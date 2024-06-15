今年1月時，老大突然跟我提議想送媽媽一條項鍊，當母親節禮物！國中一年級的他竟然有這樣的想法，其實我內心好感動。我問他爸爸需要幫你什麼嗎？你的計畫是？他想送一條項鍊給媽媽，但是不知道價錢，款式，要去哪裡挑？所以他需要我給他建議！我提議不如我帶你去嘉寶珠寶銀樓挑，因為我跟你媽的結婚戒指在那裡買的，如果你第一次買項鍊送媽媽也是在那裡，我覺得還蠻有意義的！我們父子兩都覺得這個想法很不錯！







某天下課，我就帶他去嘉寶珠寶銀樓，服務小姐聽到來意，也是說這是她遇到的第一個，真的有孝順哦！🤣







我從旁協助，但是很少給意見！希望是百分百他自己挑的款式。服務小姐非常專業熱心，終於挑到他想送的款式，價格也是他可以負擔的！







然後.....我們回家存錢！沒錯！他要自己在母親節前趕快把錢存到！然後，我們再回來買！在這裡真的感謝嘉寶珠寶銀樓可以保留這麼久。







終於！我們在五月初來買了！那條項鍊已經包裝好等在店裡等我們領回！這次兒子真的自己一點一滴存自己的零用錢，幫我做點事多賺點，辛苦存到把禮物買下來。















其實看他付錢的那一刻，真的有給他感動到！真的替他驕傲，打從心裡欣賞我這個寶貝兒子！







真是謝謝嘉寶珠寶的幫忙，讓他可以自己挑，幫忙保留，真心推薦在地優質珠寶銀樓！

嘉寶珠寶/鑽石銀樓

地址：台南市永康區大灣路270號

電話：(06)273 9437

營業時間：AM11:00-PM20:00，每週日公休

網址：http://www.gomag.com.tw/062739437.html

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