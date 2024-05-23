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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 澎湖縣馬公市【澎湖早餐】10間澎湖早餐懶人包名單，澎湖早午餐好吃推薦

澎湖縣馬公市【澎湖早餐】10間澎湖早餐懶人包名單，澎湖早午餐好吃推薦

2024-05-23 14:20:04 陳小可的吃喝玩樂 人氣：135
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：875篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：澎湖縣 > 馬公市

造訪商家：鐘記燒餅
phone06-9260700
place澎湖縣馬公市文康街37之1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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「澎湖早餐」推薦必吃什麼？去澎湖旅遊有什麼澎湖早餐店推薦？每次安排澎湖三天兩夜旅程都先搜尋澎湖早餐，有名的幾間都在澎湖文康街早餐，像是鐘記燒餅、益豐豆漿、北新橋牛雜、香亭土魠魚羹…等排隊名店，其他還有二信飯糰、舒心食光、老夫妻碗粿蛋餅等都是澎湖有名早餐推薦。

澎湖早餐  鐘記燒餅

澎湖「鐘記燒餅」地址位在有澎湖早餐一條街的文康街，菜單賣純手工的燒餅油條，燒餅內餡的口味選擇多，招牌是干貝蔥醬加油條，排隊人潮最可怕的就是澎湖花火節，整條文康街就這間鐘記燒餅的排隊人潮最多，是很多遊客到澎湖必訪的澎湖排隊早餐，去澎湖旅遊好幾次都沒買到，許多人列為澎湖必吃美食推薦。

不想排「鐘記燒餅」可以提前一天預訂，有的澎湖民宿老闆也會幫忙訂，買燒餅可以把車子停在外面的大馬路，開車可能要繞一下附近找路邊停車格。

鐘記燒餅
地址：澎湖縣馬公市文康街35號
電話：(06)9260700
營業時間：上午7:00 – 上午10:00（參考粉絲團）
老闆說旺季4月-10月都是依現場時間開始營業，不要再提網路說6點、8點營業， 為什麼現在沒有？我們要先忙完訂單才會看情況營業！ 如果想要預訂， 請在前一天， 上午10點至11點半前打來預訂
粉絲團：鐘記燒餅
食記：【澎湖早餐】鐘記燒餅，澎湖文康街排隊早餐推薦！

澎湖早餐  北新橋牛雜湯肉包

到澎湖旅遊要吃早餐都會想到＂澎湖馬公文康街＂，文康市場有早餐街之名，許多觀光客都必吃的早餐店有北新橋牛雜湯，湯頭使用牛骨熬煮，味道非常濃厚，品嘗一口就能感受到滿滿的精華。

牛雜湯有牛肚、牛肉塊、牛舌和牛心，食材很新鮮，牛肉塊煮到很軟嫩，雖然小小一碗不算便宜，但很值得，難怪除了澎湖當地人推薦之外，還受到許多國外媒體喜愛推薦，可惜目前北新橋牛雜湯不提供內用，只有外帶

北新橋牛雜湯
地址：澎湖縣馬公市文康街34號
電話：06 927 0549
營業時間：05:40–11:30
食記推薦：澎湖早餐：北新橋牛雜湯，澎湖馬公文康街必吃早餐！

澎湖早餐 香亭土魠魚羹

搜尋澎湖美食或澎湖早餐街都會看到這間香亭土魠魚羹推薦，之前來澎湖旅遊幾天，澎湖媳婦也有帶我來吃過。

這裡就賣香土魠魚羹、土魠魚米粉羹和土魠魚麵羹。喜歡吃魚塊的也能買回家自己煮。

香亭土魠魚羹文康店
地址：澎湖縣馬公市文康街21號
電話：06 926 5867
營業時間：05:30–13:00
食記：澎湖早餐推薦澎湖早餐街香亭土魠魚羹（文康店）

澎湖早餐 老夫妻碗粿蛋餅

「老夫妻碗糕蛋餅」地點位在有澎湖早餐街之稱的文康商圈，菜單賣碗粿、筒仔米糕、香嫩蛋餅和蘿蔔糕。和二信飯糰都在文化路，要吃澎湖早餐可以順路買。

但比起文康街的鐘記燒餅、益豐豆漿、北新橋牛雜香亭土魠魚羹…等排隊名店，文化路的「老夫妻碗糕蛋餅」就顯得比較低調，不過仔細觀察來這買早餐的人其實也不少，而且很多都是來外帶的在地人，也是澎湖在地人和我這觀光客推薦可以吃看看的隱藏版早餐，不過營業時間11點半才開始喔

老夫妻碗粿蛋餅
地址：澎湖縣馬公市文化路7號
電話：06-9272745 
營業時間：11:30～20:00
粉絲團：老夫妻古早味碗粿蛋餅
食記：【澎湖美食】老夫妻碗粿蛋餅，在地人帶路隱藏版澎湖早餐推薦

澎湖早餐 二信飯糰

澎湖「二信飯糰」地址位在澎湖早餐街文康商圈的文化路，菜單賣紫米飯糰、飯糰、全素飯糰和蛋素飯糰，也可以點雙色飯糰，是當地非常有人氣的澎湖排隊早餐，去澎湖旅遊好幾次都看到大排隊！許多人列為澎湖必吃美食推薦。

跟隔壁文康街的鐘記燒餅、益豐豆漿、北新橋牛雜、香亭土魠魚羹…等排隊名店比起來，二信飯糰的排隊人潮不遑多讓，早餐時間來也是排了長長的人龍，澎湖在地人特別帶我這觀光客來嚐鮮看看！

澎湖「二信飯糰」有兩家，聽說是親兄弟分家，二信飯糰創始店在馬公市區的永興街，澎湖在地人帶我來到文化路這家二信早餐飯糰專賣店，兩家二信飯糰的共同特色都是長長的排隊人潮。

店門口就有機車停車格非常方便，開車可能要繞一下附近找路邊停車格。

二信早餐-飯糰專賣店
地址：澎湖縣馬公市文化路27號
電話：0911883886
營業時間：05:30～11:30
粉絲團：二信早餐飯糰專賣店
食記：【澎湖美食】二信早餐飯糰專賣店，澎湖排隊早餐推薦

澎湖早餐 舒心食光

來「舒心食光」品嚐澎湖科大附近早餐店，這間早餐菜單很特別，許多創意餐點都讓人想吃吃看，例如網路很多人推薦的記憶吐司、海菜鬆蛋餅、所以奶茶及花火節季節限定的仙人掌鬆蛋餅。

舒心食光
地址：澎湖縣馬公市三多路1巷2號
電話：0909-108737
營業時間：週一～週五06:30–12:30 週六～日 07:00–12:30
粉絲團：舒心食光
食記：澎湖早餐推薦舒心食光澎湖科技大學附近早午餐

澎湖早餐 外垵刈包 福氣早餐店

爌肉割包還用小竹籃裝著，其實還蠻可愛的，這裡的蛋餅不是酥脆口感，很像上次去花蓮有名的早餐店吃的蛋餅一樣，都是屬於軟又厚的口感，我個人比較吃不習慣!!

外垵刈包早餐店
地址：澎湖縣西嶼鄉外垵村163之1號
電話：06-998-2815
營業時間：
星期二 06:00–18:00
星期三 06:00–15:00
星期四 06:00–18:00
星期五 06:00–18:00
星期六 06:00–18:00
星期日 06:00–18:00
星期一 06:00–15:00
粉絲團：外垵刈包早餐店
食記：【澎湖早餐】福氣早餐店外垵割包，食尚玩家推薦早餐
推薦：控肉割包、蛋餅、爆漿黑糖饅頭

澎湖早餐  龍門排骨麵

澎湖美食隱藏版的人氣龍門椒麻皮蛋麵龍門排骨麵的招牌小吃，地點超不起眼、沒招牌真的是隱藏版美食推薦！雖然是澎湖湖西鄉人車稀少的街道，鐵皮屋也像住家一樣低調，但打開門竟是坐滿饕客的畫面，在地人和觀光客都是衝著這一碗美味的椒麻皮蛋麵而來。

雖然椒麻皮蛋麵給人的印象太深刻了，但店家的排骨麵、豬肉麵、餛飩湯…等，也都是不錯的選擇～

龍門排骨麵地址在澎湖縣湖西鄉168號，也有人稱為龍門168排骨麵，旁邊就是龍門國小，非常不起眼的招牌由浮球組成，上面寫著排骨麵跟一六八幾個字，而且招牌的字已經有點模糊，如果不是澎湖在地朋友帶路，我應該會錯過這家店。

龍門排骨麵(龍門椒麻皮蛋麵、龍門皮蛋麵)
地址：澎湖縣湖西鄉168號
電話：0912151649
營業時間：06:30~13:00(六、日休)
食記：【澎湖早餐】龍門排骨麵，在地人推薦隱藏版椒麻皮蛋麵！

澎湖旅遊景點美食小吃推薦

景點：
澎湖跨海大橋東石環保公園秘境三石壁後寮天堂路奎壁山地質公園海上牧場-和慶半潛艇（鮮蚵吃到飽）小門鯨魚洞
美食：
早餐吃什麼～香亭土魠魚羹北新橋牛雜湯福氣早餐店外垵割包
午餐晚餐吃什麼～馬路益燒肉飯（午餐晚餐）小萍的店蛋黃麵讚哥麵攤 – 炭烤燒肉飯
小吃美食有什麼～滿拿炸粿郵局口蔥油餅 惠民店
冰店吃什麼澎湖仙人掌冰城易家仙人掌冰淇淋玉冠嫩仙草澎湖235掌上明珠(仙人掌冰淇淋專賣)二馬豆花劉正港檸檬汁
住宿：
希臘邊境渡假旅店，近山水沙灘住宿推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON R6+5D4
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記自費
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