三重《光興腿庫》現在是排隊名店，菜單賣腿庫便當、豬腳便當、魯大腸便當、雞腿便當和魯肉便當，也可以單點腿庫便當＋單點魯大腸，超過400元可以先電話預訂，平日中午、晚上都是大排隊狀況。

網路稱《光興腿庫》是三重最強腿庫飯，滷肉飯也很強，地點在巷弄也很多外地人來朝聖囉！連我這個三重在地人都越來越難吃到啦～

三重美食 光興腿庫 地點

《光興腿庫》內用和外帶都要排隊結帳點餐，營業時間星期一至星期五，假日星期六、日兩天都休息，午餐和晚餐兩個時段，平日午餐11點多來，想說很多人應該在上班，結果大排隊啦，還有晚餐4點40分想說早點來，已經有很多三重在地人來買便當，大家都在比早的嗎！？

光興腿庫

地址：新北市三重區光興街223號

電話：02 2973 7085

營業時間：11:00–13:30, 16:30–19:30（週六、週日休息）

三重美食 光興腿庫 環境

光興最迷人的香噴噴腿庫

來買光興腿庫便當一定一定一定要加辣

《光興腿庫》外帶便當的人超多，有提供外帶和內用，沒有外送服務。

三重美食 光興腿庫 菜單價錢

《光興腿庫》菜單價錢

菜單有腿庫便當、豬腳便當、魯大腸便當、雞腿便當和魯肉便當，也可以單點腿庫便當＋單點魯大腸

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

三重美食 光興腿庫 腿庫便當推薦

腿庫便當

我超愛吃肥肥的腿庫

每次點餐都會特別說要肥肥的腿庫～XD

我喜歡一塊腿庫＋辣椒一起吃，鹹香下飯，辣椒真的也是靈魂之一

腿庫滷透，皮吃起來Ｑ彈Ｑ彈，瘦肉部位紮實又嫩

滷汁鹹度也剛好，白飯也煮的好吃，真的沒得挑惕

記得以前坤豪大哥和我說這間光興腿庫超好吃，當時買都不用排隊XD 現在啊～不過還是很開心店家生意興隆

光興腿庫

地址：新北市三重區光興街223號

電話：02 2973 7085

營業時間：11:00–13:30, 16:30–19:30（週六、週日休息）

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

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本篇光興腿庫食記自費

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