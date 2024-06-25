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【食記】何家香香麻辣鴛鴦鍋吃到飽鄰近積穗國中，有數十種食材可以自由取用的新北中和麻辣火鍋店

2024-06-25 23:48:00 hy 人氣：113
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窩客好文

hy

發表篇數：30篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 中和區

造訪商家：

何家香香麻辣鴛鴦鍋
place新北市中和區員山311號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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想找新北中和高CP值火鍋吃到飽餐廳的大大看過來，不久前到中和訪友，因為接近中午，所以他就帶我到這間事先有預約訂位，搭公車在積穗國中站下車馬上到的何家香香麻辣鴛鴦鍋吃到飽用餐。至於這家要挑戰新北最高CP值火鍋餐廳，除了吃到飽價格收費蠻實惠外，提供的食材，包括黃金蟹、扇貝、虱目魚皮、草飼低脂牛、伊比利豬、澳洲小羔羊…等各式海鮮與肉類，總共有數十種可以自由取用，我們當天在何家香香麻辣鴛鴦鍋吃到飽吃得頗過癮，所以就決定來簡單分享一下囉…

新北中和高CP值火鍋吃到飽餐廳

 

這次朋友帶我去用餐的這間新北中和麻辣火鍋店，也就是何家香香麻辣鴛鴦鍋吃到飽，店面位置是在新北中和員山路上，如果是搭公車，在積穗國中站下車馬上就到，至於自己開車來的話，則可停在附近需收費的積穗國小停車場或民樂停車場。

何家香香麻辣鴛鴦鍋吃到飽

 

何家香香麻辣鴛鴦鍋吃到飽店內的座位，主要是四人桌跟六人桌，由於桌數不多，如果要來用餐不要等的話，事先透過線上訂位比較保險。

何家香香麻辣鴛鴦鍋吃到飽店內環境

 

何家香香麻辣鴛鴦鍋吃到飽提供兩種湯底，分別是正宗四川麻辣湯跟甘蔗大骨湯，而在服務人員說明用餐注意事項完沒多久後就送來了。

何家香香麻辣鴛鴦鍋湯底

 

何家香香麻辣鴛鴦鍋吃到飽的自助吧，是設置在店內中間位置，所以不管是坐哪一桌，要過來自助吧取餐都蠻方便的。

何家香香麻辣鴛鴦鍋自助吧

 

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何家香香麻辣鴛鴦鍋吃到飽 何家香香麻辣鴛鴦鍋 何家香香 新北中和麻辣火鍋店 more
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