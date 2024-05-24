2024-05-24

今天女王收到好友推薦來到桃園中壢體驗健身啦！這次帶大家到訪的是運動吧體能空間，這間桃園中壢新手友善健身房，以專業貼心的一對一健身出名，今天女王也在這體驗了一系列專業又有感的健身訓練，現在就讓女王帶桃園中壢的朋友們來認識這間，用心的桃園在地健身房吧~

⏏文章摘要

運動吧體能空間中壢店

運動吧體能空間 位於中壢最熱鬧的龍岡路上，大大的招牌讓人很輕易地能找到它，一進入店內明亮清爽的風格也讓人非常舒服，而這間桃園在地的健身房，除了擁有專業師資，以及一對一健身課程外，還擁有多元特色團體課程分為：肌力、心肺、伸展等三類型，提供滿足不同運動需求和喜好！讓人看得出來店家的用心~

中壢健身房團課教室推薦

運動吧體能空間 室內空間共有兩個區域、1F是自由重量訓練區，而2F則是有氧訓練區及中壢健身房團課教室以和一對一訓練區，整體訓練設備環境乾淨俐落，讓人感到非常親切舒適。

桃園中壢新手友善健身房

運動吧體能空間記得先並了解一下店內環境、課程、師資以及收費內容，因為今天女王有先透過運動吧體能空間LINE，預約了一對一教練課程，因此今天就會由教練替我們帶來豐富的團體課程，以及課程整體活動，話不多說現在就讓女王帶大家訓練去吧!

中壢一對一健身房推薦

而這次女王安排的桃園中壢 運動吧體能空間的一對一驗課程進行體驗，是由帥氣專業的Aiden老師帶領我們來訓練，正式進入課程前老師會先與您洽談並了解你的訓練需求的目標及方向，進行完第一階段教練諮詢後，教練就會先對我們進行一系列的體態評估，以及健身目標的討論計畫，女王個人覺得教練在諮詢及評估，真的非常的友善就算是第一次健身的新手來也完全不用擔心會有壓力喔!

正常體態評估完成後，教練會先簡易的帶一下我們進入未來訓練的體驗課程，並講解規劃及未來的上課方向，但教練看女王有一定的基礎，因此就先帶女王進行了一套完整的一對一規劃訓練，只能說教練真的是非常用心喔!

深蹲+槓鈴深蹲

當我們完成完整評估以及暖身活動後，接著就進入今天的第一個訓練課程 深蹲+槓鈴深蹲， 話說女王之前也有進行過基礎的深蹲訓練，因此Aiden老師除了替女王糾正一下基本的動作正確性外，更替女王安排了幾種進更階的訓練方式，讓女王能讓訓練更事半功倍~真的非常貼心!

話說這些訓練雖然非常基礎，但打好基礎覺得是初學者們必經的訓練過程，而且女王最近自己似乎也太久沒訓練啦! 動作也有點二二六六的，所以細心的教練還特別為替女王的動作進行的許多細部的調整，只能說運動吧體能空間真的是用心又專業阿~

滑輪下拉

做完簡單的熱身訓練後，我們就進入另一組強度較強的訓練滑輪下拉，這種訓練主要鍛煉背部、肩部和手臂肌肉，是一種常見的力量訓練動作，這也是針對初學者體態及肌耐力的評估的重點之一，在這評估訓練下教練也發現女王的肌耐力比較弱，除了調整了動作細節外，也細心地替女王示範了各種動作的正確姿勢，果然還是一對一教學讓人更快進入狀況~

坐姿划船訓練機

話說如果你是新手訓練，把剛剛的訓練內容每天正確反覆做個幾次就會非常有感，但如果你有想要加強訓練的地方，也可以跟教練溝通，像女王圓肩跟背部支撐都比較弱，因此特別加強訓練了一下坐姿划船的動作，這個簡單又好上手的器材動作，可以說是腰部支撐比較弱的女生必練的經典動作之一喔!

TRX懸吊訓練

體驗完了這次的完整的體驗課程後，最後教練還帶女王體驗了運動吧體能空間特有的TRX懸吊訓練，這個看似簡單的伸展其實是一種非常高效運動方式，這也是女王再許多健身中心少看見的課程，聽說運動吧體能空間除了提供一對一的訓練，也有不定期的小團班能體驗這個高效的運動，女王只能說這高效又優雅的訓練方式，大家有機會一定要來體驗看看唷~

2024中壢健身房推薦

體驗到這今天的2024中壢健身房推薦也告一段落，今天女王又渡過充實又愉快的運動體驗，除了老師講解的非常仔細清楚外，加上完整的訓練到身體的各部位，女王覺得運動吧體能空間真的非常注重每個小細節，真的讓女王體驗到了截然不同的訓練感受，看完文章有興趣的人，就快到這間桃園在地中壢人的健身房，運動吧體能空間​預約諮詢體驗吧!

運動吧體能空間資訊

LINE：線上預約

IG：@exercisebox

FB粉絲團：運動吧體能空間

地址：桃園市中壢區龍岡路二段6號

電話：03-4585553

營業時間

平日0900-2200

週六0900-1630

週日公休