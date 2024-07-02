說到日本跟團旅遊的方式真的是百百種，而鐵道旅遊就是近期非常熱門的遊玩形式。今天要和大家介紹的就是以暢玩福岡、熊本、長崎三地為主的九州鐵道之旅，這系列的日本旅遊團當然不只有搭乘觀光列車而已，還有五星的福岡飯店和吃到飽美食在等著大家。現在就跟上AsiaYo的腳步一起出發吧！

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【豪華九州】夏日雙樂園、雙溫泉三大蟹、由布院之森列車5日

👓行程特色

🚢【懷舊遊船】：來到柳川市想一次解鎖這裡個區域老建築最快速的方式當然就是參加遊船體驗啦！河道兩側古色古香的建築搭配飄逸的柳樹，讓整個懷舊指數都拉滿點了。

🌲【生態體驗】：除了遊船活動之外，這次行程還精選了能夠近距離與動物互動的九州自然公園、海中道海洋世界，平常鮮少看到稀有動物的朋友們，這次肯定會讓你們大開眼界。

🚂【暢玩由布院】：由布院是大分縣非常著名的溫泉區，這次行程特別安排大家搭乘舒適寬敞的由布院之森列車前往這裡，讓你暢玩由布院夢幻的金麟湖前，完全不用害怕塞車及遇到陡峭山路。

✈️ 航班資訊

【去程 - 中華航空】06:50 桃園機場 → 09:55 福岡機場

【回程 - 中華航空】10:55 福岡機場 → 12:30 桃園機場

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【去程 - 長榮航空】08:10 桃園機場 → 11:20 福岡機場

【回程 - 長榮航空】12:20 福岡機場 → 13:45 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

日期 行程 Day 1 🛫桃園機場 › 🛫福岡機場 › 海中道海洋世界 › 太宰府天滿宮 › Day 2 JR由布院之森列車 › 湯布院溫泉街 › 湯之坪歐洲童話村 › 金鱗湖 › 別府空中纜車 › 別府溫泉 Day 3 九州自然動物園 › 阿蘇大觀峰展望台 › 阿蘇溫泉 Day 4 熊本城 › 櫻之馬場城彩苑 › 柳川遊船 › 🛒購物：光伸免稅店 › 🛒購物：福岡LaLaport購物中心 Day 5 🛫福岡機場 › 🛫桃園機場

👑價格：👉 登入會員享40,392起/人

👑立即預訂：👉 【豪華九州】夏日雙樂園、雙溫泉三大蟹、由布院之森列車5日

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👓行程特色

🛍【血拚族必看】：出國旅遊最怕的就是沒有買到喜歡的東西回家，因此這團特別為大家準備了THE OUTLETS 北九州、AEON MALL、光伸免稅店和天神商圈多個九州必逛的購物點，保證各位一定是滿載而歸的回家。

🍦【點心吃不完】：每次到了下午時段，總想來點甜品解解饞嗎？行程相當貼心的要贈送給大家濃郁的牛奶冰淇淋、海膽可樂餅和梅枝餅，讓大家可以放心走行程不用苦惱肚子餓的問題。

🎬【劇迷必訪】：坐落在濃密樹林間的上色見熊野座神社，讓進到這裡時心理就多了幾分平靜感。這裡更是動畫螢火之森的描繪地，有看過這部作品的朋友來到這裡一定會多了幾分熟悉感。

✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】08:10 桃園機場 → 11:20 福岡機場

【回程 - 長榮航空】12:20 福岡機場 → 13:45 桃園機場

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【去程 - 中華航空】06:50 桃園機場 → 09:55 福岡機場

【回程 - 中華航空】10:55 福岡機場 → 12:30 桃園機場

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【去程 - 星宇航空】09:35 桃園機場 → 12:55 福岡機場

【回程 - 星宇航空】14:10 福岡機場 → 15:35 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

日期 行程 Day 1 🛫桃園機場 › 🛫福岡機場 › 門司港懷舊散策：門司港車站、舊門司稅關、舊三井俱樂部、海峽廣場 › 🛒購物：THE OUTLETS 北九州+AEON MALL › 皿倉山纜車 Day 2 湯布院 › 湯之坪歐洲童話村 › 金鱗湖 › 別府鶴見岳空中纜車 › 別府温泉 Day 3 上色見熊野座神社 › 南阿蘇鐵道 › 熊本城 › 櫻之馬場城彩苑 Day 4 柳川搖船 › 太宰府旅人觀光列車 › 太宰府天滿宮 › 🛒購物：光伸免稅店 › 🛒購物：天神商圈 Day 5 宮地嶽神社 › 🛫福岡機場 › 🛫桃園機場

👑價格：👉 登入會員享35,442起/人

👑立即預訂：👉 【親子九州】雙鐵道體驗、皿倉山夜景、和牛螃蟹會席5日

【體驗九州】豪斯登堡、稻佐山斜坡車、兩晚溫泉體驗5日

👓行程特色

🎡【樂園無限玩】：第二天行程保留了一整天的時間讓大家盡情暢玩豪斯登堡，園區內擁有浪漫花海、購物中心還有最熱門的遊樂設施，這次為大家準備的票券更可以無限次享受各項設施的有趣體驗喔！

✏【考生必來】：如果是學生或是即將面臨大考的考生們，來到九州時千萬別錯過太宰府天滿宮，這裡是許多人向學問之神菅原道真求取學問的熱門之地，參拜完後也推薦可以品嚐當地特有的梅枝餅甜點唷~

🎀【異國情調】：這趟旅程除了走訪擁有濃厚日式風味的御船山樂園和祐德稻荷神社外，最後一日將前往位於北部的門司港。這裡矗立著相當多具有西式風格的建築，一旁還有蔚藍的海面，相當適合在這邊來上多張美照。

✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】15:10 桃園機場 → 18:20 福岡機場

【回程 - 長榮航空】19:20 福岡機場 → 20:45 桃園機場

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【去程 - 星宇航空】09:35 桃園機場 → 12:55 福岡機場

【回程 - 星宇航空】13:55 福岡機場 → 15:35 桃園機場

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【去程 - 中華航空】16:40 桃園機場 → 20:00 福岡機場

【回程 - 中華航空】21:00 福岡機場 → 22:25 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

日期 行程 Day 1 🛫桃園機場 › 🛫福岡機場 Day 2 豪斯登堡主題樂園 Day 3 長崎企鵝水族館 › 長崎稻佐山斜坡車 › 長崎眼鏡橋 › 長崎叮叮電車 › 大浦天主大教堂 Day 4 祐德稻荷神社 › 御船山樂園 › 光伸免稅店 › 太宰府天滿宮 › JR博多車站自由逛街 Day 5 門司港懷舊散策：門司港車站、舊門司稅關、舊三井俱樂部、海峽廣場 › 🛒購物：福岡LaLaport購物中心 › 🛫福岡機場 › 🛫桃園機場

👑價格：👉 登入會員享32,472起/人

👑立即預訂：👉 【體驗九州】豪斯登堡、稻佐山斜坡車、兩晚溫泉體驗5日

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看完今天的九州鐵道之旅，是不是開始對於這樣輕鬆舒適的日本跟團旅行有點心動了呢？目前在AsiaYo上還有四國鐵道之旅、關西鐵道之旅和東北鐵道之旅可以做挑選，不管是在日本的南部還是北部，都能讓你用愜意的步調度過這次的旅程。

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