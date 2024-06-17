日期：2024-06-08

名稱：阿布丼飯壽司火鍋

電話：05-2772772

地址：嘉義市東區大雅路二段396號

營業時間：11:00-14:00丨17:00-21:00

平均消費：300元

FB粉絲頁：阿布丼飯壽司火鍋店



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大家所熟悉的阿布火鍋竟然進化成阿布丼飯壽司火鍋餐廳了!?

中間停業近5年的他於去年2023年重新來開張營運

更大膽引進職人日式料理來讓料理更加美味與豐富

無論是舊雨或新歡都有著耳目一新的全新衝擊感受!?

重新來調整顧客動線與座位區

門口一進來即可見日式料理師傅的工作檯

所有美味的握壽司.丼飯等...

皆是由此開始飄香製作而出哦~

職人丼飯.壽司點燃了阿布火鍋的新靈魂!?

從菜單內容可以看出阿布主要改以日式丼飯及刺身壽司為主軸

然後再保留下鍋物(昆布／味噌)2款經典口味來供客人選擇

因此也讓來店內享用的顧客層級更顯的多元許多

位於走道上的熱茶與味噌湯

內用的客人皆可自行來取用

木村蘋果／哈密瓜汽水

另外也能點到這兩款日本水果汽水

試試看吧~ 口感的確很不一樣!!

阿布元氣丼

多達數十種頂級食材將整個丼飯給擠的滿滿!!

天使紅蝦／尼信／鮭魚／旗魚／星鰻／章魚／花枝／松葉蟹膏／鮭魚卵及生蠔

超澎湃的內容也讓它成為店內最高人氣的招牌丼飯之一

新鮮的食材用料再加上職人師傅的用心擺盤

同時讓視覺味覺得到最直接強烈的心靈撼動

紅紅火火丼

同樣是店內高人氣的頂級日式丼飯

主要是以天使紅蝦.生食級干貝及松葉蟹膏等...來呈現

紅綠交錯的視覺藝術也讓客人的胃口瞬間整個給來打開

鰻魚丼(一整尾)

OH~ 這個真的是有夠給它誇張的!!

小毛先前在外面吃到一大塊鰻魚其實已經夠滿足了

阿布更是直接整尾給它切成2半後整個給塞進飯裡

鮮嫩滑口的日式鰻魚實在是有著抵擋不了的魅力值

挖開下方還有2片玉子燒是否也可以稱的上是小驚喜呢?

十全握壽司

天使紅蝦／鮭魚肚／Kiss魚／比目魚／玉子燒／鮭魚卵／花枝／干貝／旗魚／星鰻

十款人氣最夯的握壽司一次來滿足真的很超值划算!!

盤器上仍然能感受到師傅才剛炙燒後的香氣與溫度

這也是享用職人料理店與講究快速出餐的迴轉壽司店最大的不同之處

明太子起司烘蛋

外觀有點類似大阪燒般的明太子起司烘蛋也是很棒的一道料理

淋上美乃滋再撒上些許柴魚片

帶上甜味感的起司烘蛋整個就是道很適合有小朋友的家庭料理

阿布丼飯壽司火鍋還有著不為人知的一段小故事

其實他是咱們前職棒選手郭文君(G哥)所來創業的日式料理火鍋餐廳

因傷退休的他也開啟了他接下來很不一樣的人生旅程

樂觀丨積極丨熱情 是小毛與他小聊數分鐘後的第一印象

或許就是這樣豪爽的性格讓他得以接下來自四面八方的不同挑戰

在日式職人的料理路上

阿布丼飯壽司火鍋或許不敢說自己是最頂尖的TOP1

然而真材實料的內容與美味卻贏得不少顧客的芳心

在用餐的過程中更可聽見老闆G哥與顧客間的談笑聲

一間很有溫度的日式丼飯.壽司.火鍋料理餐廳

不妨給自己一個認識他的機會...

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