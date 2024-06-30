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相信很多人都喜歡吃涼拌料理，夏天想要做一道清爽的美食，那自然思維HIKARI系列醬料是你的不二選擇。













日本HIKARI光食品株式會社著重使用有機和國產原料，生產不使用添加劑或化學調味料、能發揮原料天然風味的食品。

現在的工廠是應德島縣上板町的邀請於 2000 年 2 月完工的，目標是成為既環保又對人友善的“環境友好型工廠”。













今天給大家介紹三款自然思維HIKARI系列醬料，分別是：有機和風胡麻醬、有機無油和風清紫蘇醬和有機無油和風梅子醬油，皆有通過日本JAS及台灣有機認證。













首先，讓我們來介紹這款有機和風青紫蘇醬油(純素)。這款沾醬的主要成分是有機醬油、有機釀造醋、有機砂糖以及有機青紫蘇，沾各類沙拉、肉、滷雞腿、生魚片，都很適合，會讓味道更鮮甜美味，適合搭配各種蔬菜和肉類。

這款沾醬不僅可以用來做涼拌菜，還可以用來做烤肉和燉滷等美食，富含青紫蘇淡雅香氣，清爽不膩口！













接下來是有機和風胡麻醬(五辛素)，這款胡麻醬的主要成分是有機砂糖、有機醬油 、有機芝麻、有機大蒜、有機薑、唐辛子，口感濃郁香醇，適合搭配肉類和海鮮。









也很適合豆腐類的涼拌喔！能當沙拉醬、涼麵、火鍋沾醬、涼拌醬、燒烤醬，非常多元，是我們家的常備醬料！

此外，胡麻醬還有助於身體健康非常有益。









最後是有機無油和風梅子醬油(五辛素)，

這款梅子醬的主要成分是有機醬油、有機米醋、有機梅肉、有機洋蔥，口感酸甜可口非常開胃，適合搭配各種蔬菜、肉、和風沙拉、月亮蝦餅、生魚片、壽司等美食。

梅子富含維生素和礦物質，適當的食補，是夏季健康飲食的不二選擇。





以上就是自然思維HIKARI系列三款有機醬料。





最重要是都通過日本JAS及台灣有機認證、無人工色素、無防腐劑、無著色劑、無化學調味料 ，非常令人安心😌





劃重點★它們家的胡麻醬、梅子醬油屬於五辛素、紫蘇醬屬於純素。

無論是清爽的涼拌料理還是健康的素食，自然思維HIKARI系列有機醬料都能為你帶來美味和健康。希望大家能夠喜歡這三款有機醬料，並在日常生活中嘗試更多美味健康的菜餚喔！𓂃 𓈒𓏸





做好料理就是這麼簡單而已☺️

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𓏭

@自然思維

@think.organic





🔗 有機和風胡麻醬 https://reurl.cc/aq0koG

🔗有機無油和風青紫蘇醬 https://reurl.cc/nN6Een

🔗有機無油和風梅子醬油 https://reurl.cc/RqnjAn





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