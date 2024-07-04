哈囉大家，我是miffy🐰
最近買到一款好吃的古早味零食
來分享給大家
偷偷誇獎一下想和你它們家的包裝超級可愛
上面還可以寫字
這次我特地買了三個口味
分別是經典、蔥蒜、芥末
完全就是童年的味道꒰ᐢ⸝⸝•༝•⸝⸝ᐢ꒱⸒⸒
打開以後一包有7個左右
而且都有獨立的塑膠袋
乾淨又衛生，不會黏黏的
接著我來一一介紹這三種口味～
🥠經典
這款吃起來就是🌾麥芽糖口味
帶著脆脆酥酥的口感
混合著淡淡的麵粉香
整體不會太甜
連我媽媽不愛吃甜的人也說好吃
而且這個手寫包裝上面還可以寫下心意
傳遞溫暖和快樂(ˊᵒ̴̶̷̤ ꇴ ᵒ̴̶̷̤ˋ)送長輩或朋友都很合適
🥠蔥蒜
上面真的有蔥欸ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
可以吃的到濃郁的蔥蒜香
鹹鹹的很好吃，非常古早味的感覺
搭配牛奶花生當下午茶真的超搭～
這款是我們家阿嬤的最愛
長輩真的都會喜歡(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.ﾟ
🥠芥末
看米菲展覽的時候剛好下午有點餓
幸好有這包甜心脆ヾ( ˃ᴗ˂ )◞ • *✰
這款真的是我私心最喜歡的一款
真的好特別欸，是那種爽口的芥末味♡(੭´͈ ᐜ `͈)੭
吃起來帶有那種嗆辣的口感與香氣
不敢吃芥末的人也不用怕，完全不會嗆口
獨立的包裝也很衛生
還可以分送給好朋友ദ്ദി(ᵔᗜᵔ)
以上分享到這邊，有興趣的可以這邊購買
現在還有優惠哦，滿1000💰+1💰再多一包
我自己推薦大家購買甜心體驗組
完全就是就是三種口味一次滿足
超級貼心的組合
下次再分享給大家我喜歡的零食\( ﾟヮﾟ)/🏆
販售通路https://www.shiangning.com/products/sweetcrispy-spring-onion-garlic
#古早味零食
#伴手禮推薦
#想與你
#甜心脆
#下午茶
#無添加防腐劑
#手寫包裝