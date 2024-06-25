夏天最超值好玩的親水戲水挖蛤之旅的王功採蚵車我們又來囉！！這次選擇口碑不錯的「彩雲王功潮間帶之旅」，連續來玩第3年…幾乎是暑假必玩的親子玩水行程，到底有多超值？！

幼童免費、小孩100元、大人200元，小孩重點都放在挖蛤玩水，大人有新鮮的炭烤鮮蚵上，光是鮮蚵吃到飽就好划算。

彩雲王功潮間帶之旅｜收費．停車場．如何報到

通常每日會有早場、午場２個場次，因每天潮汐不同能下水的時間也不同，建議先電話預約「0981-051279」。

第一次來玩會以為店家地址有店面，會想要知到精準的定位，其實彩雲王功潮間帶之旅店家定位在王功漁火碼頭停車場週邊，嚴格說每家王功採蚵車都是如此。

剛剛開頭就有提到收費，真的很超值就是：成人/國中以上$200(位)、小學生$100(位)、幼童免費，像緹緹才小五要升小六都到151公分左右還是只收100元，幼稚園以下則是通通免費。

把車停好後馬上打手機給老闆，停車場與「旅客服務中心」之間就能看到許多王功採蚵車業者，上車位置在「車牌0256」，一定要確認清楚是「彩雲王功潮間帶之旅」的採蚵車，現場付現，只要有問題現場打手機聯絡都有人接，千萬不要看到採蚵車就上或被其他間業者臨時招攬就上車，導致失信店家就不好了。

還有就是上車前先上廁所，等一下在海灘完全不能上洗手間，一玩就是2~2.5小時，公共廁所就在旅客服務中心後方，回程要洗手腳也在公共廁所旁有沖腳區。

彩雲王功潮間帶之旅｜收費．行前準備

旅遊咖多少都會有點強迫症，希望能把細節規劃好，行前我準備了不少東西，除了輕裝短衣短褲，鞋子要選好，我們穿專業的踏米鞋…但其實不用特地去買，早點來會遇到潮水未全退，建議穿能下水的涼鞋，拖鞋容易跟著海水飄走，也有帶一套衣物、毛巾放車上備用。

最後要做的就是防曬與補水，臉與脖子防曬要擦好，帽子、袖套、瓶裝水、補水運動飲料，飲料我前一天還先放冷凍結冰。

另外我還自備碗、筷子、夾子(取烤好的蚵仔肉)、調味料，不用擔心帶這麼多東西放哪？到海灘位置時會有可以暫放的地方，但垃圾務必要自己帶走(現場也有大黑垃圾袋)。

今日剛好巧遇有遊覽車預訂，老闆還特地為團體準備蒸好的花生、檸檬片，我們幸運也分到1小袋花生，團體預約老闆還會準備衛生碗筷，這也太貼心了。

自備2個小提桶準備裝挖到的蛤蜊，在停車場拿出來時被說好專業…哈哈哈。

彩雲王功潮間帶之旅｜挖蛤烤蚵旅遊分享

集合上車後會行經一小段路，看到王功的芳苑燈塔就是是快到海邊港口。

到海灘會行駛一段海上小徑，因為來玩過好幾次，所以先前電話詢問都指定要參加海水還未全退潮的第一批，這樣搭王功採蚵車會更有氣氛。

很快就到…想不到還有人比我們更早到。

拿著扒子就要去挖蛤，這裡也準備塑膠袋讓你裝挖到的蛤蜊。

我先把帶來的水、飲料、碗筷…等東西先放在暫放區。

在海灘上風吹過來不會覺得熱，但防曬沒作好一定會變成小黑人，緹緹一手袖套拉起就忘了拉回來，回家就2隻手不同顏色了。

大家正奮力的挖蛤蜊中，幸運還會遇到不同海洋生物…像是蝦、螺、蟹，緹爸就說看到一隻黎明蟹…但沒抓到。

我很快就先到棚裡選定位置，等他們玩回來就能吃烤好的蚵仔。

想開始烤鮮蚵告知現場工作人員即可，馬上幫我們倒整大籃新鮮蚵仔，拿木炭快速升火。

鮮蚵的個頭很可以，通通讓你開心吃到飽，是不是有夠超值的呢？！

我們算是早一批還未完全退潮時來的客人，人還不算多，不過…過沒多久就大爆滿了。

歡樂烤蚵時間，要給小朋友吃…我們會把蚵仔烤熟一點。

加上醬油、哇沙米的風味更棒，不加調味料吃原味也很鮮，能隨時變換口味。

小朋友們都玩到半身濕，緹緹和同學挖蛤玩水完也加入吃烤鮮蚵行列。

這次挖了一些些文蛤、花蛤，不過…沒挖到也沒關係，老闆大方請你吃蛤蜊。

她手上滿滿一桶…其實大多是老闆請客的蛤蜊，老闆本要放烤網~但我們烤網已客滿就請他先放桶裡，老闆很熱情給多了些。

今天有一大團遊覽車過來玩，馬上烤蚵的氣氛就拉滿，烤海鮮就是人多才好玩。

開烤了！！給的都是一大籃一大籃…完全不怕你吃，我覺得現場其他組客人都比我們會烤，烤很快也吃很快。

老闆超熱情的，還請大家吃新鮮蛤蜊，真的很怕老闆會開銷太大~不夠成本！！

蛤蜊給的有夠大顆的，來王功玩這麼多次…彩雲王功潮間帶之旅是請蛤蜊給的最大顆也最大方的一間，老闆和老闆娘樸實熱情又實在，大推~

因為學生都在上週考試結束，假日都安排出遊，整個王功的沙灘好熱鬧。

中間遇到賣叭咘冰淇淋每支50元，雖然小貴…但天熱又把冰載到海中央，買2支給小朋友消消暑。

吃完冰小朋友再玩一下，我們也烤得差不多，收拾一下、垃圾分類一下就離開，我們這組算玩比較久的，玩了2小時多才離開。

暑假玩水最消暑！！這麼好玩又超值的玩水美食之遊，怎能只有我來玩，實際來玩也沒有想像中的熱，只要防曬作好就能玩得很盡興！！

王功挖蛤烤蚵我分享過好幾間，真的很推薦樸實認真的彩雲王功潮間帶之旅，記得先致電問好當日潮汐，預約好哦~快把這篇收藏起來。

彩雲王功潮間帶之旅

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地址：彰化縣芳苑鄉漁港路899號(Google地圖)

注意：車停在「王功漁火碼頭停車場」再走路至「旅客服務中心門口」前，上車位置（車牌0256），有問題現場打手機聯絡

電話：0981-051279、0911-110502

場次時間：依每日潮汐不同，分為早、午場請致電詢問

▌延伸遊記閱讀：

王功漁港旅客服務中心｜王功漁港：吃買海鮮、玩扇形滑梯、搭採蚵車挖蛤吃烤蚵

彰化景點 芳苑燈塔(王功燈塔)｜王功親子互動遊戲區：好玩山坡扇形滑梯，看海玩水吃美食

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