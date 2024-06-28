最近一樣愛做菜的朋友生了小孩在坐月子當中

於是我上網查看有哪些可以送禮給她

就發現到東和製油的雙油油品禮盒~~

包裝精美之外看了東和製油的官方網站和產品營養標示

發現苦茶油是東和製油堅持採用傳統的技術製造而成的

做出來的油品天然、健康

而且成分沒增添防腐劑、香料和化學添加物!!!

因為是植物油的關係所以含許多豐富的營養成分

連孕婦或坐月子時都可以拿來當作是補品之一~

在營養學界苦茶油可是富有「植物黃金」的美譽呢~~

因為朋友跟我反饋用他們家的油來料理月子餐感覺很安心也沒有油耗味!!!

於是我也忍不住買了一組自己料理用

這次我就來介紹東和製油的苦茶油能做出什麼料理!!

教你們做出夏日必吃的清爽洋蔥油雞

快速、簡單、容易上手

料理小白也能輕鬆學會喔~~

那話不多說就直接開始吧!!

將一隻雞腿去骨後抹上鹽巴、白胡椒跟米酒按摩

放入冰箱靜置兩小時

在雞腿、半顆切絲洋蔥、半根切絲紅蘿蔔、蔥、薑泥下電鍋

加入半杯水下去蒸（視雞腿大小與數量自行調整）

蒸好後取出放涼增加肉的Q彈口感

先將洋蔥和胡蘿蔔這些配料盛裝到盤中

再放上雞腿和蔥花點綴淋上些微的苦茶油就完成了喔~~

是不是真的超簡單的!!

利用下班後用短短的時間

就能做出這道超清爽又解膩的洋蔥油雞

而且一人份享用真的剛剛好

再配上東和製油製造的天然苦茶油

是自己煮出來的吃得健康又安心

苦茶油可以製作許多料理

像是苦茶油拌麵、苦茶煎蛋及苦茶油拌生菜沙拉等等

食用的過程中不僅吃的開心

同時還能補充許多豐富的營養成分

真的是一舉兩得



有興趣的朋友們也可以上他們的官方網站看看

幫你們附上連結https://reurl.cc/XGYWpe

大家千萬不要錯過這款好油~~