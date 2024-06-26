四月至今一直忙著，有時很累但無法放鬆好好睡一覺，

看到愛睡Lovesleep有款寧靜森林睡眠噴霧，

喜歡大自然與香氛的我，忍不住想要試試。

收到產品時，覺得好像手錶或鋼筆的盒子，

盒內小凹槽剛好放入噴瓶，運送時瓶子也不會亂滾碰撞。

盒子底部有成份與用法，【愛睡】使用的是英商進口來自各國專業農場的頂級精油，

產品通過SGS檢驗，重金屬、防腐劑、塑化劑都是零檢出，

讓消費者可以安心使用，在大自然的香味中安然入睡。

【寧靜森林】是由十一種天然精油調和而成，都是能讓人放鬆與穩定情緒的香氛，

有薰衣草、佛手柑、印度黃檀(花梨木)、檜木、野薑花、芳樟、廣藿香、乳香、雪松、岩蘭草和洋甘菊。

薰衣草、佛手柑、野薑花和洋甘菊的香甜味道能讓人有好心情，是我熟悉也喜愛的香氣。

檜木、芳樟、雪松、花梨木是沉穩的木質調，讓人好像沉浸在森林之中，心自然就靜下來了。

乳香、廣藿香、岩蘭草讓人放慢呼吸，自然就入睡了。

現代人壓力太大了，白天努力工作，晚上一定要好好睡一覺，隔天才有精神繼續拼。

這一瓶是空間噴霧，只要睡前在被單或枕頭上噴兩下即可，不需直接噴在身體上。

第一次打開時，我覺得味道像香水，還蠻濃的。

噴兩下讓氣味飄散開來，聞起來倒是很放鬆舒適。

哈，連小貓都笑著睡著了，我也要跟他一樣，睡得香甜。

睡前我先在枕頭上噴了兩下，睡覺時在大自然的香氛陪伴下，慢慢就放鬆睡著了。

香味不會一下子就飄散不見，早上都還能聞到淡香，蠻持久的，一早就心情大悅哩。

最近睡得不錯，也讓我將大量工作一件一件完成了，壓力終於慢慢減少中。

這瓶【寧靜森林】體積小，方便攜帶，

如果怕出門旅遊太累，需要放鬆，也可以把它帶著。

駱駝任重而道遠，也需要好好休息。

工作壓力如果很大，需要釋放負面情緒，也可以使用【寧靜森林】讓自己情緒平穩下來。

我平時就有使用香氛精油的習慣，有些用來放鬆，有些用來提神，也想學著搭配使用。

這次使用【寧靜森林】讓自己更容易入睡，隔天有好精神工作。

睡眠對一個人的健康來說真的很重要，

好友們如果也有入睡困擾，可以試試愛睡【寧靜森林】噴霧(可點連結，另開視窗)喔。