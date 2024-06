現在日元貶值,旅行說走就走,除了打包行李之外,上網也是一個需要提前解決的問題。

還記得當年去日本出差一個月,打算下飛機到超商買上網卡,可是走了大半個機場的超商我都買不到~

最後我失聯了半天,去到了難波,同事帶著我去買上網卡,我才重現人間~

不過現在沒有這麼蠢的事了!

現在去日本,上飛機前一天,上網刷卡,收到QR CODE就能上網了!

這就是esim!

日本上網新選擇:esim,隨買隨用

什麼是eSIM?

你直接把它當做虛擬的sim卡就好了!不用到門市買,不用郵寄,上網刷卡,收到QR CODE安裝就好了!

又或者你把它理解成便宜的漫遊,無需到門市辦理or提前電話開通。

用了肯定就回不去了!

而且天數還隨你定,吃到飽、流量也是隨你選擇。

日本旅行新選擇:日本esim

eSIM iPhone怎麼安裝?

【設定】,然後選擇【行動服務】,拉到下面選擇【加入esim】; 然後就可以掃描收到的QR CODE; 選擇【加入行動方案】;

然後就可以依照你自己的需求選擇行動方案標籤,如果你是商務的,就輸入【商務】,是旅行的就可輸入【旅行】; 然後就可以設置【預設號碼】選擇你剛剛設定的方案標籤,如選擇【旅行】;

iMessage和Facetime根據實際情況設置就可以了; 開啟行動數據中的【允許行動數據切換】; 最後當我們抵達目的地的時候,確定行動數據esim,然後開啟【數據漫遊】,重新開機就ok了。

不過記得你安裝的時候是需要網路的~所以呢,我就建議大家可以出發前一天設置就最好了!

通常要買多少流量才適合?

這是一個很好的問題,當然要視乎自己的上網習慣。如果真的沒有頭緒的話,可以看看1GB通常可以用多久?

如果想購買或者了解更多日本esim的上網資訊,可以點擊日本esim這裡哦,有比較詳盡的介紹。

