準備規劃前往日本福岡自由行，還不知道福岡購物攻略和必買伴手禮嗎？本篇精選福岡必買推薦，彙整了4個必去的福岡購物逛街好去處、10大必買福岡伴手禮、以及5個網友推薦福岡必買藥妝，無論你是打算去福岡outlet、lalaport福岡購物中心，還是在福岡機場選購福岡名產或安排福岡逛街去處等，看這篇就夠！乾貨滿滿先收藏起來再排行程吧！

重點整理： Toggle

福岡購物必逛的地方有哪些？

THE OUTLETS北九州(福岡outlet)

THE OUTLETS北九州絕對是來福岡必逛的outlet，福岡outlet是九州最大規模的outlet，除了有 outlets本身外，加上相鄰的「永旺夢樂城八幡東（AEON MALL八幡東）」，店鋪數量就高達300個以上，其中包含輕奢品牌COACH​​、Michael Kors，日系的​WEGO​​、BEAMS，還有美式經典的GAP、POLO、NIKE​​以及各式福岡美食，光是一站就能逛上大半天。

福岡outlet 地址：福岡県北九州市八幡東区東田4丁目1番1号（ Google導航 ） 交通：博多站或小倉站乘JR至太空世界站 營業時間：10:00~20:00

福岡lalaport

近年進駐台灣的「lalaport」，在日本可是更大更好逛。福岡lalaport集結了美食、購物與休閒，整體占地約26000坪，共有200以上間的店舖，lalaport福岡品牌包括coen、Franc franc​​、GU​​、UNIQLO、JUMP SHOP、United Arrows、ZARA、WEGO​​等，門口還有日本最大的巨型鋼彈，成為福岡人氣打卡熱點，來福岡逛街別錯過福岡lalaport嘍！​​

福岡lalaport 地址：福岡縣福岡市博多區那珂6丁目23-1（ Google導航 ） 交通：JR鹿兒島本線「竹下車站」下車後步行約9分鐘 營業時間：10:00~22:00

博多運河城

「博多運河城」鄰近博多車站，是博多購物的好去處，也是一家集結逛街與美食的購物中心，博多運河城共有120間以上的店家，包含Right-on​​、九州最大的MUJI​​ 、鋼彈專賣店、TAITO STATION夾娃娃店、Disney store​​、Gap、The North Face ​​、RAGEBLUE等年輕品牌，每小時還有的噴泉3D光雕秀，建議可安排3~4小時。

博多運河城 地址：福岡縣福岡市博多區住吉1丁目2（ Google導航 ） 交通：地下鐵「中洲川端站」下車後步行約7分鐘 營業時間：10:00~21:00

Bic Camera

說到在日本買電器，「Bic Camera​​ 」絕對是掃貨的好去處。福岡Bic Camera位在最熱鬧的天神站，1、2兩館滿滿的家電、必買藥妝、遊戲機、手機、電腦、周邊、玩具通通有，不僅價格便宜還能退稅，一定要預留2小時以上來逛才能逛得盡興！​​​​

Bic Camera 地址：福岡縣福岡市中央區天神2-4-5（ Google導航 ） 交通：西鐵福岡站（中央口）徒歩４分鐘；天神站（天神地下街西10號出口）徒歩４分鐘；天神南站（天神地下街西10號出口）徒歩４分鐘 營業時間：10:00~21:00 購物優惠：

福岡必買伴手禮

福太郎明太子仙貝

融入福岡名產明太子製作而成的​​「福太郎明太子仙貝（めんべい）」是百年老店，別處吃不到的滋味有著香辣酥脆的口感，口味眾多有洋蔥、美乃滋、鰹魚等選擇，嗜辣者可挑戰加入哈瓦那辣椒​​的辛口，是配啤酒的好夥伴，買回家當伴手禮或是自己吃都超適合。

福太郎明太子仙貝 地址：福岡縣福岡市中央區渡邊通5-25-18 天神TERRA大廈1F​​（ Google導航 ） 營業時間：11:00~19:00

ふくや明太子、明太子醬

擁有60年歷史的「ふくや（福屋）」可說是明太子製品的專賣店，包含明太子鮪魚罐、各式明太子醬​​、​​明太子茶泡飯、明太子魷魚絲等應有盡有，買回家只要配白飯就超幸福。

明月堂博多通饅頭

照片來源：明月堂博多通饅頭 官方IG @meigetsudo

日本的饅頭指的是包餡的小甜點，這家「明月堂博多通​​」融合日式點心的白豆沙餡與西式原料鮮奶油、奶油等和洋合一香氣十足，這連續21年榮獲「世界品質評鑑大賞」絕對是福岡必買伴手禮之一。

明月堂博多通饅頭 地址：福岡市博多区東那珂2丁目11番23号（ Google導航 ） 營業時間：09:00~17:00

吉野堂小雞饅頭

照片來源：吉野堂小雞饅頭 官方IG @hiyokohonpoyoshinodo

說到福岡伴手禮一定要提到擁有超可愛外觀的小雞饅頭，就是這家福岡名產「吉野堂小雞饅頭​​（名菓ひよ子）」的招牌，外皮使用九州產小麥粉，內餡則是採用精選的隱元豆，烘烤過後可真是顏值與口感兼具，超萌模樣還從福岡紅到東京呢！很多人甚至以為東京才是發源地呢~

吉野堂小雞饅頭 地址：福岡県福岡市博多区博多駅中央街1－1（ Google導航 ） 營業時間：09:00~21:00

福砂屋長崎蛋糕

在台灣鼎鼎有名的「福砂屋長崎蛋糕​​」就是來自於九州，擁有400年歷史的長崎蛋糕老店，完美結合雞蛋與蜂蜜的蜂蜜蛋糕，口感鬆軟濕潤，在日本買只要台灣價格的一半，到福岡購物一定要朝聖一下。

＊分店眾多，福岡機場也可以買喔！

福砂屋長崎蛋糕 地址：福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1〔博多駅マイング店〕（ Google導航 ） 營業時間：09:00~21:00

YAMAYA軟管明太子醬

如果愛吃明太子醬，又懶得搬出一整罐來挖，還要花時間洗餐具，那YAMAYA軟管明太子醬就是專門設計給懶人必買福岡伴手禮。像擠牙膏般擠出就能吃，不沾手配飯抹麵包都只要三秒，辣味、起司、梅子昆布等口味眾多，選擇性障礙就包色全買吧！

＊分店眾多，福岡機場也可以買喔！

一蘭拉麵禮盒(福岡機場必買)

開店開到台灣來的福岡美食「一蘭拉麵」，國人到日本一樣是百吃不膩，吃完後一定會順手帶上的一蘭拉麵禮盒，在日本買只要台灣的六折價且選擇更多，是大家回國時在福岡機場必買的伴手禮！

一蘭拉麵禮盒 地址：福岡縣福岡市博多區青木739番地（ Google導航 ） 營業時間：08:00~21:00

東雲堂二◯加煎餅

以多種眼部表情的半面具造型為特色的「東雲堂二◯加煎餅」相當有辨識度，特選上等麵粉與雞蛋烤到金黃，口感酥脆越嚼越香，不管送人當伴手禮或自己吃都饒富趣味，只有在九州福岡才買得到，是福岡必買限定伴手禮，不要錯過了！

博多甘王草莓夾心餅乾

「博多甘王草莓夾心餅乾​​」是外觀由兩片有如比利時鬆餅的餅乾，夾入吃得到真實甘王草莓果肉奶油內餡的福岡名產，放入嘴裡草莓香四溢，一片一小包的包裝，​​當成下午茶或送禮都很有質感。

博多甘王草莓夾心餅乾 地址：福岡県福岡市博多区博多駅中央街１−１〔マイング​​​​＿博多柳香〕（ Google導航 ） 營業時間：09:00~21:00

二鶴堂博多之女(年輪蛋糕結合羊羹)

將西洋年輪蛋糕與和菓子羊羹這兩樣經典組合在一起的「博多之女​​」，是昭和47年一路傳承至今的獨家福岡必買土產，一捲一口一個包裝，相當精緻有高級感，甜而不膩配茶配咖啡剛剛好。

二鶴堂博多之女 地址：福岡県福岡市博多区博多駅中央街１-１〔マイング​​​​＿二鶴堂〕​​（ Google導航 ） 營業時間：09:00~21:00

福岡必買藥妝、藥妝店推薦

關於福岡藥妝店推薦，大家可以到有中文服務員的「大國藥妝（ダイコク）」、台灣也有但價格更便宜的「松本清（マツモトキヨシ​​）」、不只賣電器藥妝也很便宜的「Big camera」、以及近期網友推薦說價格更便宜的「MORI藥妝（DRUGSTORE MORI）」等。貼心提醒要去福岡購物的各位，日本藥妝價格通常都會低於定價販售，所以建議大家貨比三家再下手喔！​​

詳細福岡必買藥妝清單如下：

腸胃藥品 ：Wakamoto若元錠、新表飛鳴S、大正漢方腸胃藥

：Wakamoto若元錠、新表飛鳴S、大正漢方腸胃藥 各式藥品 ：EVE止痛藥、大正感冒藥、合利他命、大正製藥口內炎貼布

：EVE止痛藥、大正感冒藥、合利他命、大正製藥口內炎貼布 彩妝 ：CANMAKE眼影盤、KISSME花漾美姬刷睫淨睫毛膏卸除液

：CANMAKE眼影盤、KISSME花漾美姬刷睫淨睫毛膏卸除液 清潔與保養品 ：AD護膚膏、DHC護唇膏

：AD護膚膏、DHC護唇膏 眼藥水 ：小花眼藥水、FX眼藥水

：小花眼藥水、FX眼藥水 生活用品：花王美律舒蒸氣眼罩、小林製藥液體OK繃、Kowa蚊蟲止癢液、休足時間

日本參天FX NEO眼藥水

福岡必買藥妝怎麼能少了它，幾乎已經成為日本眼藥水代名詞的「日本參天FX NEO眼藥水」，因為其超涼的「一滴入魂」配方，無論讀書、加班、眼睛乾等眼睛疲勞時，只要兩滴就能瞬間提神，眼睛紅、眼睛癢、或有異物飛進眼睛時也很好用。

參考定價：￥968​​（約​​203元台幣）

DHC護唇膏

嘴唇容易乾裂起皮的朋友看這！加入天然橄欖精華油​​的「DHC護唇膏​​」，既能保持嘴唇水分又不黏膩，無論妝前妝後能能用，夏天冬天都是水水們潤色潤澤的好幫手，絕對是到福岡藥妝店掃貨的重點之一。

參考定價：¥770（約​​161元台幣）

AD護膚膏

由樂敦製藥​​推出的「AD護膚膏（メンソレータム ADクリームm）​​​​」，是秋冬皮膚乾癢時的救星，內含有3種有效止癢成分，擦拭推開後乾爽不油膩好吸收，擦完後皮膚真的舒服許多，還有淡淡薄荷香很舒服。​​

參考定價：90g＝1,298円（約​​272元台幣）｜145g＝1,595円（約​​335元台幣）

KISSME花漾美姬刷睫淨睫毛膏卸除液

來到福岡藥妝店，必買化妝品也是福岡購物的重點之一，女孩們經常為了卸除難纏的睫毛膏而掉了好多根寶貴睫毛，有了這款「KISSME花漾美姬刷睫淨睫毛膏卸除液​​」無論再頑固的睫毛膏，都只要輕鬆一塗後靜置一下就能立馬卸除，不熏眼​​不刺激，更不用搓揉直接一乾二凈。

參考定價：￥924​​（約​​194元台幣）

CANMAKE眼影盤

照片來源：CANMAKE 官方IG @canmaketokyo

「CANMAKE眼影盤」不僅小巧好攜帶，一次就能擁有八個顏色的眼影，無論霧面、珠光、亮粉都有隨心情替換，在日本買價格相當划算CP值超高，重點是顯色效果比想像中還要好，隨時補妝就靠它了！

參考定價：¥1,078（約​​226元台幣）

福岡購物常見問題

福岡必買伴手禮有哪些？ 福岡明太子和拉麵系列是很多來福岡自由行的觀光客常買的伴手禮，像是明太子仙貝、YAMAYA軟管明太子醬、一蘭拉麵禮盒；零食甜品像是東雲堂二O加煎餅、吉野堂小雞蛋糕、福砂屋長崎蛋糕都是福岡必買伴手禮哦。

福岡購物必逛的地方有哪些？ 福岡購物必逛的地方很多，像是THE OUTLETS北九州(福岡outlet)、福岡lalaport、博多運河城、Bic Camera、福岡機場等，都是福岡旅遊必逛。