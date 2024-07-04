哈囉大家，我是miffy🐰

這次跟大家來分享怎麼做

🥭泰式芒果糯米飯+楊枝甘露椰奶版🥛

我個人推薦選SIAM它們家的椰奶/椰漿

就是它們家都比較濃（純）！

不會說打開以後量很少或味道很淡

可以買到的地方像一般

微風超市Breeze Super

Mia cbon都有賣🫶





首先要準備材料⬇️

泰國SIAM椰漿165ml $68/罐

全聯芒果$25/顆

1.、糯米300g（推薦泰國糯米），反復搓洗到清澈

2 、蒸糯米，蒸出來的糯米粒粒分明

3、煮泡糯米的椰漿

165ml椰漿+15g白糖+2g鹽，小火煮到微微沸騰。倒入糯米中，讓糯米被椰漿包裹，攪拌均勻，浸泡15分鐘

4、擺盤，放上芒果塊，依照個人喜好放配料

準備開吃，薩瓦迪卡～

以上的份量均為兩人份

可以自己一份，家人一份

P.s.我沒有泡糯米，因為時間的關係，這步驟就看個人了～

再來是楊枝甘露🥭的做法

準備材料⬇️

泰國SIAM400ml $120/罐

711楊枝甘露$62/盒

這步驟就是依照個人喜好調整

我建議可以稀釋🫶

以上做完就大功告成啦

謝謝大家的收看～

是不是很簡單

有了這兩罐大家真的都可以成為小當家2.0

購買資訊⬇️

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