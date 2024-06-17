台南知名沖繩蝦蝦飯名店「丸飯食事處」目前在台南有2間分店，近期總店換新址遷移至中成路上也更名為「丸飯食事處 中成總店」，趁著開幕期間來新店介紹環境與經典人氣美食，有新品也會特地跟大家分享。

丸飯食事處 中成總店｜位置

丸飯食事處中成總店位在中成路與慈音街交叉的三角窗，斜對面就是賓士KTV中成店。

今天天氣好好，外面的丸飯LOGO也要來拍一下。

丸飯食事處 中成總店｜環境空間

我們中午用餐時間過來好險來得早，後面過來的幾組客人就被告知沒座位已客滿，新店座位較少。

店內同樣是清新明亮的網美風格，假日建議要早點過來碰碰運氣是否有座位。

來看看菜單，丸飯不定期會推出限定料理，這次也會介紹幾道新品，看完菜單先到櫃台點餐結帳，會拿到一個叫餐器，響了再到工作台取餐。

丸飯食事處 中成總店｜菜單

丸飯消費落在208~500元之間，每人低消140元，升級套餐+49元會附每日例湯、指定飲品(點其他飲品可折抵40元)，等於例湯只要9元，很推薦升級套餐。

只想跟著來聊天聚餐不想點主餐，也能單點炸物、甜炸物、飲品，只要滿140元低消即可。

丸飯的氣泡飲每樣都好喝不貴，也有大人味的酒精飲料，只要有要開車或騎車的朋友就不能點哦！！

丸飯食事處 中成總店｜餐點分享

我們點了3份主餐，因為都想喝飲料皆有+49元升級套餐，加點了幾道炸物、甜炸物。

沖繩蝦蝦飯｜10尾蝦蝦

沖繩蝦蝦飯有7尾蝦蝦與10尾蝦蝦可以選，先炸再炒的蒜味奶油一吃就愛上，我也想吃蝦蝦就點10尾蝦蝦來品嚐。

到沖繩玩必吃的經典沖繩蝦蝦飯，丸飯把沖繩風味復刻的更加美味，一吃就停不了。

米飯是可愛的丸飯，加入紅藜飯好吃又健康，上面舖上蒜味奶油能加強蒜香風味。

隨餐會附上紅藜毛豆（小菜）、生菜沙拉、每日例湯。

沙拉附上大眾都很喜歡的日式胡麻醬，與新鮮生菜特別搭。

每日例湯是海帶味噌湯，有少許的金針菇，鹹度與濃度適中~非常好喝。

唐揚雞鳥巢咖哩

唐揚雞鳥巢咖哩怕你咖哩醬汁不夠，貼心多附1小杯咖哩醬，日式風味微微幾乎無感的辣，小朋友也喜歡，再配上新鮮生菜水果。

炸至金黃焦脆的大塊唐揚雞，給的份量也很多，實在太愛這道，每次來必點！！

鳥巢飯中間放上1顆半熟蛋，周圍舖上炸洋蔥絲丸，不僅好吃…這視覺感極佳，絕對是人氣打卡美食。

和風炸豬排｜柚子胡椒山葵美乃滋

和風炸豬排的”柚子胡椒山葵美乃滋”是創意新品，這幾年台灣旅日盛行，柚子胡椒山葵醬也很受台灣人歡迎。

厚實炸豬排淋上柚子胡椒山葵美乃滋…比我想像中的還要美味，讓外酥內嫩的炸豬排整個變得好清爽，著實有點小驚喜感！！

丸飯的飲料好喝不貴，每杯氣泡飲都好美、好好拍！！我們升級套餐都有加價補差額點其他飲品，氣泡飲記得喝前都要先拌攪。

沖繩藍

沖繩藍是店內的招牌飲料，以藍柑橘為基底，裡面的可爾必思爆爆球是緹緹(女兒)的最愛，每次來用餐她都會興奮說可以喝沖繩藍嗎？！可見她多愛~

日落歐胡島

日落歐胡島這款是近期新飲品，選用紅石榴汁與可爾必思為基底，加入百香果與鳳梨丁增添風味，微酸香甜，特別清爽解膩。

跳跳少女心

跳跳少女心選用石榴汁、檸檬汁、優格奶泡，上面灑上跳跳糖，跳跳糖口味有好幾種(隨機出)，隨著跳跳糖的口味會注入不同的靈魂風味，我們這杯加的是草莓口味跳跳糖，優格奶泡喝起來有微微的可爾必思香甜味，有檸檬汁的加持…更加酸香可口。

廣島炸牡蠣｜魚薯條｜雞薯條｜炸銀絲捲

單點炸物、甜炸物也點了幾樣來吃，邊吃邊聊天很涮嘴。

廣島炸牡蠣一份有3粒大牡蠣，廣島是日本牡蠣產量第一，鮮甜肥美一吃就知道，沾上特製沾醬吃起來更鮮，大推點一份來品嚐。

魚薯條是每次來必點的炸物，緹緹太愛吃丸飯的炸魚薯條，一上桌就伸說偷吃。

雞薯條是單點炸物新品，看起來以為是起司條，咬一口就有鮮香的雞肉味，口感比雞塊更細緻， 沾醬後…風味絕佳。

炸銀絲捲有3種口味，我們選擇「金莎可可脆片」，炸至外焦脆脆的口感再淋上煉乳、巧克力醬再撒上可可脆片，太香甜可口惹！！

先前吃的其他口味也很好吃，想不到金莎可可脆片更對我們的胃。

這次來新總店「丸飯食事處 中成總店」，料理一如既往的美味，可惜就是座位太少了，想念日本沖繩蝦蝦飯快來丸飯就能滿足你哦！

丸飯食事處 中成總店

連結： FB | IG

地址：台南市中西區中成路19號(Google地圖)

電話：06-223-8683

營業時間：11:00~14:00、17:00~20:00(每月公休請看粉專)

丸飯食事處崇學店

連結： FB | IG

地址：台南市東區崇學路21號(Google地圖)

電話：06-289-2992

營業時間：11:00~15:00、17:00~21:00(每月公休請看粉專)

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