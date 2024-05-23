澎湖美食馬路益燒肉飯搬到新地址，菜單提供燒肉飯、雞腿飯、花枝排、臭豆腐等便當小吃，是澎湖生意超好的美食推薦，雖然評價不高，但每年澎湖花火節都是人山人海，但必須說，櫃檯男老闆態度真的沒有很好，評論說的是真的。

吃完讚哥炭烤燒肉飯又來到澎湖有名的馬路益吃燒肉飯，我個人偏愛讚哥炭烤燒肉飯。

馬路益燒肉飯-小管麵線｜人氣特色美食小吃

地址：澎湖縣馬公市光明路21號

營業時間：11:00–14:00, 16:30–21:00（週三休息）

電話號碼： 06 926 2996

粉絲團：馬路益燒肉飯-小管麵線

馬路益燒肉飯搬到新地址就在讚哥旁邊，座位有兩層樓空間，門口立牌有寫點餐方式，但要記得桌上沒有筆可以畫，記得進去前先在櫃檯拿筆，不然會被櫃檯男老闆酸。

馬路益燒肉飯可能常被問菜單有沒有賣素食，所以門口寫沒有賣素食

自助區有提供餐具和醬料，有名的辣蘿蔔被拿完就不會再補了

馬路益燒肉飯 菜單價錢

馬路益賣的餐點很多，招牌燒肉飯、臭豆腐、金瓜炒米粉、招牌炸雞腿飯、控肉飯、滷肉飯等傳統小吃

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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燒肉併炸雞腿

才在讚哥吃過令人驚豔的炸雞腿，來到馬路益也忍不住點了一份

馬路益的燒肉，好小塊XD

大小幾乎拳頭不到，但滋味挺不錯

燒肉是油炸的，肉很嫩，但是真的好小塊

炸雞腿的皮超脆超酥，不過會有點油

自己加點胡椒更好吃，雞腿肉很嫩，酸菜鹹香也很好吃

吃過澎湖在地人推薦的讚哥燒肉飯，接著來到澎湖人氣必吃的馬路益燒肉飯，兩間雖然都是燒肉飯為招牌，但讚哥的燒肉是炭烤的，馬路益的燒肉則是油炸的，風味各有特色，但若要比較喜歡程度，我偏愛讚哥燒肉飯多一點。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

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