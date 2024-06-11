襪子幾乎是大家天天必穿的品項，在日常生活中扮演著不可或缺的角色

它們不僅為我們的雙腳提供舒適和保護

更是能夠展現出個人品味和風格的重要元素

【 台灣襪子品牌推薦 】【ChangeTone - 襪子專賣店】Holiday VS 是圓不是圓

每一款襪子都有細微的不同,好穿不勒腳，走跳穿一整天也舒服好行走

探索襪子的不凡魅力;從腳下展開一段別具風采的旅程

ChangeTone是一個來自台灣的襪子品牌

源自社頭在地的原創襪子品牌

囊括大人小孩需求

希望透過襪子{豐富你的調調}

透過襪子{貼近你的生活}

屬於男女皆宜的中性設計，在尺寸上也有分別

可以跟另一伴穿情侶襪，也可以跟小孩穿親子襪

Holiday 風格中筒襪{目前尺寸規格選項(CM) —〈23～27〉}

除了款式上具有設計巧思，ChangeTone 同樣也非常重視穿著感受

貼心地在各項細節都設想周到

獨特原創立體泡泡織紋

採用親膚精梳棉搭配細緻縫合技術

與襪口Lycra®彈性羅紋織法

完整包覆足弓，不輕易滑落

很符合人體工學..舒適合腳不緊繃

在束口的地方不會感覺會有緊或襪痕咬腳的情況發生

種種設計巧思都讓穿著的舒適度大大提升

襪子是消耗品，鬆了老舊該淘汰淘汰喲！

穿上舒適又有型的襪子，外出旅遊運動更開心

y2k潮流色系

讓原本平凡的穿著

瞬間時尚質感大大躍升

暖陽午後，多彩的風箏翱翔蔚藍

和寶貝閨蜜相聚，浪費時間也沒關係



包覆力和支撐性上的表現也很好

繽紛鮮豔的尼龍纖維，能讓襪身長久維持彈性，不易退色

舒適親膚的精梳棉襪身與義式無骨縫合技術的完美搭配

不易產生腳尖破洞和毛球

柔軟的泡泡織紋設計與Y2K潮流色的衝突搭配

不只可愛還很修飾

以強烈色調風格穿搭詮釋年輕人澎湃心情

從襪子開始，自信展現自己

是圓不是圓（目前尺寸規格選項 (CM) —〈22～25〉）

97%尼龍+3%彈性纖維的透明中筒襪

幾何圖形與色彩，大膽的透明紋搭配

讓即使只是穿在腳上的小配件，也能一躍穿搭亮點

成為忙碌生活中快樂來源的小確幸

輕薄又舒適

透紗材質穿起來不影響彈性、不刮腳

樣式活潑, 無論是休閒風格或是文青風都可以輕鬆駕馭

營造特有的細節，有著與眾不同的精緻設計



幫自己多添幾雙襪子,再搭配的時候更輕鬆

整體感也會變得更好



出門前挑一雙，一天變得雀躍起來！

是圓不是圓

以透明紗、色塊、幾何圖形來呈現主題背後的意義

亮黃色更深得我這熟女喜愛

耐久的織法以及獨特的原創性，結合高品質精梳棉、機能性的結構和平易近人的價格

平凡的生活日常 平凡的上班街景

透過襪子的裝點 走出不一樣的心情吧

喜歡襪子的你絕不能錯過

有時就算一身穿得樸素，但只要一雙有特色的襪子，就瞬間讓整體造型多了個重點

兼具時尚與可愛，穿出屬於你的獨特清新

喜歡穿搭的妳，趕快入手個幾雙

今年春夏就走在繽紛最前線，成為眾所矚目的焦點吧！

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