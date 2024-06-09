對於每天忙碌的媽媽或是上班族來說

週未假日到，想要煮出一頓全家人或是招待閨蜜好友的滿意大餐來享用

總覺得時間上很匆忙，想要好好吃飯，又想要輕鬆優雅

如何採買食材，以及如何備料是一門很重要的功課

【乾杯調味禮盒開箱】居家必備調料

【乾杯超市】乾杯完美料理調味禮盒VS老乾杯雙喜名物禮盒

同時料理多道菜色，以現有的醬料、調理包，搭配當令時蔬、配菜

老饕級美味輕鬆上桌

【乾杯超市】乾杯完美料理調味禮盒VS老乾杯雙喜名物禮盒

把乾杯的美味，從餐廳延續到家中！

集結乾杯出品的美味料理

在家輕鬆就能享受乾杯美味

老乾杯經典日式提袋禮盒設計包裝

是值得餽贈親友分享的高級伴手禮

【乾杯完美料理調味禮盒】

裡面有乾杯萬用燒肉醬 x 1,黑毛屋本家橙醋醬油 x 1

乾杯萬用椒鹽 x 1,麻辣45乾碟香辣粉 x 1



結合乾杯燒肉居酒屋4款經典調味醬料

一次擁有乾杯熱銷料理神器

更不能缺了老乾杯人氣單品，老乾杯贅沢厚切和牛咖哩與老乾杯七味醬

老乾杯雙喜名物禮盒

裡面有老乾杯贅沢厚切和牛咖哩 x 3盒

萬用調味料七味醬x 1

老乾杯贅沢厚切和牛咖哩

米其林一星「老乾杯」人氣商品！由集團總料理長-尾形正匡 監製

職人匠心與100%和牛等頂級食材，成就層次豐富的經典日系咖哩

常溫即可保存

料理方式“

■微波加熱 2-4 分鐘：

撕開鋁箔袋將內容物倒入碗內。依微波爐火力大小調整時間，加熱約 2-4 分鐘即可享用。

■隔水加熱 5-8 分鐘：

將鋁箔袋浸泡在沸水中，隔水加熱約 5-8 分鐘後取出

撕開鋁箔袋倒入盤中即可享用 (取出時請小心燙手喔)

淋在剛煮好的麵條或白飯上

在家也能輕鬆享受星級餐廳的奢華饗宴

味道濃郁溫潤柔和帶著微甜

吃的到真材實料100%和牛肉塊

和牛香味與咖哩香氣在嘴中完美結合

那香醇馥郁、濃郁迷人的口感,真的好滿足

萬用調味料七味醬



嚴選七種以上漢方草本辛香料

將日本七味醬使用的山椒以花椒呈現，更添香麻口感

七味醬稱霸日本和食料理界，可以搭配燒肉、鍋物、白飯、水餃、麵類外

也適合直接配上涼拌類冷盤食用

還可以做成各種美味七味醬鹹麵包

讓最簡單菜餚層次更提昇

餐餐美味升級

麻辣45乾碟香辣粉



麻辣45嚴選AA級雲南青花椒、四川大紅袍紅花椒、日本炸蒜片、韓國辣椒粉特製

鍋物、燒烤、炸物、炒麵、醃肉、拌炒、滷味、炒飯皆宜的萬能調味蘸料

無論是用在中秋烤肉派對或平日家庭聚餐

推薦麻辣鍋再搭配香辣乾碟粉

都能成為你的秘密武器

一口下去帶給舌尖的是滿滿的香味

一蘸上癮，給人欲罷不能的四川麻辣鮮香

灑在烘焙麵包上增加麵包的香氣與顏值

麻辣45乾碟香辣粉與乾杯萬用椒鹽

瓶口封膜設計，確保商品最佳品質,瓶口封膜設計

使用前再將封膜撕開，確保乾碟粉的最佳品質

雙開口設計，可以依照使用量選擇適合的開口倒出

露營、外食、戶外烤肉都方便攜帶

乾杯萬用椒鹽

嚴選澳洲天然湖鹽、馬來西亞產頂級黑胡椒粒，添加昆布與香菇增添鮮味

鹹香夠味

家裡常備一罐，隨時能用上

燒烤、牛排、炒青菜、炒飯、熱炒、炸物、海鮮、湯品、醃肉,一整個很萬用

廚房菜鳥、小資懶人的廚藝救星，輕鬆一灑，美味上桌 !

乾杯萬用燒肉醬

乾杯燒肉居酒屋靈魂醬料。含多種蔬果與甘草、枸杞、黃耆等中藥材入味

超過20年始終如一的獨家配方，燒肉專門店的萬能調味料

色澤漂亮、不死鹹、味道層次也很豐富

是一個煎、煮、炒、醃都適用的百搭醬汁，每個廚房都該擁有一瓶

中秋必備。一瓶在手，今年的中秋BBQ趴踢

我家就是乾杯燒肉居酒屋

黑毛屋本家橙醋醬油

柑橘・醬油・醋以黃金比例調製，酸甜爽口，添加柴魚與昆布增添風味

鍋物最適，炸物、餃子、涼拌、沙拉醬汁、涼麵、天婦羅、燒肉也好用。

吃起來帶有柑橘特有的清新香氣，清爽解膩

尤其是不喜愛油膩感的朋友們絕對不能錯過

拌上蒜頭,葱花,辣椒香香辣辣的調味

加上燙好的九孔

就是一道解夏日熱暑極佳涼拌前菜

清爽微酸系沾醬,趕走夏天的悶熱。食慾up up

官網：[ 乾杯超市 KANPAI MART ] – 乾杯美味從餐廳延伸到家中

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官方蝦皮：乾杯超市 KANPAI MART