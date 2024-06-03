現在日元貶值，旅行說走就走，除了打包行李之外，上網也是一個需要提前解決的問題。

還記得當年去日本出差一個月，打算下飛機到超商買上網卡，可是走了大半個機場的超商我都買不到~

最後我失聯了半天，去到了難波，同事帶著我去買上網卡，我才重現人間~

不過現在沒有這麼蠢的事了！

現在去日本，上飛機前一天，上網刷卡，收到QR CODE就能上網了！

這就是esim！

日本上網新選擇：esim，隨買隨用

什麼是eSIM？

你直接把它當做虛擬的sim卡就好了！不用到門市買，不用郵寄，上網刷卡，收到QR CODE安裝就好了！

又或者你把它理解成便宜的漫遊，無需到門市辦理or提前電話開通。

用了肯定就回不去了！

而且天數還隨你定，吃到飽、流量也是隨你選擇。

日本旅行新選擇：日本esim

eSIM iPhone怎麼安裝?

【設定】，然後選擇【行動服務】，拉到下面選擇【加入esim】； 然後就可以掃描收到的QR CODE； 選擇【加入行動方案】；

然後就可以依照你自己的需求選擇行動方案標籤，如果你是商務的，就輸入【商務】，是旅行的就可輸入【旅行】； 然後就可以設置【預設號碼】選擇你剛剛設定的方案標籤，如選擇【旅行】；

iMessage和Facetime根據實際情況設置就可以了； 開啟行動數據中的【允許行動數據切換】； 最後當我們抵達目的地的時候，確定行動數據esim，然後開啟【數據漫遊】，重新開機就ok了。

不過記得你安裝的時候是需要網路的~所以呢，我就建議大家可以出發前一天設置就最好了！

通常要買多少流量才適合？

這是一個很好的問題，當然要視乎自己的上網習慣。如果真的沒有頭緒的話，可以看看1GB通常可以用多久?

如果想購買或者了解更多日本esim的上網資訊，可以點擊日本esim這裡哦，有比較詳盡的介紹。

See You Next Time~

Remember to enjoy your life！