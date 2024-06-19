九州熊本距離台灣近，從台灣到熊本有直達航班外，熊本交通也十分便利。熊本景點豐富，有人文歷史景點，也有大自然景點，像是熊本必去景點「熊本城」，歷史悠久外也是熊本賞櫻勝地、適合親子旅遊的熊本景點「熊本動物園」和「熊本熊辦公室」等。另外還有熊本郊區景點，壯麗的「阿蘇山」和療癒的「阿蘇草千里」草原壯闊景致。而熊本溫泉也是許多遊客來熊本自由行的必訪熊本景點，像是黑川溫泉這樣的知名溫泉區。既然來到日本九州旅遊，去福岡旅遊，不妨考慮探索九州熊本景點吧！

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熊本景點推薦怎麼玩

熊本必去景點 ：熊本城、阿蘇山、高千穗、黑川溫泉

：熊本城、阿蘇山、高千穗、黑川溫泉 熊本親子自由行 ：熊本熊廣場、熊本熊辦公室、城彩苑、坪井川綠地公園、熊本市動植物園

：熊本熊廣場、熊本熊辦公室、城彩苑、坪井川綠地公園、熊本市動植物園 熊本購物景點 ：下通商店街、櫻町購物中心、熊本Amu Plaza

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熊本一日遊推薦

熊本市區一日遊 ： 熊本城→櫻之馬場城彩苑→水道町熊本熊辦公室→水前寺公園

熊本城→櫻之馬場城彩苑→水道町熊本熊辦公室→水前寺公園 熊本郊區一日遊 ：阿蘇火山口→阿蘇草千里→阿蘇火山博物館→高千穗峽

熊本自由行行程推薦

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熊本必去景點推薦

熊本城：熊本城是日本三大名城之一，又稱「銀杏城」，每年吸引無數觀光客前來造訪，為熊本重要的觀光景點。 阿蘇山：擁有破火山口地型，這座壯麗的活火山呈現出壯觀的熊本自然景觀和獨特的地質。使熊本縣也有「火之國」的別稱。 高千穗峽：是由阿蘇火山噴發後形成的溪谷，高千穗峽谷兩側都有斷崖，以其壯麗的瀑布和清澈的溪流而聞名，是喜歡自然的遊客必訪的熊本景點。 黑川溫泉：熊本溫泉區黑川溫泉以古色古香的寧靜氛圍和溫泉街吸引許多遊客前來，是來熊本體驗日本溫泉文化的推薦景點。 水前寺成趣園：圍繞池塘而建的回遊日式庭園，融合茶室、池塘和蜿蜒步道，除了能賞櫻外，也是能感受日本傳統園藝之美的熊本好去處。

熊本景點推薦｜熊本市區景點

熊本城

熊本城與姬路城、松本城並列為日本三大城，是來到熊本必去景點，佔地廣大且建築壯觀，城堡建築群中有13種結構已被指定為重要文化財。儘管2016年熊本城因地震損毀，但經過大規模修繕，5年後以嶄新的姿態重新迎賓。熊本城位於熊本市中心，也因為是熊本代表性地標，所以有電車站點，交通便利。春天城堡周邊櫻花盛放，吸引賞櫻人潮，夏天綠樹與城堡相映，秋天還會盛開滿城金黃銀杏，四季都很美。

熊本城 地址：日本熊本縣熊本市本丸1-1 門票： 800日圓 營業時間： 9:00～17:00（入園至16:30止）

櫻之馬場城彩苑

櫻之馬場城彩苑位於熊本城腳下，重現了17世紀「城下町」（城堡周邊鬧區商圈）氛圍，是體驗熊本美食、文化和歷史的好去處。櫻花小路有20多家餐廳，可以品嘗到熊本當地特產馬肉刺身、芥末蓮藕。另外，「熊本城迎賓武將隊」也是這裡必看的表演，表演者以通俗易懂的有趣表演來重現熊本城的歷史，親子家庭旅遊逛完熊本城，很適合將這裡當成休息吃飯的一站。

櫻之馬場城彩苑 地址： 熊本市中央区二の丸1番1 營業時間： 物產館：9:00〜19:00（3月〜11月）、 9:00〜18:00（12月〜2月） 美食天堂：11:00〜22:00（最後點餐時間 21:00）

熊本熊辦公室

超可愛熊本的吉祥物熊本熊，在地方可是擔任宣傳觀光部長角色，因此熊本特別為熊本熊開設了一間辦公室，全世界僅此一間。熊本熊辦公室不只有熊本熊部長本人坐鎮，還有販售熊本限定商品和在地名產，運氣好時也會看到熊本熊部長親切和民眾互動，是熊本熊迷絕對不可錯過的景點。

熊本熊辦公室 地址： 熊本市中央区手取本町8番2號 Tetoria熊本大廈1樓 營業時間： 10:00～17:00（每週二公休）

水前寺成趣園

水前寺成趣園是過去藩主在1630年代創建的庭院，「水前寺」是一間寺廟，周邊有一間茶室與綠草池塘庭院相應，十分美麗，為國家指定名勝史蹟。池塘引入阿蘇山的泉水，除了庭院景致外，庭園北面的出水神社也值得一看。若看了太多城堡古蹟，可以來這邊轉換一下走走看看。

熊本景點推薦｜熊本郊區景點

阿蘇火山

九州阿蘇火山擁有世界最大破火山口之一，東西寬約17公里，來到這邊可以看到冒著白煙、噴著灰煙的火山口，是壯觀難得的景致，也讓阿蘇火山多了「火之國」的稱號。這個台灣見不到的地貌，也是許多人前往九州旅遊的原因之一！是來熊本自由行必去景點不能錯過！

除了火山口「中岳」為主要亮點，整體阿蘇九重國家公園周邊地勢寬闊一望無際，喜愛登山健行的旅人也可以來這裡徒步旅行，不過中央山岳地段會因火山活躍狀況而調整開放範圍和時間，行前要特別查詢。

阿蘇草千里

阿蘇草千里是火山外圍的寬闊平原，被指定為國家名勝天然紀念物，來到阿蘇地區，必看景點阿蘇火山口、草千里和阿蘇神社。草千里周邊有許多馬場，讓遊客體驗騎馬賞阿蘇火山的樂趣，不時可以見到放牧牛群悠遊踱步，不同季節草千里也有不同的美景，翠綠的草地是招牌，但冬天也會降雪成為銀白世界。

阿蘇神社

阿蘇神社是座已有兩千年以上歷史的古社，是全國約500家阿蘇神社的總本社，神社莊嚴壯觀，內部有六棟皆被指定為國家重要文化財產，其中樓門規模為九州第一，也被稱作是「日本三大樓門」。不過2016年熊本地震重創神社，導致某些樓門倒塌，直到目前都在進行修復工程，但仍同步開放參觀。

高千穗峽谷

位於九州宮崎縣的高千穗峽，是隱藏山間的熊本自然景點也是南九州旅遊秘境之一，1934年被指定為國家級名勝景點。最適合的遊覽方式便是乘坐輕舟飄盪在五瀨川上，優遊於峽谷之間，由下而上欣賞17米高的峽谷山壁和真名井瀑布。

熊本景點推薦｜熊本溫泉景點

來熊本旅遊就要來熊本這個溫泉之鄉，熊本溫泉已經是當地民眾生活的一部分了，在熊本「風呂」指的是真的溫泉，很多來熊本自由行的旅客都會選擇溫泉住宿，溫泉區附近的熊本住宿飯店相當多樣，就讓小編來介紹熊本三大溫泉和住宿推薦吧！

阿蘇黑川溫泉

位於熊本縣與大分縣交界處的山間溫泉村黑川溫泉區，擁有30家溫泉住宿，還有不少手工藝品店、居酒屋、甜點咖啡店，是一條古色古香的溫泉街。熊本溫泉旅館有各種房型、露天浴池和家庭浴池等，住在這裡享受溫泉與環境，非常有遺世獨立隱居的感覺。

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人吉溫泉

人吉溫泉起源於1910年，位於日本三大急流之一的球磨川沿岸，擁有50多處的弱鹼性碳酸泉泉源，一邊泡湯還可以一邊聆聽天然溪水聲，十分享受。碳酸泉泡起來肌膚觸感柔和，又被稱為美人湯，因此人吉溫泉在溫泉區眾多的九州也別具地位。

山鹿溫泉

山鹿市位於熊本縣北區與福岡市交界處，該區有不少溫泉區，其中山鹿溫泉有1300年的歷史，是溫和舒適的鹼性泉。山鹿溫泉街古樸，其中再現江戶時期建築風格的櫻花湯是九州最大的木製溫泉建築，地標級湯屋最受歡迎遊客喜愛。

以上就是小編集結了熊本必去景點精華啦！別再猶豫了，趕快安排一場日本九州熊本自由行吧！