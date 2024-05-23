「澎湖早餐」推薦必吃什麼？去澎湖旅遊有什麼澎湖早餐店推薦？每次安排澎湖三天兩夜旅程都先搜尋澎湖早餐，有名的幾間都在澎湖文康街早餐，像是鐘記燒餅、益豐豆漿、北新橋牛雜、香亭土魠魚羹…等排隊名店，其他還有二信飯糰、舒心食光、老夫妻碗粿蛋餅等都是澎湖有名早餐推薦。

澎湖早餐 鐘記燒餅

澎湖「鐘記燒餅」地址位在有澎湖早餐一條街的文康街，菜單賣純手工的燒餅油條，燒餅內餡的口味選擇多，招牌是干貝蔥醬加油條，排隊人潮最可怕的就是澎湖花火節，整條文康街就這間鐘記燒餅的排隊人潮最多，是很多遊客到澎湖必訪的澎湖排隊早餐，去澎湖旅遊好幾次都沒買到，許多人列為澎湖必吃美食推薦。

不想排「鐘記燒餅」可以提前一天預訂，有的澎湖民宿老闆也會幫忙訂，買燒餅可以把車子停在外面的大馬路，開車可能要繞一下附近找路邊停車格。

鐘記燒餅

地址：澎湖縣馬公市文康街35號

電話：(06)9260700

營業時間：上午7:00 – 上午10:00（參考粉絲團）

老闆說旺季4月-10月都是依現場時間開始營業，不要再提網路說6點、8點營業， 為什麼現在沒有？我們要先忙完訂單才會看情況營業！ 如果想要預訂， 請在前一天， 上午10點至11點半前打來預訂…

粉絲團：鐘記燒餅

食記：【澎湖早餐】鐘記燒餅，澎湖文康街排隊早餐推薦！

澎湖早餐 北新橋牛雜湯肉包

到澎湖旅遊要吃早餐都會想到＂澎湖馬公文康街＂，文康市場有早餐街之名，許多觀光客都必吃的早餐店有北新橋牛雜湯，湯頭使用牛骨熬煮，味道非常濃厚，品嘗一口就能感受到滿滿的精華。

牛雜湯有牛肚、牛肉塊、牛舌和牛心，食材很新鮮，牛肉塊煮到很軟嫩，雖然小小一碗不算便宜，但很值得，難怪除了澎湖當地人推薦之外，還受到許多國外媒體喜愛推薦，可惜目前北新橋牛雜湯不提供內用，只有外帶。

北新橋牛雜湯

地址：澎湖縣馬公市文康街34號

電話：06 927 0549

營業時間：05:40–11:30

食記推薦：澎湖早餐：北新橋牛雜湯，澎湖馬公文康街必吃早餐！

澎湖早餐 香亭土魠魚羹

搜尋澎湖美食或澎湖早餐街都會看到這間香亭土魠魚羹推薦，之前來澎湖旅遊幾天，澎湖媳婦也有帶我來吃過。

這裡就賣香土魠魚羹、土魠魚米粉羹和土魠魚麵羹。喜歡吃魚塊的也能買回家自己煮。

香亭土魠魚羹文康店

地址：澎湖縣馬公市文康街21號

電話：06 926 5867

營業時間：05:30–13:00

食記：澎湖早餐推薦澎湖早餐街香亭土魠魚羹（文康店）

澎湖早餐 老夫妻碗粿蛋餅

「老夫妻碗糕蛋餅」地點位在有澎湖早餐街之稱的文康商圈，菜單賣碗粿、筒仔米糕、香嫩蛋餅和蘿蔔糕。和二信飯糰都在文化路，要吃澎湖早餐可以順路買。

但比起文康街的鐘記燒餅、益豐豆漿、北新橋牛雜、香亭土魠魚羹…等排隊名店，文化路的「老夫妻碗糕蛋餅」就顯得比較低調，不過仔細觀察來這買早餐的人其實也不少，而且很多都是來外帶的在地人，也是澎湖在地人和我這觀光客推薦可以吃看看的隱藏版早餐，不過營業時間11點半才開始喔～

老夫妻碗粿蛋餅

地址：澎湖縣馬公市文化路7號

電話：06-9272745

營業時間：11:30～20:00

粉絲團：老夫妻古早味碗粿蛋餅

食記：【澎湖美食】老夫妻碗粿蛋餅，在地人帶路隱藏版澎湖早餐推薦

澎湖早餐 二信飯糰

澎湖「二信飯糰」地址位在澎湖早餐街文康商圈的文化路，菜單賣紫米飯糰、飯糰、全素飯糰和蛋素飯糰，也可以點雙色飯糰，是當地非常有人氣的澎湖排隊早餐，去澎湖旅遊好幾次都看到大排隊！許多人列為澎湖必吃美食推薦。

跟隔壁文康街的鐘記燒餅、益豐豆漿、北新橋牛雜、香亭土魠魚羹…等排隊名店比起來，二信飯糰的排隊人潮不遑多讓，早餐時間來也是排了長長的人龍，澎湖在地人特別帶我這觀光客來嚐鮮看看！

澎湖「二信飯糰」有兩家，聽說是親兄弟分家，二信飯糰創始店在馬公市區的永興街，澎湖在地人帶我來到文化路這家二信早餐飯糰專賣店，兩家二信飯糰的共同特色都是長長的排隊人潮。

店門口就有機車停車格非常方便，開車可能要繞一下附近找路邊停車格。

二信早餐-飯糰專賣店

地址：澎湖縣馬公市文化路27號

電話：0911883886

營業時間：05:30～11:30

粉絲團：二信早餐飯糰專賣店

食記：【澎湖美食】二信早餐飯糰專賣店，澎湖排隊早餐推薦

澎湖早餐 舒心食光

來「舒心食光」品嚐澎湖科大附近早餐店，這間早餐菜單很特別，許多創意餐點都讓人想吃吃看，例如網路很多人推薦的記憶吐司、海菜鬆蛋餅、所以奶茶及花火節季節限定的仙人掌鬆蛋餅。

舒心食光

地址：澎湖縣馬公市三多路1巷2號

電話：0909-108737

營業時間：週一～週五06:30–12:30 週六～日 07:00–12:30

粉絲團：舒心食光

食記：澎湖早餐推薦舒心食光澎湖科技大學附近早午餐

澎湖早餐 外垵刈包 福氣早餐店

爌肉割包還用小竹籃裝著，其實還蠻可愛的，這裡的蛋餅不是酥脆口感，很像上次去花蓮有名的早餐店吃的蛋餅一樣，都是屬於軟又厚的口感，我個人比較吃不習慣!!

外垵刈包早餐店

地址：澎湖縣西嶼鄉外垵村163之1號

電話：06-998-2815

營業時間：

星期二 06:00–18:00

星期三 06:00–15:00

星期四 06:00–18:00

星期五 06:00–18:00

星期六 06:00–18:00

星期日 06:00–18:00

星期一 06:00–15:00

粉絲團：外垵刈包早餐店

食記：【澎湖早餐】福氣早餐店外垵割包，食尚玩家推薦早餐

推薦：控肉割包、蛋餅、爆漿黑糖饅頭

澎湖早餐 龍門排骨麵

澎湖美食隱藏版的人氣龍門椒麻皮蛋麵是龍門排骨麵的招牌小吃，地點超不起眼、沒招牌真的是隱藏版美食推薦！雖然是澎湖湖西鄉人車稀少的街道，鐵皮屋也像住家一樣低調，但打開門竟是坐滿饕客的畫面，在地人和觀光客都是衝著這一碗美味的椒麻皮蛋麵而來。

雖然椒麻皮蛋麵給人的印象太深刻了，但店家的排骨麵、豬肉麵、餛飩湯…等，也都是不錯的選擇～

龍門排骨麵地址在澎湖縣湖西鄉168號，也有人稱為龍門168排骨麵，旁邊就是龍門國小，非常不起眼的招牌由浮球組成，上面寫著排骨麵跟一六八幾個字，而且招牌的字已經有點模糊，如果不是澎湖在地朋友帶路，我應該會錯過這家店。

龍門排骨麵(龍門椒麻皮蛋麵、龍門皮蛋麵)

地址：澎湖縣湖西鄉168號

電話：0912151649

營業時間：06:30~13:00(六、日休)

食記：【澎湖早餐】龍門排骨麵，在地人推薦隱藏版椒麻皮蛋麵！

澎湖旅遊景點美食小吃推薦

景點：

澎湖跨海大橋、東石環保公園、秘境三石壁、後寮天堂路、奎壁山地質公園、海上牧場-和慶半潛艇（鮮蚵吃到飽）、小門鯨魚洞

美食：

早餐吃什麼～香亭土魠魚羹、北新橋牛雜湯、福氣早餐店外垵割包

午餐晚餐吃什麼～馬路益燒肉飯（午餐晚餐）、小萍的店、蛋黃麵、讚哥麵攤 – 炭烤燒肉飯

小吃美食有什麼～滿拿炸粿、郵局口蔥油餅 惠民店

冰店吃什麼～澎湖仙人掌冰城、易家仙人掌冰淇淋、玉冠嫩仙草、澎湖235掌上明珠(仙人掌冰淇淋專賣)、二馬豆花、劉正港檸檬汁

住宿：

希臘邊境渡假旅店，近山水沙灘住宿推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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