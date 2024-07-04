哈囉大家，我是miffy🐰

最近買到一款好吃的古早味零食

來分享給大家

偷偷誇獎一下想和你它們家的包裝超級可愛

上面還可以寫字

這次我特地買了三個口味

分別是經典、蔥蒜、芥末

完全就是童年的味道꒰ᐢ⸝⸝•༝•⸝⸝ᐢ꒱⸒⸒

打開以後一包有7個左右

而且都有獨立的塑膠袋

乾淨又衛生，不會黏黏的

接著我來一一介紹這三種口味～

🥠經典

這款吃起來就是🌾麥芽糖口味

帶著脆脆酥酥的口感

混合著淡淡的麵粉香

整體不會太甜

連我媽媽不愛吃甜的人也說好吃

而且這個手寫包裝上面還可以寫下心意

傳遞溫暖和快樂(ˊᵒ̴̶̷̤ ꇴ ᵒ̴̶̷̤ˋ)送長輩或朋友都很合適

🥠蔥蒜

上面真的有蔥欸ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

可以吃的到濃郁的蔥蒜香

鹹鹹的很好吃，非常古早味的感覺

搭配牛奶花生當下午茶真的超搭～

這款是我們家阿嬤的最愛

長輩真的都會喜歡(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.ﾟ

🥠芥末

看米菲展覽的時候剛好下午有點餓

幸好有這包甜心脆ヾ( ˃ᴗ˂ )◞ • *✰

這款真的是我私心最喜歡的一款

真的好特別欸，是那種爽口的芥末味♡(੭´͈ ᐜ `͈)੭

吃起來帶有那種嗆辣的口感與香氣

不敢吃芥末的人也不用怕，完全不會嗆口

獨立的包裝也很衛生

還可以分送給好朋友ദ്ദി(ᵔᗜᵔ)

以上分享到這邊，有興趣的可以這邊購買

現在還有優惠哦，滿1000💰+1💰再多一包

我自己推薦大家購買甜心體驗組

完全就是就是三種口味一次滿足

超級貼心的組合

下次再分享給大家我喜歡的零食\( ﾟヮﾟ)/🏆

販售通路https://www.shiangning.com/products/sweetcrispy-spring-onion-garlic

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