米好不好吃另外再多點的


烤玉米配上他們家獨特的醬料，吃起來甜甜的帶點鹹味

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高




刷在玉米上的醬汁非常的鮮美，甜甜的讓玉米吃起來更好吃了


玉米也沒有烤焦或者的情形，外型看起來非常的漂亮，是漂亮的金黃色


讓人看了特別的喜歡，真的視覺的享受啊!

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接著上菜的是我特別點的他們家最貴的松阪豬，價錢不低約120元左右


想吃吃看他們家的松阪豬吃起來怎麼樣?

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我覺得油質和肉混合的非常均勻，吃起來很有味道配上洋蔥吃起來更好吃


油質非常的細膩，咬起來不會不好咬，咬起來很有彈性，在嘴中化開的感覺


配上洋蔥可以去掉一點肉的油膩度，搭配的很棒!


我點的菜色都幾乎上桌了，看起來很豐盛~

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炸雞塊也非常的好吃，真的比麥當勞和肯德基的炸雞塊來的好吃

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外面的金色酥皮炸得剛剛，吃起來很脆，口感很香，肉質很紮實有彈度


是我目前到現在吃過最好吃的炸雞塊!!真的是愛了~


一口下去，卡茲一聲，咬下去真的相當的脆，吃他們家的炸物


我推薦這道炸雞塊，非常值得你品嘗的一道菜!

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我也另外拿了一罐小雪碧配著燒烤吃，果然吃燒烤還是要配汽水才是絕配

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還有他們家賣的飲料維他露品牌的大蘋果蘇打也超級好喝


是蘋果口味的蘇打飲料，不會過甜搭配燒烤真的很讚!


可以讓燒烤吃起來更有味道!

 

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因為我點的太多，吃不太完就打包一點回家分給家人吃


伙房燒烤』包裝也是相當的精緻，包裝袋上面印有品牌的LOGO!


家人也有吃我點的燒烤，每個吃過的人都說好吃，尤其是烤肉類


所以我非常推薦他們家的肉串燒烤!!


整體吃下來，個人覺得它是價位偏高的燒烤店，但因為品質和吃起來的口感真的很不錯


燒烤的醬汁感覺相當的自然，感覺沒有添加過多的其他的香料等等，吃起來很順口


個人吃過就愛上它們家的燒烤，決定下次有機會再來吃


肉和蔬菜，燒烤和炸物甚至湯品等其他的項目，完全不會踩雷


個人吃過一次就愛上的燒烤店，如果你很愛吃燒烤，我推薦這間『伙房燒烤』!


保證不會讓你失望~


室內的擺設非常的簡約，在這吃美食蠻舒服的~

室內也有簡單的洗手間提供，洗手間看起來整潔乾淨，該有的都有

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伙房燒烤吃燒烤真的是人間享受!!

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「飲酒過量，有害（礙）健康」

一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。
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「飲酒過量，有害（礙）健康」

一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。
美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高



門外還有『伙房燒烤』的紅色大燈籠，非常的顯眼好找的燒烤店!

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高

 

美食Food｜高雄市三民正忠店『伙房燒烤』，好吃到舔手手的高




附近僅此一家燒烤店!


此外這間店禁止帶外食，要注意一下~

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「飲酒過量，有害（礙）健康」

一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。

在這間燒烤店吃美食也有品質保證!

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好久沒吃到這麼好吃的燒烤了，喜歡日系口味的燒烤的美食饕客們，千萬別錯過這間燒烤餐廳!


來給大家知道這間燒烤店的地址~

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像這個月就沒有店休唷！

 
地址： 807高雄市三民區正忠路437號

電話號碼0911 613 868

點餐:foodpanda.com.tw
 

 




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