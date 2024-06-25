襪子，在人身上的配件當中，可能是最不顯眼的，甚至，還有可能被隱藏著。

可是，除了基本的保暖、保護的功能之外，搭配的好，襪子穿搭也可以成為造型上的一個亮點呢。

所以，襪子的選擇，可不能隨便！

這次是孩子都上國中了，運動量變大，次數也變多，

愛子心切的我，參考過往的經驗，得幫他們挑選好的運動襪來避免長雞眼或起水泡的情形發生。

除了到襪子專賣店去挑選之外，也趕緊上網做足功課，被我找到台灣襪子品牌推薦，源自社頭一群有十多年製襪經驗在地年輕人創建『Change Tone』，致力於打造能夠讓人隨心創造多樣生活風格的原創襪子品牌。

他們品牌的註解是：『豐富你的調調，貼近你的生活』，並推出原創風格設計、運動抗菌等系列，滿足大人小孩的需求，結合高品質的精梳棉、機能性的結構，與平易近人的價格，期望參與使用者在日常生活中的每一刻！

鑑於目前ＣＴ襪子專賣店距離我家都有點距離，因此我就好好的瀏覽了官網上的各種品項。

網站上有各種各樣的品項，讓人目不暇給，不論大人小孩都可以選擇到自己適合的襪子。

我可沒忘了我的任務，目標是中筒襪推薦跟踝襪推薦，適合孩子的運動襪，跟我要跟休閒鞋搭配的襪子。

物流的速度還頗快的，趁假日孩子要打球，就剛好開箱試穿。

翔翔的是RUN抗菌運動中筒襪，

襪子包裝卡後面有詳細的規格說明，

採用的是Biocel®耐久抗菌純棉纖維，有效減少細菌孳生，不易產生異味，這樣可以避免每次運動完，洗衣籃的襪子真的是很臭！

腳掌跟腳跟部位，採用厚實氣墊吸汗厚毛巾底，

高包覆、高緩衝、吸汗乾爽，

翔翔說用手摸的觸感就感覺很軟也很厚，卻是有彈性的感覺。

穿上去可以看到腳尖的部位，採用細緻縫合，也有一定的厚度，看起來就不容易被穿破。

足弓環形支撐，包覆很紮實，不會任意滑動。

腳踝跟腳背的部位，有透氣網格導流，透氣性大大提昇，穿著不悶熱。

Lycra®羅紋織法貼合雙腿，

彈性纖維編織襪口，耐穿不易鬆弛，

採用168N針織法，細緻厚實，拉開襪口，小腿也不會有勒痕！

實際穿上後打籃球測試，

不論急停或是跳躍，都能感受到襪子緊實的包覆，

還有腳底傳來的柔軟度，都是騙不了人的，立馬感受到貨真價實的好襪子！

永永的是LOGO運動刺繡中筒襪，

採用的也是高品質的精梳棉，並且使用Polygiene®銀離子抗菌技術，有效抑制細菌孳生。

Lycra®羅紋織法貼合雙腿，彈性纖維編織襪口，鬆緊舒適不留勒痕，不易鬆弛下滑。

腳踝外側有logo刺繡，辨識度高

腳背部位也有透氣導汗設計，長時間穿著不悶熱

腳尖細緻縫合，不易產生腳尖破洞

足弓環形加強支撐

腳掌跟腳跟部位，採用厚實氣墊吸汗厚毛巾底，

高包覆、高緩衝、吸汗乾爽，

永永腳雖然比較瘦，但是也能感受到襪子厚實的吸震感

腳底止滑印花，除了替單色的運動襪增添顏色之外，也額外增加了功能性

實際穿上襪子，套上球鞋，

永永說包覆性好好，而且跳起來落地的時候，好像有氣墊的感覺

這一款是拓荒者抗菌運動中筒襪，

同樣採用的是Biocel®耐久抗菌純棉纖維，

也是具有耐久、抗菌、舒適、不易產生異味多功能於一身。

腳跟腳底氣墊毛圈緩衝，不論穿著走路或運動，都能感受到踩下去每一步的回饋。

腳底止滑印花，遇到某些室內必須脫鞋的情景，就不用擔心腳滑了。

腳尖處細緻縫合技術，也是讓人長久穿著的更放心，不用擔心腳尖破洞

Lycra®羅紋織法，讓人不用擔心一整天穿下來，小腿的部位會有勒痕，舒適度大大提昇。

足弓環形圍繞加強支撐，更能感受到襪子的貼合度，而不是緊緊勒住的感覺，

現在天氣真的熱，偶爾會偷懶穿休閒鞋上班，

既然這樣，穿著搭配皮鞋的紳士襪也有點怪，

除了中筒襪之外，另外也選購的Coolmax抗菌運動踝襪

雖然是踝襪，襪身長度跟中筒襪有點差異，

可是在材質本身並不含糊。

一樣用的是高品質的精梳棉，加上腳底彈力包覆、氣墊緩衝，

還有足弓位置的特別加強包覆，一樣不少。

還有後跟特殊Y跟設計，完美角度，腳跟加大不易滑落，不用擔心穿的是踝襪，襪子一直掉

襪口一樣採用Lycra®羅紋織法，不易滑落，也不會有勒痕。

https://youtube.com/shorts/OHqsraiI0hw?feature=share

永永穿上新襪子去打球，

感覺非常滿意，

而且爸爸還很壞，最後出了一個難題...

讓他們自己聞聞看運動過後的臭襪子（哈哈哈

不過他們說，

這次買的襪子，

不像過去穿的襪子那樣臭到受不了，

就是有一些淡淡的汗味，

這樣的話，媽媽在洗衣服的時候，應該就不會那麼生氣了

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