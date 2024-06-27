去膩了鄰近家中的觀光景點，想在這次暑假換個新口味嘗試不一樣的旅程嗎？不妨考慮看看越南富國島旅遊團吧！不管是想要拍出有如在歐洲古城般的美照，還是想到刺激有趣的遊樂園盡情釋放壓力一番，這條暑假越南路線的行程通通都能滿足你。等不及要感受這個熱情海島的魅力了嗎？快跟上AsiaYo的腳步一起看看今天的分享吧！

【經典富國島】胡志明閒情趣、珍珠雙樂園、五星海景渡假村6日

👓行程特色

🏃‍♂️ 【暢玩越南】：不管是富國島浪漫的地中海小鎮，還是胡志明市獨特的粉紅教堂，這個6天的越南跳島旅遊團要讓你一次暢玩多個必訪景點。

🛫【台中出發】：這個越南跟團路線的登機地選在台中的清泉崗機場，要幫中部朋友省去大把通勤時間，真的超級方便~

✨【精彩萬分】：第四日更為大家準備了ONCE聲光水舞秀，在這個表演中擁有讓人瞠目結舌的特技秀，還有絢麗的燈光和音效，保證大家一定會看到目不轉睛。

✈️ 航班資訊

【去程 - 越捷航空】12:50 台中清泉崗機場 → 15:20 胡志明新山國際機場

【去程 - 越捷航空】12:45 胡志明新山國際機場 → 13:45 富國島機場 （第二日行程）

【回程 - 越捷航空】12:10 富國島機場 → 13:10 胡志明新山國際機場

【回程 - 越捷航空】07:30 胡志明新山一國際機場 → 11:50 台中清泉崗機場（第五日行程）

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

日期 行程 Day 1 🛫台中清泉崗機場 › 🛫胡志明新山國際機場 Day 2 粉紅教堂 › 富國島 › 小龍王廟 › 異形沙灘 › 陽東夜市 Day 3 360度全景跨海纜車 › Sun World遊樂區 › 地中海小鎮 › Grand World富國大世界 Day 4 珍珠野生動物園 › 珍珠奇幻樂園VinWonders › ONCE聲光水舞秀 Day 5 富國島 › 胡志明市 › 胡志明市政廳(外觀) › 百年郵政總局 › 阮惠街行人徒步區、同起街 › 咖啡公寓(外觀) › BITEXCO FIANACIAL TOWER金融塔 Day 6 胡志明市 › 🛫胡志明新山國際機場 › 🛫台中清泉崗機場

👑價格：👉 登入會員享33,462起/人

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【趣味富國島】珍珠奇幻樂園、太陽世界雙樂園、威尼斯大世界5日

👓行程特色

😋【吃貨必來】：說到這團的餐食真的都是滿滿的好料，想吃烤肉吃到飽、越式海鮮塔都幫你準備好了，就等著吃貨們來富國島集合囉！

🎀【異國風味】：想要拍出美美帶有歐風的照片不一定要大老遠到歐洲，這次行程來到了富國島內帶有異國特色建築的珍珠奇幻樂園與地中海日落小鎮，絕對讓你拍出像在歐洲一樣的照片效果。

🦁【親子超推】：這團精選了富國島經典的雙樂園，還能到珍珠野生動物園體驗餵食可愛動物們，相當適合爸爸媽媽趁著暑假悠閒時帶著家中寶貝一起來暢玩。

✈️ 航班資訊

【去程 - 越捷航空】15:15 高雄小港機場 → 17:35 富國島國際機場

【回程 - 越捷航空】10:00 富國島國際機場 → 14:15 高雄小港機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

日期 行程 Day 1 🛫高雄小港機場 › 🛫富國國際機場 › 庭駒夜市 Day 2 暢玩珍珠奇幻樂園 Day 3 富國島珍珠野生動物園 › 富國威尼斯大世界不夜城 Day 4 龍王廟 › 太陽世界香島自然公園~ 水上樂園 › 地中海日落小鎮 Day 5 🛫富國島國際機場 › 🛫高雄小港機場

👑價格：👉 登入會員享27,225起/人

👑立即預訂：👉 【趣味富國島】珍珠奇幻樂園、太陽世界雙樂園、威尼斯大世界5日

🏝️富國島暑假體驗跟團行程推薦

【放鬆富國島】珍珠奇幻樂園、太陽世界雙樂園、泥漿溫泉浴6日

👓行程特色

😎【高空體驗】：搭上目前世界最長的富國島跨海纜車，讓你可以像在天空自在飛翔的小鳥般，俯視整個富國島浪漫的景觀。

💅【療癒放鬆】：除了用島上的美景治癒人心外，還為大家準備了泥漿浴、日光浴、溫泉多重不同的享受方式，讓你在富國島可以好好體驗貴婦般的生活。

⛱【賞海聖地】：想要拍出一片無邊無際的海洋嗎？這團安排搭乘跨海纜車、造訪小龍王寺和地中海小鎮，讓你把絕美海景一次看個夠。

✈️ 航班資訊

【去程 - 越捷航空】15:15 高雄小港機場 → 17:35 富國島國際機場

【回程 - 越捷航空】10:00 富國島國際機場 → 14:15 高雄小港機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

日期 行程 Day 1 🛫高雄機場 › 🛫富國島機場 › 庭駒夜市 Day 2 珍珠奇幻樂園 › ONCE 曾經聲光秀 Day 3 富國島珍珠野生動物園 › 富國威尼斯大世界不夜城 Day 4 龍王廟 › Versailles泥漿浴、日光浴、溫泉、蒸汽 › 護國寺 Day 5 世界最長跨海纜車 › 太陽世界香島自然公園~ 水上樂園 › 地中海日落小鎮 Day 6 🛫富國島機場 › 🛫高雄機場

👑價格：👉 登入會員享34,155起/人

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看完今天的暑假富國島旅遊團介紹後，是不是對於這樣暢玩小島的旅遊團開始感到有點心動了呢？目前AsiaYo上的濟州島旅遊團或是長灘島跟團路線或許都非常適合喜歡漫步在細白沙灘觀賞蔚藍海景的你。現在就趕快到平台上找到喜歡的旅程，趕緊在暑假來一場探險吧！

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