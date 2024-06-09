對於每天忙碌的媽媽或是上班族來說
週未假日到，想要煮出一頓全家人或是招待閨蜜好友的滿意大餐來享用
總覺得時間上很匆忙，想要好好吃飯，又想要輕鬆優雅
如何採買食材，以及如何備料是一門很重要的功課
【乾杯調味禮盒開箱】居家必備調料
【乾杯超市】乾杯完美料理調味禮盒VS老乾杯雙喜名物禮盒
同時料理多道菜色，以現有的醬料、調理包，搭配當令時蔬、配菜
老饕級美味輕鬆上桌
【乾杯超市】乾杯完美料理調味禮盒VS老乾杯雙喜名物禮盒
把乾杯的美味，從餐廳延續到家中！
集結乾杯出品的美味料理
在家輕鬆就能享受乾杯美味
老乾杯經典日式提袋禮盒設計包裝
是值得餽贈親友分享的高級伴手禮
【乾杯完美料理調味禮盒】
裡面有乾杯萬用燒肉醬 x 1,黑毛屋本家橙醋醬油 x 1
乾杯萬用椒鹽 x 1,麻辣45乾碟香辣粉 x 1
結合乾杯燒肉居酒屋4款經典調味醬料
一次擁有乾杯熱銷料理神器
更不能缺了老乾杯人氣單品，老乾杯贅沢厚切和牛咖哩與老乾杯七味醬
老乾杯雙喜名物禮盒
裡面有老乾杯贅沢厚切和牛咖哩 x 3盒
萬用調味料七味醬x 1
老乾杯贅沢厚切和牛咖哩
米其林一星「老乾杯」人氣商品！由集團總料理長-尾形正匡 監製
職人匠心與100%和牛等頂級食材，成就層次豐富的經典日系咖哩
常溫即可保存
料理方式“
■微波加熱 2-4 分鐘：
撕開鋁箔袋將內容物倒入碗內。依微波爐火力大小調整時間，加熱約 2-4 分鐘即可享用。
■隔水加熱 5-8 分鐘：
將鋁箔袋浸泡在沸水中，隔水加熱約 5-8 分鐘後取出
撕開鋁箔袋倒入盤中即可享用 (取出時請小心燙手喔)
淋在剛煮好的麵條或白飯上
在家也能輕鬆享受星級餐廳的奢華饗宴
味道濃郁溫潤柔和帶著微甜
吃的到真材實料100%和牛肉塊
和牛香味與咖哩香氣在嘴中完美結合
那香醇馥郁、濃郁迷人的口感,真的好滿足
萬用調味料七味醬
嚴選七種以上漢方草本辛香料
將日本七味醬使用的山椒以花椒呈現，更添香麻口感
七味醬稱霸日本和食料理界，可以搭配燒肉、鍋物、白飯、水餃、麵類外
也適合直接配上涼拌類冷盤食用
還可以做成各種美味七味醬鹹麵包
讓最簡單菜餚層次更提昇
餐餐美味升級
麻辣45乾碟香辣粉
麻辣45嚴選AA級雲南青花椒、四川大紅袍紅花椒、日本炸蒜片、韓國辣椒粉特製
鍋物、燒烤、炸物、炒麵、醃肉、拌炒、滷味、炒飯皆宜的萬能調味蘸料
無論是用在中秋烤肉派對或平日家庭聚餐
推薦麻辣鍋再搭配香辣乾碟粉
都能成為你的秘密武器
一口下去帶給舌尖的是滿滿的香味
一蘸上癮，給人欲罷不能的四川麻辣鮮香
灑在烘焙麵包上增加麵包的香氣與顏值
麻辣45乾碟香辣粉與乾杯萬用椒鹽
瓶口封膜設計，確保商品最佳品質,瓶口封膜設計
使用前再將封膜撕開，確保乾碟粉的最佳品質
雙開口設計，可以依照使用量選擇適合的開口倒出
露營、外食、戶外烤肉都方便攜帶
乾杯萬用椒鹽
嚴選澳洲天然湖鹽、馬來西亞產頂級黑胡椒粒，添加昆布與香菇增添鮮味
鹹香夠味
家裡常備一罐，隨時能用上
廚房菜鳥、小資懶人的廚藝救星，輕鬆一灑，美味上桌 !
乾杯萬用燒肉醬
乾杯燒肉居酒屋靈魂醬料。含多種蔬果與甘草、枸杞、黃耆等中藥材入味
超過20年始終如一的獨家配方，燒肉專門店的萬能調味料
色澤漂亮、不死鹹、味道層次也很豐富
是一個煎、煮、炒、醃都適用的百搭醬汁，每個廚房都該擁有一瓶
中秋必備。一瓶在手，今年的中秋BBQ趴踢
我家就是乾杯燒肉居酒屋
黑毛屋本家橙醋醬油
柑橘・醬油・醋以黃金比例調製，酸甜爽口，添加柴魚與昆布增添風味
鍋物最適，炸物、餃子、涼拌、沙拉醬汁、涼麵、天婦羅、燒肉也好用。
吃起來帶有柑橘特有的清新香氣，清爽解膩
尤其是不喜愛油膩感的朋友們絕對不能錯過
拌上蒜頭,葱花,辣椒香香辣辣的調味
加上燙好的九孔
就是一道解夏日熱暑極佳涼拌前菜
清爽微酸系沾醬,趕走夏天的悶熱。食慾up up
官網：[ 乾杯超市 KANPAI MART ] – 乾杯美味從餐廳延伸到家中
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官方蝦皮：乾杯超市 KANPAI MART