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投資近260億元，比台北101大樓的建設成本還高4.8倍，全國最大的購物商場「D-ONE第一大天地」已於6月底正式開始動工！這是全台單一量體面積最大的國際級商業開發案，也是全台中以大眾運輸為主體整體規劃設計的大型商業開發案。第一期工程預計於2026年底完工開業，該商場將是全台最大的國際級百貨購物中心，被譽為零售業的台積電！
緊鄰三鐵共構的「D-ONE第一大天地」，建築體的設計理念是對台中地理環境的致敬，以「山」、「林」、「谷」、「雲」、「水」共五大自然元素為核心創意概念，巧妙地將東方意境與西方簡約建築美學融為一體。基地總面積超過15公頃，其中最受矚目的國際級大型購物中心部份，總樓板面積約9萬坪，規模是台中新光三越加上台中大遠百的1.6倍大、台北101的4.8倍大，預計115年第4季開幕，將會是全台最大百貨購物商場，預估提供1萬8,000個就業機會，為台中經濟注入新活水。
此外，「D-ONE第一大天地」也鄰近國道1號、國道3號、74號快速道路，完工後將連結周邊商圈與七期、北單元二等核心生活圈，串聯成龐大軌道經濟共同體。
經發局表示，台中是全台第二大城，位居中部核心樞紐地位，擁中部750萬消費人口等優勢，消費力十足！全球獲利第一的Costco分店、百貨公司店王新光三越都在台中，彰顯其強大的消費實力，吸引眾多企業投資進駐、搶佔商機。此外，除了已經開幕運營的梧棲三井台中港Outle、東區三井Lalaport外，北屯漢神洲際購物中心預計於明年開幕。近期，市政府更積極的在西屯中央公園水湳經貿園區打造國際級展館「台中國際會展中心」，計畫將台中打造成全國第一大會展城市，促進經濟貿易發展達到爆發性成長！
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