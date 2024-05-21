2024-05-21

最近女王在遊玩台南的時候，發現了一個超有趣的APP「YOCITY元宇宙」這個名詞或許有些人是第一次聽到，但女王先簡單的來介紹一下這款厲害的APP，以3D遊戲的概念，能在線上遊玩台南與高雄，在這裡你能夠零距離的探索台灣。零距離地與店家互動，今天的文章除帶大家認識YOCITY這個創新的平台，也會用「YOCITY元宇宙」帶大家到台南一日遊，話不多說就讓我們跟著它由玩去吧~

⏏文章摘要

YOCITY元宇宙是什麼?

YOCITY元宇宙的是由中華電信與中華民國國家發展委員會和台南市政府、高雄市政府，聯手打造的5G虛擬遊戲世界，以台灣地圖打造成一座厲害的元宇宙世界，在這大世界裡你能自由的探索關於台灣的歷史，今天就讓我們使用YOCITY元宇宙引領我們暢遊大台南吧!

玉民｜台灣黃金蕎麥探索館

今天要遊玩的第一個台南景點就是玉民｜台灣黃金蕎麥探索館，這間隱密的台南景點也是YOCITY元宇宙推薦的精選店家，這間玉民｜台灣黃金蕎麥探索館最出名自然栽培法種植的蕎麥商品，它除了獲得了無數的國內外認證外，更是台灣蕎麥產業的龍頭，聽說它們的蕎麥所有產量已佔台灣的90%以上，更外銷到世界各地稱它為台南之光，完全沒問題!

電話：06-2494912

營業時間：10:00–18:30

地址： 717 台南市仁德區文華路三段428巷57號

★ 查看：台灣黃金蕎麥探索館菜單價格

※菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!



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玉民｜台灣黃金蕎麥探索館 x YOCITY元宇宙

當我們到玉民｜台灣黃金蕎麥探索館當大家第一件事情，大家可以找到這塊位於用餐區的YOCITY元宇宙 QRCODE，掃描它後我們就可以進入到YOCITY的APP下載，大家下載完成後立馬就可以使用GOOLE、APPLE、中華電信帳號登入，登入後大家選好性別以及造型後，我們立馬就能進入到YOCITY元宇宙內，暢遊探索大台南地區的文化風光與在地店家的活動等購物資訊! 雖然目前這個APP只有載入台南與高雄的店家與地標資料，但女王相信不久的將來我們就會看到一個，更完整的虛擬臺灣或是世界，大家快去下載體驗暢玩看看吧~



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台灣黃金蕎麥探索館｜蕎麥餐點推薦

雖然台灣黃金蕎麥探索館最出名的就是以蕎麥製成的商品，但店內以蕎麥精心設計的套餐其實才是這裡的主軸，大家可以看到店內用餐的人潮真不是一般的瘋狂，幾乎是坐無虛席的狀態，不過大家不用擔心台灣黃金蕎麥探索館也有私人的團體用餐空間，就算是遊覽車也能輕易容納，反正來到這就是好好享美食就對啦!

來到 玉民｜台灣黃金蕎麥探索館 點一份最招牌的蕎麥麵準沒錯，那冰涼爽口的Q彈蕎麥麵，滑嫩滋味超級適合這炎炎的夏日，並且店家的餐點像極了日式的套餐，搭配著蕎麥製作出各種不同的小菜、炸物、零嘴、等蕎麥美食，這個只有台南才吃得到的日式蕎麥餐點，大家絕對不能錯過阿! 沒吃過的台南人，快點安排起來吧~

對了! 用餐完大家可別忘了到這裡買零嘴伴手禮，像是剛剛吃到的蕎麥麵、蕎麥醬油、蕎麥餅乾超多樣的蕎麥製品，這些超適合大小朋友一起享用的美食，讓女王不小心下手太重買了超多，只能說今天又是收穫滿滿的一天~看來有了這YOCITY元宇宙 APP，未來就算大家不出門也能悠遊這家台南玉井的第一家蕎麥麵製麵所，探訪店內的各種新奇事物，與時事快訊啦~!



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永合香餅舖

接著我們來到今天台南一日遊的第二站永合香餅舖，這間台南當地老字號的糕餅美食，由1930傳承至今已經是第四代，用傳承了90年的製餅經驗製作出的每一款美食，都堪稱台南的經典必買伴手禮老店，現在就讓女王帶大家進入這個超越一甲子的，台南必逛老店逛逛吧!

電話：06-2235341

營業時間：08:00–17:00

地址： 台南市南區國華街一段36號

★ 查看FB：永合香餅舖

來到永合香餅舖第一件事情就是進入APP探索店內的活動與快訊，看看這個百年餅店的招牌美食以及歷史傳承故事，透過虛擬世界與現實連結讓我們勾起了，兒時零嘴到供桌美食上的的一連串回憶，讓人像是度過了一場穿梭時光的翱翔，真的讓人得到滿滿收穫與滿足!

認識完了永合香餅舖的歷史與介紹，接下來就是好好的逛逛餅鋪的時間啦! 大家可別看這間餅舖雖小但是卻五臟俱全，除了獲得台灣百大糕餅伴手禮的金質獎外，更把傳統美食昇華成了另一種形式，女王這次也買了許多店的手作餅乾以及傳統糕點，我只能說那個滋味真的不是一般好吃，每個小零食口感不會過甜脆口又美味! 來到台南國華街，一定要要買些回去吃看看，絕對會一吃上癮喔!

而且店家除了以傳承90年的老手藝製作每一道零嘴，過程也是不添加防腐劑美味又好吃，像這些美味的壽桃、發糕等等美食，都是每日新鮮現做，客人預訂的才吃的到的美味喔! 對了~最後差點忘了介紹一款來到永合香餅舖必買的伴手禮 招財進寶花生小烏龜，除了聽著寓意好! 更是金質獎認證過的美味，大家如果有機會到訪一定要，帶上一盒回家品嚐享受喔~

2024台南一日遊 x 暢玩YOCITY元宇宙

介紹色也都推薦完啦! 不過因為這些美食商品資訊實在太多啦~女王礙於文章篇幅沒辦法替大家詳細介紹，但大家不用擔心先把手機下載好YOCITY元宇宙以後就用它去全台探店，快速全台的伴手禮、風情文化，輕鬆的徜徉悠遊，走在這歷史的文化長廊，體驗著虛擬與現實世界的融合美好吧~

女王再補上一些 YOCITY元宇宙 的遊玩照片，大家可以現在這個虛擬場景就是台南最有名的「安平老街」以及「安平古堡」，大家可以自由地走在這個大地圖中，除了可以看到老街的店面，還能夠看到YOCITY導入的可以任意翻轉虛擬商品模型的3D技術，這真實感彷彿讓女王像是真的走進了安平古堡以及老街，真的是太厲害啦!

除了名勝古蹟台南的在地商「南紡購物中心」，也融入了這個 YOCITY大地圖中，在這裡一樣可以看到可任意翻轉模型的3D技術，看來未來的我們真的可以0距離的在虛擬世界與店家互動遊玩與購物啦! 如果你還沒有遊玩過這款富有台灣文化的神奇APP，最後女王就把YOCITY元宇宙下載連結補在文末~大家快去暢遊這個超厲害的元宇宙遊戲吧!

YOCITY元宇宙下載資訊

官網：YOCITY元宇宙