準備規劃前往日本福岡自由行，還不知道福岡購物攻略和必買伴手禮嗎？本篇精選福岡必買推薦，彙整了4個必去的福岡購物逛街好去處、10大必買福岡伴手禮、以及5個網友推薦福岡必買藥妝，無論你是打算去福岡outlet、lalaport福岡購物中心，還是在福岡機場選購福岡名產或安排福岡逛街去處等，看這篇就夠！乾貨滿滿先收藏起來再排行程吧！
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重點整理：
福岡購物必逛的地方有哪些？
THE OUTLETS北九州(福岡outlet)
THE OUTLETS北九州絕對是來福岡必逛的outlet，福岡outlet是九州最大規模的outlet，除了有 outlets本身外，加上相鄰的「永旺夢樂城八幡東（AEON MALL八幡東）」，店鋪數量就高達300個以上，其中包含輕奢品牌COACH、Michael Kors，日系的WEGO、BEAMS，還有美式經典的GAP、POLO、NIKE以及各式福岡美食，光是一站就能逛上大半天。
福岡outlet 地址：福岡県北九州市八幡東区東田4丁目1番1号（Google導航） 交通：博多站或小倉站乘JR至太空世界站 營業時間：10:00~20:00
福岡lalaport
近年進駐台灣的「lalaport」，在日本可是更大更好逛。福岡lalaport集結了美食、購物與休閒，整體占地約26000坪，共有200以上間的店舖，lalaport福岡品牌包括coen、Franc franc、GU、UNIQLO、JUMP SHOP、United Arrows、ZARA、WEGO等，門口還有日本最大的巨型鋼彈，成為福岡人氣打卡熱點，來福岡逛街別錯過福岡lalaport嘍！
福岡lalaport 地址：福岡縣福岡市博多區那珂6丁目23-1（Google導航） 交通：JR鹿兒島本線「竹下車站」下車後步行約9分鐘 營業時間：10:00~22:00
博多運河城
「博多運河城」鄰近博多車站，是博多購物的好去處，也是一家集結逛街與美食的購物中心，博多運河城共有120間以上的店家，包含Right-on、九州最大的MUJI 、鋼彈專賣店、TAITO STATION夾娃娃店、Disney store、Gap、The North Face 、RAGEBLUE等年輕品牌，每小時還有的噴泉3D光雕秀，建議可安排3~4小時。
博多運河城 地址：福岡縣福岡市博多區住吉1丁目2（Google導航） 交通：地下鐵「中洲川端站」下車後步行約7分鐘 營業時間：10:00~21:00
Bic Camera
說到在日本買電器，「Bic Camera 」絕對是掃貨的好去處。福岡Bic Camera位在最熱鬧的天神站，1、2兩館滿滿的家電、必買藥妝、遊戲機、手機、電腦、周邊、玩具通通有，不僅價格便宜還能退稅，一定要預留2小時以上來逛才能逛得盡興！
Bic Camera 地址：福岡縣福岡市中央區天神2-4-5（Google導航） 交通：西鐵福岡站（中央口）徒歩４分鐘；天神站（天神地下街西10號出口）徒歩４分鐘；天神南站（天神地下街西10號出口）徒歩４分鐘 營業時間：10:00~21:00 購物優惠：
福岡必買伴手禮
福太郎明太子仙貝
融入福岡名產明太子製作而成的「福太郎明太子仙貝（めんべい）」是百年老店，別處吃不到的滋味有著香辣酥脆的口感，口味眾多有洋蔥、美乃滋、鰹魚等選擇，嗜辣者可挑戰加入哈瓦那辣椒的辛口，是配啤酒的好夥伴，買回家當伴手禮或是自己吃都超適合。
福太郎明太子仙貝 地址：福岡縣福岡市中央區渡邊通5-25-18 天神TERRA大廈1F（Google導航） 營業時間：11:00~19:00
ふくや明太子、明太子醬
擁有60年歷史的「ふくや（福屋）」可說是明太子製品的專賣店，包含明太子鮪魚罐、各式明太子醬、明太子茶泡飯、明太子魷魚絲等應有盡有，買回家只要配白飯就超幸福。
ふくや（福屋） 地址：福岡縣福岡市博多區中洲2-6-10（Google導航） 營業時間：09:00~22:00
明月堂博多通饅頭
日本的饅頭指的是包餡的小甜點，這家「明月堂博多通」融合日式點心的白豆沙餡與西式原料鮮奶油、奶油等和洋合一香氣十足，這連續21年榮獲「世界品質評鑑大賞」絕對是福岡必買伴手禮之一。
明月堂博多通饅頭 地址：福岡市博多区東那珂2丁目11番23号（Google導航） 營業時間：09:00~17:00
吉野堂小雞饅頭
說到福岡伴手禮一定要提到擁有超可愛外觀的小雞饅頭，就是這家福岡名產「吉野堂小雞饅頭（名菓ひよ子）」的招牌，外皮使用九州產小麥粉，內餡則是採用精選的隱元豆，烘烤過後可真是顏值與口感兼具，超萌模樣還從福岡紅到東京呢！很多人甚至以為東京才是發源地呢~
吉野堂小雞饅頭 地址：福岡県福岡市博多区博多駅中央街1－1（Google導航） 營業時間：09:00~21:00
福砂屋長崎蛋糕
在台灣鼎鼎有名的「福砂屋長崎蛋糕」就是來自於九州，擁有400年歷史的長崎蛋糕老店，完美結合雞蛋與蜂蜜的蜂蜜蛋糕，口感鬆軟濕潤，在日本買只要台灣價格的一半，到福岡購物一定要朝聖一下。
＊分店眾多，福岡機場也可以買喔！
福砂屋長崎蛋糕 地址：福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1〔博多駅マイング店〕（Google導航） 營業時間：09:00~21:00
YAMAYA軟管明太子醬
如果愛吃明太子醬，又懶得搬出一整罐來挖，還要花時間洗餐具，那YAMAYA軟管明太子醬就是專門設計給懶人必買福岡伴手禮。像擠牙膏般擠出就能吃，不沾手配飯抹麵包都只要三秒，辣味、起司、梅子昆布等口味眾多，選擇性障礙就包色全買吧！
＊分店眾多，福岡機場也可以買喔！
YAMAYA軟管明太子醬（YAMAYA BASEマイング店） 地址：福岡市博多区博多駅中央街1-1博多ステーションビル 名店街マイング１階（Google導航） 營業時間：09:00~21:00
一蘭拉麵禮盒(福岡機場必買)
開店開到台灣來的福岡美食「一蘭拉麵」，國人到日本一樣是百吃不膩，吃完後一定會順手帶上的一蘭拉麵禮盒，在日本買只要台灣的六折價且選擇更多，是大家回國時在福岡機場必買的伴手禮！
一蘭拉麵禮盒 地址：福岡縣福岡市博多區青木739番地（Google導航） 營業時間：08:00~21:00
東雲堂二◯加煎餅
以多種眼部表情的半面具造型為特色的「東雲堂二◯加煎餅」相當有辨識度，特選上等麵粉與雞蛋烤到金黃，口感酥脆越嚼越香，不管送人當伴手禮或自己吃都饒富趣味，只有在九州福岡才買得到，是福岡必買限定伴手禮，不要錯過了！
東雲堂二◯加煎餅 地址：福岡市博多区博多駅中央街1-1 博多駅1階〔博多駅マイング店〕（Google導航） 營業時間：09:00~21:00
博多甘王草莓夾心餅乾
「博多甘王草莓夾心餅乾」是外觀由兩片有如比利時鬆餅的餅乾，夾入吃得到真實甘王草莓果肉奶油內餡的福岡名產，放入嘴裡草莓香四溢，一片一小包的包裝，當成下午茶或送禮都很有質感。
博多甘王草莓夾心餅乾 地址：福岡県福岡市博多区博多駅中央街１−１〔マイング＿博多柳香〕（Google導航） 營業時間：09:00~21:00
二鶴堂博多之女(年輪蛋糕結合羊羹)
將西洋年輪蛋糕與和菓子羊羹這兩樣經典組合在一起的「博多之女」，是昭和47年一路傳承至今的獨家福岡必買土產，一捲一口一個包裝，相當精緻有高級感，甜而不膩配茶配咖啡剛剛好。
二鶴堂博多之女 地址：福岡県福岡市博多区博多駅中央街１-１〔マイング＿二鶴堂〕（Google導航） 營業時間：09:00~21:00
福岡必買藥妝、藥妝店推薦
關於福岡藥妝店推薦，大家可以到有中文服務員的「大國藥妝（ダイコク）」、台灣也有但價格更便宜的「松本清（マツモトキヨシ）」、不只賣電器藥妝也很便宜的「Big camera」、以及近期網友推薦說價格更便宜的「MORI藥妝（DRUGSTORE MORI）」等。貼心提醒要去福岡購物的各位，日本藥妝價格通常都會低於定價販售，所以建議大家貨比三家再下手喔！
詳細福岡必買藥妝清單如下：
- 腸胃藥品：Wakamoto若元錠、新表飛鳴S、大正漢方腸胃藥
- 各式藥品：EVE止痛藥、大正感冒藥、合利他命、大正製藥口內炎貼布
- 彩妝：CANMAKE眼影盤、KISSME花漾美姬刷睫淨睫毛膏卸除液
- 清潔與保養品：AD護膚膏、DHC護唇膏
- 眼藥水：小花眼藥水、FX眼藥水
- 生活用品：花王美律舒蒸氣眼罩、小林製藥液體OK繃、Kowa蚊蟲止癢液、休足時間
日本參天FX NEO眼藥水
福岡必買藥妝怎麼能少了它，幾乎已經成為日本眼藥水代名詞的「日本參天FX NEO眼藥水」，因為其超涼的「一滴入魂」配方，無論讀書、加班、眼睛乾等眼睛疲勞時，只要兩滴就能瞬間提神，眼睛紅、眼睛癢、或有異物飛進眼睛時也很好用。
參考定價：￥968（約203元台幣）
DHC護唇膏
嘴唇容易乾裂起皮的朋友看這！加入天然橄欖精華油的「DHC護唇膏」，既能保持嘴唇水分又不黏膩，無論妝前妝後能能用，夏天冬天都是水水們潤色潤澤的好幫手，絕對是到福岡藥妝店掃貨的重點之一。
參考定價：¥770（約161元台幣）
AD護膚膏
由樂敦製藥推出的「AD護膚膏（メンソレータム ADクリームm）」，是秋冬皮膚乾癢時的救星，內含有3種有效止癢成分，擦拭推開後乾爽不油膩好吸收，擦完後皮膚真的舒服許多，還有淡淡薄荷香很舒服。
參考定價：90g＝1,298円（約272元台幣）｜145g＝1,595円（約335元台幣）
KISSME花漾美姬刷睫淨睫毛膏卸除液
來到福岡藥妝店，必買化妝品也是福岡購物的重點之一，女孩們經常為了卸除難纏的睫毛膏而掉了好多根寶貴睫毛，有了這款「KISSME花漾美姬刷睫淨睫毛膏卸除液」無論再頑固的睫毛膏，都只要輕鬆一塗後靜置一下就能立馬卸除，不熏眼不刺激，更不用搓揉直接一乾二凈。
參考定價：￥924（約194元台幣）
CANMAKE眼影盤
「CANMAKE眼影盤」不僅小巧好攜帶，一次就能擁有八個顏色的眼影，無論霧面、珠光、亮粉都有隨心情替換，在日本買價格相當划算CP值超高，重點是顯色效果比想像中還要好，隨時補妝就靠它了！
參考定價：¥1,078（約226元台幣）
福岡購物常見問題
福岡必買伴手禮有哪些？
福岡明太子和拉麵系列是很多來福岡自由行的觀光客常買的伴手禮，像是明太子仙貝、YAMAYA軟管明太子醬、一蘭拉麵禮盒；零食甜品像是東雲堂二O加煎餅、吉野堂小雞蛋糕、福砂屋長崎蛋糕都是福岡必買伴手禮哦。
福岡購物必逛的地方有哪些？
福岡購物必逛的地方很多，像是THE OUTLETS北九州(福岡outlet)、福岡lalaport、博多運河城、Bic Camera、福岡機場等，都是福岡旅遊必逛。
福岡LaLaport怎麼去？
福岡LaLaport交通便利，搭乘JR鹿兒島本線「竹下車站」下車後步行約9分鐘即可到達。