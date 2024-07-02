玩膩了亞洲地區的旅行，想要試著來趟長途冒險嗎？紐約跟團路線或許是個不錯的選擇。這個美國旅遊團挑選了在美劇、報章雜誌中常見的國會大廈、自由女神像與林肯紀念堂等景點，還有豐富的遊船纜車體驗，在旅途過程中絕對不會有任何感到無聊的時刻。是不是開始有點心動了呢？那就快跟AsiaYo一起來看看今天的分享。

🗽經典美東跟團旅遊行程推薦

【秋遊美東】美加東楓全覽、紐約SUMMIT、九大名城12日

👓行程特色

🍷【品酒體驗】：第五天為大家安排了到加拿大安大略省的在地酒莊參與品酒體驗，這裡的酒都是採用自種的葡萄發酵製成，因此在享用時不妨用舌尖感受當中濃郁的口感。

🌆【城市探險】：這個行程精選了華盛頓、紐約、波士頓及費城四個美東知名城市的必訪景點，帶各位用各式不同風格的代表建築來認識這個地區。

🍁【限定景色】：提到美加東地區，一定會馬上想到代表性的楓葉景色。這個秋季出發的旅遊團正是看到這個限定景色的大好時機，讓大家從尼加拉瀑布到魁北克的路程中能夠享受被楓葉染紅的浪漫景色。

✈️ 航班資訊

【去程 - 中華航空】19:10 桃園機場 → 22:05 紐約甘乃迪機場

【回程 - 中華航空】01:25 紐約甘乃迪機場 → 05:15 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

日期 行程 Day 1 🛫桃園機場 › 🛫紐約甘乃迪機場 Day 2 獨立宮 › 木匠廳 › 富蘭克林故居 › 博愛公園 › 市政廳 Day 3 林肯紀念堂 › 映像池 › 白宮 › 華盛頓紀念碑 › 傑弗遜紀念堂 › 國會大廈 › 哈里斯堡 Day 4 哈里斯堡 › 康寧 › 尼加拉瀑布 Day 5 品酒體驗 › 🛒購物：多倫多OUTLET購物中心 › 女皇公園 › 省議會 › 新舊市政廳 › 西恩塔 Day 6 千島群島遊船 › 麗都運河 › 國會大廈 Day 7 聖母院大教堂 › 舊港區 › 傑克卡迪爾廣場 › 小香普蘭街 › 大壁畫 › 聖母大教堂 › 畫家巷 › 都普林步道 › 芳堤娜城堡 Day 8 白山國家森林公園 › 回聲湖 › 波士頓 Day 9 哈佛大學 › 自由之路 › 州議會大廈 › 三一教堂 › 昆西市場 Day 10 自由女神遊船 › 華爾街 › 證券交易中心 › 金牛銅雕 › 三一教堂 › 雀兒喜市場 › 漂浮公園 › SUMMIT › 第五大道 › 時代廣場】 Day 11 🛫紐約甘乃迪機場 › 🛫桃園機場 Day 12 抵達桃園機場

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【壯麗美東】尼加拉升等面瀑房、波士頓龍蝦餐、美式肋排餐10日

👓行程特色

⛲【尼加拉瀑布巡禮】：來到壯闊的尼加拉瀑布，這團除了安排大家搭乘遊船近距離吸收負離子、欣賞水流匯集的盛況外，還加碼安排入住鄰近景觀飯店，只要一打開窗戶就能將這樣驚豔的景觀盡收眼底。

💎【寶物匯集地】：第六天安排前往的昆西市場這裡不僅只是在地美食的匯集地，裡頭更擁有多個販賣手工藝品的店家進駐，非常推薦文青們可以到這裡找找適合擺放在家中的療癒小物。

🛍【血拚族最愛】：如果想要購買的物品是以大量或國際品牌為主的朋友也不用擔心，行程也專門為了你們規劃造訪伍柏瑞名牌暢貨中心，保證走出這裡一定能帶著滿滿的戰利品回家。

✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】19:10 桃園機場 → 22:05 紐約甘迺迪機場

【回程 - 長榮航空】01:10 紐約甘迺迪機場 → 05:05 桃園機場

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【去程 - 中華航空】17:30 桃園機場 → 20:40 紐約甘迺迪機場

【回程 - 中華航空】01:20 紐約甘迺迪機場 → 05:20 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

日期 行程 Day 1 🛫桃園國際機場 › 🛫紐約甘迺迪機場 Day 2 獨立宮 › 自由鐘 › 木匠廳 › 富蘭克林故居 › 費城 › 華盛頓 Day 3 傑弗遜紀念堂 › 林肯紀念堂 › 映像池 › 白宮 › 華盛頓紀念碑 › 國會大廈 › 哈里斯堡 Day 4 哈里斯堡 › 康寧 › 尼加拉瀑布遊船+景觀台 Day 5 尼加拉瀑布湖邊小鎮 › 加拿大楓糖試飲體驗 › 克里夫頓大街 › 阿爾巴尼 Day 6 哈佛大學 › 昆西市場 › 自由之路 › 波士頓公園 › 麻州州議會 › 三一教堂 › 公共圖書館 Day 7 波士頓 › 🛒購物：伍柏瑞名牌暢貨中心 › 紐約 Day 8 自由女神遊船 › 華爾街證券交易中心 › 金牛銅雕 › 三一教堂 › 雀兒喜市場 › 漂浮公園 › SUMMIT景觀樓層 › 第五大道 › 時代廣場 Day 9 🛫紐約甘迺迪機場 › 🛫桃園機場 Day 10 抵達桃園機場

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🗽生態美東跟團旅遊行程推薦

【文化美東】尼加拉大瀑布、三大遊船體驗、白山森林火車12日

👓行程特色

✨【夢幻湖景】：這團行程能拜訪的自然景色真的超級豐富，如果喜歡徜徉在平靜悠閒的環境的朋友，這次為各位安排的千島群島與回聲湖，不管何時都呈現仙氣滿滿的模樣，在這裡待上一天都沒有問題。

🌄【上山下海】：旅程為大家準備了兩種纜車搭配三項遊船體驗，不但上山下海都能輕輕鬆鬆，還能用不一樣的視角欣賞美東各個地方的絕美風景。

🦞【解鎖波士頓】：這次來到波士頓時要讓大家來到自由之路走走。這個地方是匯集波士頓重要古蹟的一條街，如果把這裡徹底玩透之後，保證你已經快速成為一位波士頓達人了~

✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】19:40 桃園機場 → 21:55 多倫多機場

【回程 - 長榮航空】01:10 紐約甘迺迪機場 → 05:05+1 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

日期 行程 Day 1 🛫桃園國際機場 › 🛫多倫多機場 Day 2 多倫多 › 舊市政廳 › 新市政廳 › 西恩塔 › 尼加拉湖邊小鎮 › 尼加拉瀑布 › 霍恩布洛爾遊船 › 桌岩瞭望台 Day 3 尼加拉瀑布 › 千島群島 › 渥太華 Day 4 渥太華 › 國會大廈 › 里多運河 › 總督府 › 蒙特婁 › 聖約瑟夫大教堂 › 諾特丹聖母大教堂 › 傑克卡迪爾廣場 › 舊港區 Day 5 蒙特婁 › 魁北克 › 魁北克古城區 › 小香普蘭街 › 皇家廣場 › 大壁畫 › 芳堤娜城堡旅館 Day 6 魁北克 › 白山國家森林公園 › 溪峽步道 › 回聲湖 › 康威小鎮 Day 7 康威小鎮 › 白山國家森林公園 › 懷舊蒸汽火車 › 名牌大賣場 › 波士頓 Day 8 波士頓 › 哈佛大學 › 三一教堂 › 自由之路 › 昆西市場 › 紐澤西州 Day 9 紐澤西州 › 紐約 › 世界貿易中心 › 世貿中心轉運站 › 911世貿遺址 › 金牛銅雕 › 高架公園 › 雀兒喜市場 › 漂浮公園 › Edge觀景台 › VESSEL巨型蜂巢 › 華盛頓廣場公園 Day 10 紐澤西州 › 紐約 › 哈德遜河遊船(自由女神像+布魯克林大橋) › 公共圖書館 › 中央車站 › SUMMIT(范德堡一號大樓) › 聖派翠克大教堂 › 洛克斐勒中心 › 第五大道 › 時代廣場 › 🛫紐約甘迺迪機場 Day 11 🛫紐約甘迺迪機場 › 🛫桃園機場 Day 12 抵達桃園機場

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以上就是今天的美東團體旅遊介紹！如果還想要參加類似具有壯麗自然景色旅遊團的話，北歐旅遊團或是擁有多樣世界遺產的美西旅遊團或許會非常適合你，想換換口味的話，目前公主郵輪鑽石公主號也有航向生態豐富澳洲的航線，現在就趕緊手刀上AsiaYo了解更多資訊吧！

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