台北異國料理推薦美食餐廳有那幾間？泰式料理、希臘料理、地中海料理、日式料理、韓式料理、歐式料理到港澳料理都是聚餐餐廳首選，沒辦法常常出國品嚐多國風味料理，這篇推薦台北15間異國料理餐廳名單，免出國旅遊品嚐多國美食。

台北異國料理推薦 希臘左巴希臘料理

大安區美食《希臘左巴台大店》菜單提供希臘、地中海、西班牙等異國料理，是台大附近營業多年的美食餐廳推薦，也是台大公館附近第一間希臘料理餐廳，營業時間從午餐、下午茶到晚餐都能吃到。

店前以藍、白相間磁磚打造清新明亮的希臘風設計

綠色植栽裝飾讓空間增添自然效果

地中海特色料理為主打

捲餅、燉飯、鐵鍋烤飯、沙拉、咖啡飲料、甜點蛋糕等多種異國風料理，一個人或多人都很適合來用餐。

菜單也有設計多人歡樂分享餐，兩人、三人、四人經典套餐組合可以吃到更多菜色，都是必點招牌。

Zorba 希臘左巴台大店

地址：台北市大安區羅斯福路三段283巷7弄16號

捷運：台電大樓站

營業時間：11:00–21:30

電話號碼： 02 2363 3925

官網：希臘左巴

粉絲團：希臘左巴 Greek GO！

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台北異國料理推薦 銀泰小館泰式料理

台北泰式料理推薦「銀泰小館」，地點隱藏在臨江街觀光夜市巷弄的泰國料理，菜單提供多道經典必吃，是泰國人開的泰式料理店，在台灣經營已有多年，平日中午也是客滿，網路評價高的泰式料理餐廳，台北臨江夜市(原通化夜市)必吃推薦。

「銀泰小館」地址在台北通化街巷內，餐廳位置很低調，以前逛夜市也不會注意到這條巷子，走進來才發現別有洞天啊！

銀泰小館

地址： 台北市大安區通化街39巷50弄55 號1樓

捷運：信義安和站 三號出口

電話號碼： 02 2732 3178

營業時間：11:30–14:00, 17:00–21:30（週二公休）

粉絲團：銀泰小館

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台北異國料理推薦 東大門韓國特色料理

捷運台電大樓附近美食「東大門韓國特色料理」是師大夜市附近的超人氣韓式料理店推薦，客氣的老闆是韓國人，吃過之前開幕的東大門韓國特色料理-烤GALBI吃到飽給很棒的評價，這次就來師大商圈總店嚐鮮，菜單以單點為主，小菜可以免費續，主打一個人、多人聚餐都能嚐到韓國道地的料理。

東大門韓國特色料理營業時間沒有空班，想說避開尖峰時段來用餐，沒想到下午還是超多人！真的是師大很夯的餐廳推薦，很受附近在地人和師大學生喜愛，用餐時間來吃一定要訂位。

東大門韓國特色料理 師大店

地址：台北市大安區浦城街13巷29號

捷運：台電大樓 步行約七分鐘

營業時間：11:00–23:30

最後入場是21:30、最後點餐是22:00

電話： 02 2362 1119

線上訂位：點這預訂

粉絲團：東大門韓國特色料理

食記：【台北韓式料理】東大門韓國特色料理，師大夜市美食推薦！

台北異國料理推薦 泰之初Brunch泰式料理

板橋超紅的泰之初Brunch沒想到也能在台北吃到啦！「泰之初Brunch大安台大店」菜單以多道泰式料理、早午餐為特色的美食餐廳，地點位在國立台灣大學辛亥門對面，附近還有台北捷運科技大樓站，營業時間涵蓋早午餐跟晚餐時段。

平日中午來「泰之初Brunch大安台大店」用餐有客滿稍等一下，深受附近台大師生和上班族的喜愛，也是當地用餐聚會的首選，如要避開尖峰時段可以選在下午一點後來訪最佳。

泰之初Brunch 大安台大店

電話：0227370189

地址：台北市大安區復興南路二段360號

營業時間：10:00–15:00、17:00–20:30 (日、一休息)

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粉絲團：泰之初Brunch台大店

台北異國料理推薦 ABV南洋餐酒館

大安區美食推薦「ABV南洋餐酒館-世界精釀啤酒餐廳-國館店」，這家餐廳以泰式料理、越南菜、印尼菜、星馬料理等東南亞九個國家的特色異國料理聞名，台北很少見的南洋料理餐廳，可以一次滿足多國風味。

從捷運國父紀念館站2號出口步行約三分鐘即可抵達餐廳，站在門口就感受到餐廳裝潢帶有南洋氣息，好像要來度假了。

ABV南洋餐酒館-台北國館店-世界精釀啤酒

南洋餐酒館訂位： 02-2721-0760

營業時間：12:00-23:00

地址：台北市大安區光復南路280巷39號

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台北異國料理推薦 彌敦道茶餐廳

松山區異國料理推薦《彌敦道茶餐廳》，這間在台灣營業多年的茶餐廳是香港人開的道地港式料理，菜單提供各種港式點心、小炒、燴飯、爆漿流沙西多士、奶油豬仔包、煲仔飯、港式飲品、炒飯和蘿蔔糕等等，在台北已有超過10多年的經歷，是台北好吃的港式料理茶餐廳推薦。

《彌敦道茶餐廳》台北民生店地址在民生東路巷弄，距離捷運中山國中站或南京復興站較近，步行約8分鐘。

彌敦道茶餐廳

地址：台北市松山區民生東路三段130巷5弄8號

電話： 02 2500 6784

營業時間：11:00–14:30, 17:00–20:30

粉絲團：彌敦道茶餐廳

食記：【松山美食】彌敦道茶餐廳，台北港式飲茶推薦！

台北異國料理推薦 羽樂歐陸創意料理

你知道台北餐廳《羽樂歐陸創意料理》嗎？知道啊！林依晨弟弟開的餐廳，在小巨蛋附近。

第一次聽到羽樂歐陸創意料理餐廳是新聞報導藝人林依晨弟弟開了一間異國料理，接著看到朋友用餐打卡推薦：餐點好吃、服務親切用心的餐廳，讓我對羽樂留下深刻印象。

羽樂歐陸創意料理

地址：台北市松山區南京東路四段162號

捷運：小巨蛋站三號出口右轉步行約六至八分鐘

電話訂位：02 2578 2656

線上訂位：inline.app

營業時間：11:30–15:30, 17:30–21:30

食記：小巨蛋美食羽樂歐陸創意料理,台北異國料理餐廳推薦

台北異國料理推薦 金書西豬肉湯飯

士林夜市附近新開幕「金書西豬肉湯飯돼지국밥」菜單提供韓國豬肉湯飯定食，價位不貴的平價韓式料理推薦，提供台北很少見的韓國豬肉湯飯料理，一開幕就吸引許多人前往朝聖。

金書西豬肉湯飯沒有提供訂位，只能現場等喔！建議營業時間到就來

金書西豬肉湯飯돼지국밥

地址：台北市士林區文林路312號

電話： 0911 711 272

營業時間：17:00–00:00

特休會公告粉專，特地前往記得先看

粉絲團：金書西豬肉湯飯돼지국밥

食記：【士林美食】金書西豬肉湯飯돼지국밥，韓式料理菜單推薦

台北異國料理推薦 池先生馬來西亞料理餐廳

士林美食推薦「池先生Kopitiam」正宗馬來西亞餐廳，菜單提供沙嗲雞椰漿飯、馬來西亞瓦煲肉骨茶飯、臘腸雞肉飯、海鮮總匯叻沙咖哩湯麵等馬來西亞料理。

「池先生Kopitiam」除了士林店、池先生(大安店）還有池先生(公館店）三間，菜單價格不貴，深受許多上班族、學生和喜愛異國料理的人推薦。

「池先生士林店」 地址為在台北捷運芝山站附近，距離2號出口較近，開車也能停在捷運站附近的停車場。

店家介紹：2014年創立至今已成為在台「馬來西亞餐廳」代表之一在「池先生」我們賣的是一種異鄉遊子的鄉愁與台馬飲食文化交流透過餐點的傳遞溫度與情感讓食物是變成最後的故鄉

池先生Kopitiam (士林店) Premium

地址：台北市士林區福華路150號

捷運：芝山站

營業時間：週一至週四11:30–21:00、週五至週日11:30–23:30

電話： 02 2831 0501

提供：內用、外帶和外送平台

粉絲團：池先生 Kopitiam 馬來西亞傳統料理

食記：【士林美食】池先生馬來西亞料理餐廳，菜單必點沙嗲雞椰漿飯推薦

新北異國料理推薦 披薩斜塔 Pizza Tower

新店適合聚餐的美食餐廳《披薩斜塔 Pizza Tower》地點靠近捷運新店區公所站，走路約三分鐘就抵達，菜單豐富選擇多，手工窯烤披薩、義大利麵、燉飯、沙拉、炸物、開胃菜、啤酒、飲料和甜點等超多異國料理都有。

新店有好吃又適合聚餐慶祝的餐廳嗎？《披薩斜塔 Pizza Tower》絕對值得推薦，這次和朋友來訪，大家對這間的料理都讚不絕口，連熱茶都讓我們非常難忘～

《披薩斜塔 Pizza Tower》我的南歐廚房，是捷運新店區公所站附近美食推薦，門口綠意植栽裝飾賞心悅目，鄰家的溫馨餐廳在假日總是有許多附近住戶來用餐，平日來訪較能悠閒享受。

披薩斜塔 Pizza Tower

地址：新北市新店區中華路75號

捷運：新店區公所站1號出口

營業時間：11:30–21:30

電話： 02 8914 5662

粉絲團：披薩斜塔 Pizza Tower

食記：【新店異國料理美食】披薩斜塔 Pizza Tower 菜單豐富適合聚餐推薦

新北異國料理推薦 拍拍手披薩咖啡

蘆洲披薩推薦「拍拍手披薩咖啡」菜單提供手工現做披薩、義大利麵、燉飯、炸物、小點心、木盆沙拉、咖啡和飲品等義式料理，推薦必點口味超過20種口味的手工披薩，現場手工開皮、現烤的手工披薩好吃又不貴，店內環境座位舒適不擁擠，是一間很棒的蘆洲義式料理餐廳推薦。

餐廳位置靠近蘆洲黃昏市場，附近可找機車停車，看評論提到「拍拍手披薩咖啡」假日生意很好，避開人潮選擇平日中午來用餐，享受悠閒“食”刻。

拍拍手披薩咖啡

地址：新北市蘆洲區長安街108巷26號1樓

營業時間：週三休息

週一二四五12:00–21:00、週六、日11:00–21:00 沒有空班

電話：02 2285 0163

粉絲團：拍拍手披薩咖啡

食記：【蘆洲美食】拍拍手披薩咖啡，義大利麵、燉飯、下午茶推薦

新北異國料理推薦 海雲韓式料理

新莊棒球場附近美食《海雲韓式料理》是新莊在地人推薦餐廳，菜單提供銅盤烤肉、石鍋拌飯、辣炒年糕、泡菜鍋、辛拉麵、山東燒雞和部隊鍋等韓國料理，還有超值套餐推薦，份量足又好吃，有點超乎我意外，《海雲韓式料理》平日晚餐大多是新莊在地人來用餐喔！跟著在地人吃準沒錯～

海雲韓式料理

地址：新北市新莊區中港路276號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00

電話： 02 2997 3131

粉絲團：海雲韓式料理

食記：【新莊異國料理美食】海雲韓式料理小菜吃到飽，新莊棒球場附近餐廳推薦

新北異國料理推薦 饗泰多宏匯店泰式料理

饗泰多菜單超多選擇，多達九十道菜超豐富！

餐點有單點菜單、二人套餐、四人套餐、六人套餐和八人套餐。

饗泰多宏匯店

地址：新北市新莊區新北大道四段3號B2樓（宏匯廣場）

捷運：A4新莊副都心站2號出口

訂位電話：02-8521-1872

營業時間(平日)：中午時段：11:30-15:00，晚餐時段：17:30-21:30

營業時間(假日)：中午時段：11:00-16:00，晚餐時段：17:00-21:30

粉絲團：饗泰多 Siam More 泰式風格餐廳

食記：【新莊異國料理美食】饗泰多宏匯店，台北異國料理餐廳推薦

新北異國料理推薦 暹羅廚房泰式料理

三重泰式料理《暹羅廚房》網路評價高，每次晚上經過店門口都在排隊，朋友也打卡推薦好幾次，是份量多又好吃的泰國料理。

暹怎麼念：ㄒㄧㄢ

地點在三重熱鬧的大同北路，如果是開車來要找一下附近停車位，捷運可以坐到台北橋站步行過來，大約七到十分鐘。

暹羅廚房—三重泰國菜

地址：新北市三重區大同北路15號

營業時間：11:00–14:30, 17:00–21:30（週一休息）

電話： 02 2982 0363

粉絲團：暹羅廚房

食記：【三重異國料理美食】暹羅廚房 平價份量好吃！三重泰式料理推薦

新北異國料理推薦 三攀泰泰國料理

三重泰式料理「三攀泰泰國料理」除了三重店也有天母店，標榜一個人也能享用泰式料理，平價美味用料實在，之前剛開幕就看到好幾位三重在地人在社團打卡推薦，菜單多道經典泰式料理，平常就愛吃酸酸辣辣的口味，一定要來試試看，店家有提供外送、外帶的服務，有需要的人可以參考。

三攀泰泰國料理

地址：新北市三重區自強路一段212號

營業時間：11:30–14:00, 17:00–20:30（週二休息）

外帶、外送：外帶可電話訂餐、周邊滿500元提供外送。

粉絲團：三攀泰泰國料理

食記：【三重異國料理美食】三攀泰泰國料理，自強路好吃泰式料理推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

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本篇食記自費

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