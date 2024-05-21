相隔1千5百公里的韓國，料理出乎意料合台灣人口味，都喜歡有點辣、帶點湯水的湯鍋或拌飯，如馬鈴薯排骨濃湯、大醬湯、鐵碗拌飯等，皮脆肉嫩的韓式烤肉更是人見人愛，每個人都能在韓國餐桌上，找到屬於自己的那盤美食。

許多人推薦台北好吃韓式料理，一定會提到深藏民生社區巷弄、開業20年的「GG季吉韓國美食餐飲房」，主打溫暖韓式家庭料理，雖然老店稍嫌簡陋，美味卻是有口皆碑，開枝散葉讓子女親戚經營分店，每家生意都好到不行，甚至有人評比在韓國吃得更美味！

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目次 資訊

菜單

介紹

餐點

結語

資訊

GG 季吉韓國美食餐飲房

評分： / 4.5

地址：105台灣台北市松山區敦化北路145巷9號( 地圖 )

電話：02 2719 8897

營業時間

星期一: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,

星期二: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,

星期三: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,

星期四: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,

星期五: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,

星期六: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30,

星期日: 休息

星期一: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30, 星期二: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30, 星期三: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30, 星期四: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30, 星期五: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30, 星期六: 11:30 – 14:30, 17:30 – 21:30, 星期日: 休息 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

菜單

介紹

民生社區的樹木鬱鬱蔥蔥，長得硬是比其他地方高大，若沒有地圖導引，要找到藏在公園旁住宅區一樓的「GG季吉韓國美食餐飲房」還真不容易。

「GG季吉韓國美食餐飲房」開在住宅區，還是台北數一數二頂級住宅區，為了長久經營，避免干擾當地居民，和永康街的餐廳一樣，隔音、油煙控管嚴密，站在外頭絲毫無感覺這裡有間餐廳。

畢竟是老店，整體裝潢稍嫌老舊，但聞香而至的饕客們不這麼覺得，依舊高朋滿座、人聲鼎沸，大家都吃得很開心，足見「GG季吉韓國美食餐飲房」的魅力。

老闆是韓國人，服務人員多是阿姨，雖然沒大餐廳氣派豪華，「GG季吉韓國美食餐飲房」卻有種道地韓國家庭餐廳的殷勤樸實，服務熱度與互動很不錯。

餐點

飯饌小菜

吃韓式料理一定有吃到飽的飯饌小菜，看起來普通，但味道好極，很合台灣人口味。

松阪豬烤肉 400元

隨韓劇風靡全世界、在韓國料理擁有重要地位的烤肉必不可少，今天在「GG季吉韓國美食餐飲房」點了份松阪豬烤肉，看起來就很好吃。

漂亮焦糖金黃色松阪烤肉，包進蘿蔓或萵苣沾些大醬、生蒜大口吃下，韓國人吃烤肉有種北方人的簡單豪爽，生菜包肉人人愛。

香菇豆腐辣湯 200元

說起韓國鍋物都會想到豆腐鍋，海鮮豆腐鍋、泡菜豆腐鍋大家熟悉，今天點得香菇豆腐辣湯就挺特別。

辣湯湯底是加了大醬：一種類似日本味噌的豆類發酵品，香辣香辣，料多豐厚，韓國人在外應酬回家，最喜歡喝這道家常美味的解酒湯，喝完大汗淋漓、通體舒暢。

馬鈴薯豬骨湯 280元

最能代表韓國道地家常菜的馬鈴薯排骨湯，要做得好吃道地可不容易，還得考慮一般台灣人能否接受，畢竟過重的異國香料口味，許多人捏著鼻子就跑。

我曾喝過味道古怪的馬鈴薯排骨湯，然而「GG季吉韓國美食餐飲房」的很好喝耶！味道夠，又沒有奇怪味道，中間那一大塊帶肉大骨燉煮軟爛入味，好好吃。

韓國人習慣把白飯直接倒進去做湯飯，吸飽了醬香鮮美的湯頭，辛辣口感真是令人欲罷不能！也是韓國人喝完酒後最愛的解酒湯之一。

結語

在「GG季吉韓國美食餐飲房」點菜很難踩到雷，每一道都便宜又好吃，有種小時候去親戚家吃飯的那種溫暖的喧囂，而且菜單設計份量豐儉由人，無論家常聚餐或兩人約會都很適合，難怪每次來都爆滿。

Jun 2024.05

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