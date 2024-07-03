傳授給各位日本考生的必勝技！
為了應援考試季所以來開箱這個巧克力
過幾天就是臺灣重要考試啦
7/5~7/9 高普考、 7/12~7/13 大學分科考試
希望考生們能夠考試順利！！
𝐊𝐢𝐭𝐊𝐚𝐭日語發音「キットカット kito kato」
和日本九州方言「一定勝利」
（きっと勝つ kitto katsu）的發音相似
所以到考試或比賽前
日本人會互相贈送𝐊𝐢𝐭𝐊𝐚𝐭巧克力祝福對方「必勝」
日本包裝充滿可愛小巧思
包裝正面印了10種不同的打氣小語
背面及內包裝可以自己寫上祝福話語
大考將至、畢業潮來襲，求職季的開始
或是想跟哪個對象偷偷告白
都可以透過𝐊𝐢𝐭𝐊𝐚𝐭巧克力來傳達心意喔
本來想分享日本黑巧盒裝
但跑了好多間店都缺貨🫠
沒關係！還有其他口味可以選
日本有名的是抹茶，那就分享🍵給大家
我會胃食道逆流所以不太吃甜食
但𝐊𝐢𝐭𝐊𝐚𝐭巧克力用100%嚴選日本京都宇治抹茶製成
這款是『大人的甜度』系列
減少了約15%砂糖份量
苦甜味更符合成年人喜好
還能感受到茶香～
香濃巧克力包裹獨特的三層威化
搭配酥脆威化餅乾
每片威化皆包裹巧克力
每一口都能吃到抹茶濃香
多層次的豐富感受
酥脆的口感與濃郁巧克力風味完美碰撞交疊
造就𝐊𝐢𝐭𝐊𝐚𝐭的獨特之處
𝐊𝐢𝐭𝐊𝐚𝐭史上最高的酥脆食感
讓你在日常中想喊咔的時刻
體驗新可能、精彩不設限
𝐊𝐢𝐭𝐊𝐚𝐭 威化巧克力，現在就要咔一下 ！
𝐊𝐢𝐭𝐊𝐚𝐭你們咔了沒
讓我們一起咔掉瓶頸
7-11/全家/萊爾富/OK是盒裝
全聯、家樂福是袋裝
一般款的沒辦法寫字，各位要送人別買錯囉～
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