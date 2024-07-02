竹北最文青的小吃店「木木食堂」插旗新竹巨城啦！超美質感裝潢，不說還以為來到一間網美咖啡廳！重點是全天候供餐，中間都沒休息，這點加分！「木木食堂」不只能吃到美味的客家麵食、米苔目、胡椒豬肚雞湯，竟然連客家麻糬、蘿蔔糕也有，更狂的是還有隱藏版菜單，能吃到泰國街邊小吃，像是涼拌泰式海鮮、泰式冬陰功湯、曼谷打拋飯等等，讓你台式、泰式一次滿足！下次來巨城不知道吃什麼的話，很推薦你附近這間「木木食堂新竹店」。

「木木食堂新竹店」就位在巨城旁邊的三民路上，交通上非常便利，白皙文青的店裝潢，走過、路過不易錯過。

內用空間也很文青有質感，整體不管裝潢、桌椅、廁所都是乾淨整潔，不說還以為來到一間網美咖啡廳。

自助區有餐具、飲料杯、分食盤、兒童餐具以及各式調味料，比較特別的是有魚露辣椒醬、泰式海鮮醬，都是外面很少見的醬料，可以搭配泰式料理、海鮮享用。

▲木木食堂菜單價格

🔺木木蘿蔔糕 $75

「木木蘿蔔糕」真的比外面很多早餐店的都還要好吃！金黃色澤的表皮煎至恰恰，白蘿蔔很香甜，可以說是幾乎完美的蘿蔔糕。

🔺客家麻糬 $60

「客家麻糬」口感非常Q彈，撒上糖粉及花生粉，就是道經典的客家小點心，身為客家人的我認證過的道地口味！

🔺骨仔肉 $60

「骨仔肉」是使用每日新鮮採買的溫體黑毛豬製作，肉質口感都很不錯。

🔺招牌麻辣鴨血 $70

「招牌麻辣鴨血」裡面有店家自製的板豆腐，口感特別軟綿，不管鴨血、豆腐都很香麻夠味。

🔺蔥爆牛五花米苔目 $135

「蔥爆牛五花米苔目」是充滿創意的古早味麵食，整碗滿滿的炙燒牛五花肉、韓式泡菜，還有一顆荷包蛋，料多到看不到底部米苔目，吸了飽滿紅蔥頭、牛肉香氣的Q彈米苔目，真的是非常開胃好吃！

🔺泡菜燒肉飯 $120

每次來「木木食堂」還必點這碗「泡菜燒肉飯」，五花肉加入洋蔥、青蔥下去以鐵板炒過，再以炙燒逼出五花肉的油脂香氣，搭配泡菜、半熟蛋一起享用，包準開胃下飯。

🔺海味三鮮麵 $185

海鮮控必點「海味三鮮麵」，小卷、鮮蝦、蛤蜊一次滿足，加上每日新鮮熬煮的大骨湯頭，整碗喝起來超鮮甜，完全不會口乾舌燥，小卷不小且口感很脆甜，搭配泰式海鮮醬更對味。

🔺涼拌青木瓜絲 $90

隱藏版「涼拌青木瓜絲」都是現做的，脆感十足，調味有加入魚露、檸檬、花生碎粒、香菜等等調味，吃起來爽脆又開胃。

🔺涼拌泰式海鮮 $130

「涼拌泰式海鮮」是道低脂高蛋白又讓人食慾大開的開胃小菜！上面還有不少蝦子、花枝，淋上檸檬魚露醬，再撒上炒過的硬花生，真的很清爽好吃！

🔺曼谷打拋飯 $110

熱愛泰式料理的老闆，當然還少不了這碗「曼谷打拋飯」，很道地的加入南洋辛香料去調味，旁邊還有半熟蛋以及香菜點綴，打拋肉量給的很大方，口感彈牙且香氣十足，調味不會太辣，完全是白飯小偷，真的也是我每次來「木木食堂」必點必吃！

🔺蒜頭蛤蠣雞湯 $140

木木食堂招牌還有這碗暖身又暖胃的「蒜頭蛤蠣雞湯」，濃郁雞白湯混合著蒜頭香氣，以及蛤蜊鮮甜，雞腿肉燉到輕輕一咬就骨肉分離，讓我連喝兩碗也沒問題。

🔺泰式冬陰功湯 $160

「泰式冬陰功湯」真的是很正宗道地的泰式調味，非常夠味好喝！酸、辣、香滋味鮮明，還有超大隻小卷、鮮蝦及蛤蜊，能清楚看到香茅、檸檬葉等泰國辛香料。

🔺四季春冷泡茶 $70

🔺誠意奶茶 $70

「四季春冷泡茶」、「誠意奶茶」兩款都非常順口好喝，絕對不踩雷，比很多手搖飲料店還好多！

木木食堂不只平價好吃，還提供文青舒適的用餐空間，完全讓你跳脫傳統小吃店的印象，讓木木食堂短短幾年就在新竹開了第三間分店！

這次來的「木木食堂新竹店」比之前去的分店都還要更美、更有質感！說它是全新竹最文青的小吃店也不為過，下次來巨城不知道要吃什麼嗎？推薦你附近這間裝潢美、餐點平價又好吃的「木木食堂新竹店」。