台北詹記麻辣火鍋開了西門町分店，《詹記麻辣火鍋 西門大世界》位在萬華西門大世界，是詹記麻辣火鍋第三家分店，地址在台北市萬華區成都路81號B1 西門町大世界商業大樓（原大世界戲院），距離捷運西門町站步行約七分鐘，吃完麻辣鍋還可以逛西門町散步。

看到台北詹記麻辣火鍋訂位開放西門町新門市《詹記麻辣火鍋 西門大世界》預訂，我搶到訂位約朋友聚餐，透過詹記線上訂位搶到開幕第二天中午的位置，這是詹記的第三間門市，以90年代的背景為發想，打造出時尚的台派摩登風格，300多坪的用餐空間，除了一般座位還有包廂，看網路新聞提到詹記西門店也會推出麻辣鍋個人涮涮鍋等區域，適合各種用餐的族群。

詹記麻辣火鍋菜單經典麻辣鍋底的鴨血豆腐，是很多人推薦台北最好吃的麻辣鴨血，麻辣鍋湯底搭配各種精選的食材也很棒。

詹記麻辣火鍋西門大世界 地址

《詹記麻辣火鍋 西門大世界》位於西門町成都路大世界商業大樓的地下室B1，附近西門町百貨商場林立是台北萬華熱鬧區域，從台北捷運西門站6號出口步行約七分鐘，大樓有台灣聯通停車場，附近路邊也有很多機車停車格，交通非常便利。

詹記麻辣火鍋 西門大世界

地址：台北市萬華區成都路81號B1

捷運：西門站

電話：0223111800

營業時間：12:00–01:00

粉絲團：詹記麻辣火鍋

線上訂位：詹記麻辣火鍋 西門大世界

食記：【西門町美食】詹記麻辣火鍋西門大世界，萬華分店訂位＋菜單推薦



詹記麻辣火鍋西門大世界 內用環境

《詹記麻辣火鍋 西門大世界》地址在大世界商業大樓，裝潢彷彿穿越時空來到90年代的空間，從燈光炫酷的樓梯走下去就可以看到櫃檯。

《詹記麻辣火鍋 西門大世界》櫃檯

和店員確認訂位資訊後，由店員帶位入座

現場排隊等候，另外一邊還有候位區可以稍坐

旁邊也有設置電梯，方便抵達B1

《詹記麻辣火鍋 西門大世界》以顯眼的深紅色為基調，象徵麻辣火鍋的火紅。

空間呈現出懷舊的用餐氛圍，餐廳中間打造類似自然光從外面灑進來的天井設計，光線透亮相當舒適。

除了一般座位區，《詹記麻辣火鍋 西門大世界》也有幾間包廂，大包廂可以容納較多人聚餐吃麻辣鍋，也有小包廂可以預訂。

包廂外觀設計的像透明電梯，若隱若現的空間很有趣。



詹記麻辣火鍋的自助醬料區

上面還有文字說明如何調配沾醬的比例

詹記麻辣火鍋西門大世界 菜單價錢

詹記麻辣火鍋 菜單價錢

除了鍋底還有主菜、丸子、火鍋料、蔬菜類、餃類、主食類等品項

菜單上那個標註“有雷”不知道是怎麼回事XD

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

詹記麻辣火鍋西門大世界 點餐消費

詹記麻辣火鍋消費方式

上面還有用餐人數的建議份量

1-3人點小鍋

4-6人點鐘鍋

7人以上點大鍋

鍋底鴨血豆腐”限量“加購

使用手機掃描QRcode點餐

現場加入會員還有入會禮，現場可以99元價格點選台灣特選梅花豬一份

桌子旁邊的小抽屜有餐具、紙巾和濕紙巾

詹記麻辣火鍋西門大世界 餐點評價

詹記麻辣火鍋西門店消費紀錄

我和朋友共四個人用餐，平均一個人加服務費約900多元

(◉ω◉)建議不要點太多肉，除非有朋友是肉控，也可以在用餐時間內再加點

部分肉品可以選擇半份，這點很不錯

剛入座，店員先問要鴛鴦鍋還是麻辣鍋

之前吃過詹記都會忽略白湯，這次就專攻麻辣鍋

在這裡時間真的就是金錢，鍋底很快就上桌

麻辣湯底先選擇小辣，辣度之後可調整

濃厚～麻辣純，辣屬於後勁的辣，不會嗆，連續喝了幾口麻辣湯都能感受到嘴裡的熱度與身體暖度隨著麻辣湯不斷升高，好好吃的麻辣鍋。

麻辣鍋 中 500元

不同於一般麻辣火鍋店，詹記的鴨血豆腐沒有吃到飽

鴨血豆腐吃完需再單點，而且還有限量

鴨血很嫩很Ｑ，滑口入味，跟麻辣湯頭非常契合。

美國翼板牛 550元

單價比較高的的美國翼板牛，湯滾涮個3~5秒就可以起鍋

油花適中帶點筋，軟嫩的肉質沾附著麻辣湯汁，吃起來還帶點咬勁，口感相當不錯

美國安格斯牛小排 620元

菜單上單價最高的美國安格斯牛小排

油花均勻還有點厚度，一樣涮個3～5秒就可以起鍋，粉嫩紅潤的牛肉，帶著香甜可口的滋味，口感相當軟嫩，是這天吃到最喜歡的肉品。

牛五花 半份235元

油花較多的牛五花

菜單可以選擇半份，這點很不錯

豐富的油脂夾帶著麻辣湯底的香氣，吃完覺得很過癮

只是肉品真的點太多，吃到後面會有點膩

真的要看人數點，不要像我一樣太衝動

桌上有牛肉煮法教學，豬肉則是要煮全熟才能吃啊～

台灣松阪豬 半份 195元

台灣松阪豬也可以點半份

我很喜歡的部位，口感帶點脆度，非常好吃

梅花豬 99元

首次加入詹記會員優惠價

油花較少，肉質較為扎實，很適合不愛肥肉的人

蜂巢牛肚 360元

麻辣鍋必點的蜂巢牛肚，吸滿麻辣湯汁入味，口感Ｑ彈而且還帶點咬勁。

生豆皮 110元

麻辣火鍋最愛搭配的生豆皮，在詹記菜單看到就點了

軟Ｑ又能吸附湯汁，好好吃呀～不過價錢真的不便宜

凍豆腐 100元

麻辣火鍋的好朋友還有凍豆腐

香菇肉蛋餃 160元

手工製作的香菇肉蛋餃，個頭比常吃的蛋餃還大

內餡飽滿，蛋皮細嫩，煮過麻辣湯後很好吃

芋頭貢丸 150元

大顆飽滿的芋頭貢丸

口感Ｑ彈還能吃到綿密帶有塊狀的芋頭

很好吃，但價格也蠻高的

詹記的單點品項都不便宜，真的要多人來嚐鮮比較划算

老油條 80元

油條超酥超脆，也是麻辣鍋的好朋友

這個也是必點，可惜沒有白糖可以沾著吃

烏龍茶85元、沙士50元、可樂 50元

看到沙士突然想喝，但忘記點酸梅湯了XD

吃完麻辣鍋

餐後會附上每人一顆像糖果造型的冰淇淋

這天吃的是柑橘綠茶口味，很明顯的綠茶風味

不知道是第幾次吃詹記麻辣火鍋了！

新開幕的《詹記麻辣火鍋 西門大世界》，熟悉的味道依舊美味，超入味的神級鴨血讓人隔一陣子就心心念念的想再吃，這次約朋友來聚餐吃麻辣鍋，大家都很推薦這間開在西門大世界的新分店。



詹記麻辣火鍋 西門大世界

地址：台北市萬華區成都路81號B1

捷運：西門站

電話：0223111800

營業時間：12:00–01:00

粉絲團：詹記麻辣火鍋

線上訂位：詹記麻辣火鍋 西門大世界

食記：【西門町美食】詹記麻辣火鍋西門大世界，萬華分店訂位＋菜單推薦



菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

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