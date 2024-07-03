傳授給各位日本考生的必勝技！

為了應援考試季所以來開箱這個巧克力

過幾天就是臺灣重要考試啦

7/5~7/9 高普考、 7/12~7/13 大學分科考試

希望考生們能夠考試順利！！

𝐊𝐢𝐭𝐊𝐚𝐭日語發音「キットカット kito kato」

和日本九州方言「一定勝利」

（きっと勝つ kitto katsu）的發音相似

所以到考試或比賽前

日本人會互相贈送𝐊𝐢𝐭𝐊𝐚𝐭巧克力祝福對方「必勝」

日本包裝充滿可愛小巧思

包裝正面印了10種不同的打氣小語

背面及內包裝可以自己寫上祝福話語

大考將至、畢業潮來襲，求職季的開始

或是想跟哪個對象偷偷告白

都可以透過𝐊𝐢𝐭𝐊𝐚𝐭巧克力來傳達心意喔

本來想分享日本黑巧盒裝

但跑了好多間店都缺貨🫠

沒關係！還有其他口味可以選

日本有名的是抹茶，那就分享🍵給大家

我會胃食道逆流所以不太吃甜食

但𝐊𝐢𝐭𝐊𝐚𝐭巧克力用100%嚴選日本京都宇治抹茶製成

這款是『大人的甜度』系列

減少了約15%砂糖份量

苦甜味更符合成年人喜好

還能感受到茶香～

香濃巧克力包裹獨特的三層威化

搭配酥脆威化餅乾

每片威化皆包裹巧克力

每一口都能吃到抹茶濃香

多層次的豐富感受

酥脆的口感與濃郁巧克力風味完美碰撞交疊

造就𝐊𝐢𝐭𝐊𝐚𝐭的獨特之處

𝐊𝐢𝐭𝐊𝐚𝐭史上最高的酥脆食感

讓你在日常中想喊咔的時刻

體驗新可能、精彩不設限

𝐊𝐢𝐭𝐊𝐚𝐭 威化巧克力，現在就要咔一下 ！

𝐊𝐢𝐭𝐊𝐚𝐭你們咔了沒

讓我們一起咔掉瓶頸

7-11/全家/萊爾富/OK是盒裝

全聯、家樂福是袋裝

一般款的沒辦法寫字，各位要送人別買錯囉～

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