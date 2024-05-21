你是海鮮控嗎?喜歡吃現撈現處理的海鮮嗎?那可不能錯過這間新開的 百川水產 生魚片活體專賣工廠

位置超隱密，沒人介紹的話可能會錯失此店，所有的魚、蟹、蝦、貝類都是國外進口來台，可預約訂貨、也有外送宅配

現場還有專業的日料師傅幫大家處理活體海鮮食材，讓你吃到最鮮甜的海鮮料理!!









百川水產 生魚片活體專賣 位置

百川水產是網友私訊推薦我的 海鮮活體專賣工廠，不是網友推薦我也不曉得仁武加工區裡頭居然有賣海鮮的公司

位置挺隱密建議開導航帶路才找的到，從竹工三巷進入看到竹楠路33巷後左轉， 大概5分鐘內能到達!!

百川水產 生魚片活體專賣 環境介紹

百川水產 2024年5月母親節前一天試營運，5/10試營運，5/13正式開幕

周圍環境很乾淨，廠內擺設器具都很整齊，看的出來老板很注重衛生

百川水產 生魚片活體專賣 冷凍海鮮

百川水產魚獲海鮮都來自國外，有日本、韓國、澳洲、美國等等，也有台灣自己本地的海鮮

前面這四櫃是冷凍食品，可零售購買也可以先行訂購再約時間領取，另有宅配外送服務，外送金額得問板娘

冷凍食品販售的生鮮還挺多樣化，我爹最愛的魚蛋這裡也有，還有天婦羅蝦以及烤肉必備的香魚

扇貝、生蠔都很大顆，感覺都快比我的掌心還大了









百川水產每周三、四、五是進貨日，六日都沒有休息，可說是365天全年無休

現場的活體魚類都被買光了，只剩冷凍庫裡的鯖魚和虱目魚，底下還有其它魚類，我沒有全都拿出來拍攝

蒲燒饅魚我姐的最愛，但我不要幫她買，叫她自己來選，因為我才能吃免錢XD

另外還有整盒的鮭魚卵、真空包裝的醉蝦、軟殼蟹以及快比我的手還要大隻的虎蝦這裡都有

百川水產 生魚片活體專賣 現撈活體海鮮區

除了前面的冷凍海鮮食品，最大的特色就是這裡，現撈、現選、現處理的活體海鮮區

一共有六座蓄水池，裡頭超多種各式各樣的海鮮可選擇

厚岸生蠔

看到前面那些厚岸生蠔了嗎？比我的手掌心還要大耶，價格也不貴挺超值









百川水產的龍蝦活動力十足，每隻都活潑亂跳如果沒用蓋子蓋上，可能就跳出來了

太子龍蝦/波士頓龍蝦/澳洲龍蝦

太子龍蝦：

有著龍蝦界的小犢牛的美稱，產區來自加拿大艾德華王子島，未成年的太子龍蝦重量較輕，肉質很細嫩

跟成年後的龍蝦的肉質口感較不同，現在特價促銷中喔，2隻只要699，沒有看錯就是這麼便宜

波士頓龍蝦：

就是那一對大鉗紅遍全世界，產區同樣來自加拿大，一隻重量大概700g上下，價格是屬浮動性

口感爽口且肉質較低熱量、低肪脂，夏天適合川燙後沾點美乃滋食用

澳洲龍蝦：

澳洲龍蝦色澤較為鮮紅，龍蝦殼較薄肉較厚實，因是產在冷水地所以口感會跟熱帶區域的龍蝦不同

吃起來較細嫩鮮甜，因體積較為龐大，價格也略高一點

黃金帝王蟹

產地為韓國，這款黃金帝王蟹可是蟹中之王，料理方式越簡單越能品嚐牠的鮮甜

別看這八隻蟹腳看似不好處理，煮熟後用剪刀就能煎開啦，中間的蟹黃挖起來煮粥超美味

長前松葉蟹

松葉蟹又叫越前蟹，有著【冬季味覺之王的】稱號，意思是指入冬之後的松葉蟹將進入最鮮甜肥美的季節

有看到上頭的圓黑點嗎?!那個是【蟹蛭】!!我大概跟大家說一下你們才不會害怕

蟹殼上那個圓黑點是【蟹蛭】會依附在殼上，對人體無害也不會影響松葉蟹的生長

松葉蟹在生長期時會大量的換殼，換殼時養分會流失，裡頭的蟹黃膏相對也會跟著減少

有蟹蛭依附在上頭代表距離上回的換殼時間己有一段日子，相對性裡頭的蟹膏較多蟹肉也較飽滿

蟹蛭越多肉質較厚實飽滿，沒有蟹蛭代表才剛換殼而已裡頭!!這樣知道怎麼選松葉蟹了喔!!

北吉貝/馬祖牛奶貝/南非白鮑魚

北吉貝：

北吉貝生屬的地方在日本北部，重量大概2-300g，外殼厚實又硬，煮熟後會變成紅色

貝肉鮮嫩又肥厚口感彈牙且甘甜，不管煮湯或是燒烤都很棒

馬祖牛奶貝：

馬祖有二種蛤類必吃，淡菜以及牛奶貝，牛奶貝外殼有特殊的淡白色花紋，貝肉吃起來跟蛤蜊差不多但多了一絲甜味

南非白鮑魚：現場的南非白鮑魚活力十足到處爬，黏性度也極強，肉質超軟口感很細嫩又紮實

料理方式很簡單，燉成補湯或是川燙切成薄片沾醬即可









現場有價格表，每一種海鮮的公斤/價格都寫的很清楚，不用擔心被坐地喊價

百川水產 生魚片活體專賣 生魚片料理

這位師傅之前在義郎服務，常去義郎吃飯的人應該會覺得他很眼熟，師傅非常專注的準備預約的海鮮生魚片餐盒

為了避免大家在現場等侯，請先提前一小時預訂，也有提供外送服務，外送費用就得詢問板娘才知曉

這些日料用刀都是訂制的，上頭還有刻字，如果你常跑日料坐在板前桌前就會知曉，一把刀的好壞會影響餐點的品質

綜海生魚片有分大/小份，這份是大份量，五種海鮮食材配色超美

每塊魚肉的紋路都很清楚，花枝的切工更是細緻









砧板上現在處理的是青甘，青甘也叫鰤魚，是肉質超級甜又鮮的海魚

二邊的旗肉基本上都會扔掉，在日本的會燒烤後請客人當下酒菜

師傅握壽司的速度有點快，大家都就直接看成品就好XD

握壽司的形狀是不是很漂亮啊，炙燒後的口感會不一樣喔

喜歡吃鮭魚卵的朋友們請收起你們的口水，這個我來替大家品嚐

特選鮭魚卵搭配厚實鮮甜的貝肉，單單用看的就覺得是一大享受

教大家怎麼分辨鮭魚卵是真是假，真的鮭魚卵大小、色澤度會不一致，加工過的則是大小、色差都一樣

所以有人跟你說我們家的鮭魚卵都一樣大顆一樣紅那就是加工過的!!









百川水產 生魚片活體專賣 海鮮料理介紹

瞧!!一桌海鮮料理是不是很吸引你啊，連路過運動的阿公、阿嬤都在問這個是在附近買的嗎?

果然在公園野餐一定會被老人家包圍，畢竟民以食為天嘛!!

壽司

除了海鮮丼飯、握壽司之外還有豆皮壽司、卷壽司以及海苔壽司

卷壽司：有蛋、饅魚、小黃瓜、蝦子、蟹味棒以及特製的龍蝦沙拉，食材用料不小氣非常豐盛

海苔壽司：醋飯裡頭包著玉子燒、小黃瓜、肉鬆以及自製的紅豆枝

綜合六貫握壽司

握壽司方面有鮭魚六貫握壽司、綜合六貫握壽司這二款，想選其它款魚類做搭配就得問店家囉

綜合握壽司有干貝、鮭魚、旗魚、黑鮪魚、花枝、青甘這六種海鮮

握壽司部份可選擇生食或是炙燒，如果沒有額外要求則是一半生一熟下去配置

大部份的人點握壽司都會以【生食】居多，但是炙燒過的口感較為彈牙

烤過後的油脂會化開，吃起來會有甜味，再加上調和適當的醋飯，整體非常有層次感

醉蝦

醉蝦1瓶12隻蝦$260元，目前特惠價2罐500元，冷凍保存3個月，開封就得馬上吃光光

海鮮一冰一退很容易變質，千萬不要再回冰冷藏，開封後就直接吃光吧

這醉蝦超迷人，用了紹興酒、米酒、以及各式中藥材下去煮，蝦肉Q彈有勁口齒留香啊!!

干貝鮭魚卵

買海膽就送干貝鮭魚卵，老板娘看我可愛就送我一盒試吃，老板娘人真好XD









鮭魚卵晶瑩剔透，透亮到會發光，鮭魚卵彈性度十足，吃在嘴裡感覺會爆漿

干貝肉個頭不小，貝肉又鮮又甜好吃到拍桌以示感動

綜合生魚片/大

綜合生魚片有分小份以及大份，二者價格只差200摳而已，所以知道要選擇什麼了吼，當然是選大份才便宜啊

不想吃綜合只想單一口味的也可以，價格就得去問板娘

綜合生魚片有五種海鮮做搭配，鮭魚、旗魚、鮪魚這三款是固定的，另外搭配當令季節的海鮮，例如黑鮪魚、北海道干貝以及青甘

花枝有炙燒過，表皮稍稍的捲蹺口感會較Q彈，白蘿蔔絲以及紫蘇葉都是可食用，菊花不可以吃啊，但可以拿來泡茶

朋友看到黑鮪魚時整個眼睛都亮了，整個人超激動的握著拳頭說已經一年半載以上沒吃到黑鮪魚了

北海道干貝、鮭魚、旗魚、花枝也都挺喜歡吃，只是最愛黑鮪魚(扭









每逢4-6月是黑鮪魚的旺季，黑鮪魚深受眾人喜愛，當然價格也不便宜，原因黑鮪魚油脂達90%以上

口感會像松阪牛滑嫩中帶點特殊濃郁香，每一處的口感Q度都不一樣，料理方式也不同，單吃不沾醬更能品嚐牠的美味度!!

喜歡吃現撈現處理的海鮮嗎?那你絕對不能錯過剛開幕旳百川水產 生魚片活體專賣

價格公道不亂喊價，海鮮來源地超清楚，絕對讓你買的開心吃的更開心

百川水產 生魚片活體專賣 店家資訊

百川水產 生魚片活體專賣

電話：07-3511101、0985-786264

營業時間：AM11:00-PM20:00

地址：高雄市仁武區鳳仁路383號

百川水產 官方LINE ID：@353wshbf

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