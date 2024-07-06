日期：2024-06-24

名稱：初犢日式壽喜燒

電話：07-5509100

地址：高雄市左營區裕誠路297號

營業時間：17:00-22:00(平日)

12:00-15:00丨17:00-22:00(假日)

平均消費：469元起 (需加10%服務費)

FB粉絲頁：初犢日式壽喜燒



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位於左營裕誠路上的這2家火鍋店都是小毛的心頭愛

但今天小毛要來介紹的是右邊這家 初犢日式壽喜燒

其實他已經是在地經營好一段時間的知名壽喜燒老店

然而就在5月底時悄悄的來更換起新菜單!!

全新推出的菜單內容究竟有什麼不同呢!?

就讓我們一起來看看吧~

餐廳內的鍋具是使用容量較大且較深的鐵鍋

所以4-6人同時來共享用餐是沒什麼問題的

只要湯汁滾起來無論什麼食材丟下都能即時來享用~

放在門口處的小烏龜是餐廳的吉祥寵物

老闆說他天天都有幫他洗香香

荳妹抓起來時說他其實蠻重的

沒有像外表看起來那樣瘦弱XD

全新菜單登場!? 不僅是和牛~ 還有美味單點鱈場蟹腳丨龍蝦尾!?

初犢日式壽喜燒仍舊是維持著吃到飽初衷的消費模式

無牛饗宴 369元(孩童.銀髮)／469元(成人) - 3款豬.雞肉品

極上饗宴 479元(孩童.銀髮)／599元(成人) - 5款牛.豬.雞肉品

頂級和牛宴 599元(孩童.銀髮)／749元(成人) - 9款牛.豬.雞肉品(含2款和牛肉)

此外以上任一消費都可額外加價150元(孩童)／250元(成人)升級海鮮吃到飽 - 8款海鮮食材

彈性式的消費模式也讓老饕們可根據需求選擇最經濟划算的消費模式!!

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然而新菜單最大的亮點其實是放在左側的單點加購區!!

像是廣島炸牡蠣／鱈場蟹腳／明蝦／4S生食級干貝／龍蝦尾等...

還有日本A5黑毛和牛／伊比利豬這些更高價位的頂尖食材

現在你都能衡量本身需求單點加購並且有機會來享用到它的美味

用餐前服務人員都會前來幫客人起鍋爆香

想吃什麼食材都是透過手機掃描QRcode來進行點餐

只有飲料.甜點及啤酒(需自費)是自行至自助區取用

爆香過的日式壽喜燒明顯有著更深層的香氣

趕緊點上一份綜合野蔬盤來準備入鍋上菜囉~

海鮮大拼盤

小毛點了帶殼牡蠣／海灣貝柱／帆立貝／花枝／鯛魚／巴沙魚6款海鮮食材

結果師傅們直接將他做成海鮮大拼盤整個豐富了我的視覺感受值!!

他們家的海鮮加購區雖然是市場常見食材

但由於新鮮度夠!! 所以吃起來自然也顯的美味許多~

4S生食級干貝

荳妹真的很愛美味的生食級大干貝

在荳媽看菜單的時候就催促要付費加點這道菜!!

像這樣還幫你擺盤精美呈上的4S生食級干貝(4顆／150元)

憑良心來說真的是蠻划算的不是嗎?

廣島炸牡蠣

荳妹喜歡吃大干貝~ 荳媽則愛吃廣島炸牡蠣這一味!?

鮮美酥脆的廣島炸牡蠣沾上一點蕃茄醬就十分好吃

鱈場蟹腳／龍蝦尾(以公克計價)

無論是鱈場蟹腳或是龍蝦尾

基本上都是稱重論兩來計價

服務生會在秤重後告知客人價位

此時你再來決定是否要購買享用

炸物拼盤

由脆薯／黑輪／豆腐／食蔬所湊成的炸物拼盤

是年輕朋友閒話家常時~ 桌面上不能缺少的好夥伴!!

小毛此次直接享用最高檔的頂級和牛宴!!

這盤由和牛霜降／和牛雪花／羽下肉／豬松阪所組成的極上美味肉品拼盤

只要是老饕級相信都能看懂肉品上的油花所來呈現的美味價值度

細緻軟嫩的明顯肉香味也是小毛喜歡初犢日式壽喜燒的因素之一

另一盤則是由牛五花／牛板腱／豬五花／豬前腿／嚴選雞腿丁來組成

這些肉品只要是選用中價位極上饗宴的客人就能來品嚐享用到

即便是平價肉區也是能看出他們在品質度上仍然有著基本要求

從視覺感受度上基本已告訴你可以來放心一大半了~

荳妹長大後不僅僅只是更懂吃

還能參與過程成為得力小幫手

初犢日式壽喜燒所提出的全新菜單

讓壽喜燒吃到飽的選擇更豐富多元

也能享用到更美味的頂尖新食材~

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