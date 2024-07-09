中壢越式洗髮推薦「樂樂洗越式洗髮」，位在健行科技大學附近。這裡不僅提供洗髮服務，還有按摩、洗腳、美容SPA等一條龍服務。店內環境舒適，服務貼心且專業，是放鬆身心的好地方。目前店家推出活動，2000元套餐享8折優惠，1500元和2500元套餐享88折優惠，無時段限制。快來和親朋好友一起享受樂樂洗越式洗髮的舒適體驗吧！

樂樂洗越式洗髮怎麼去？

樂樂洗越式洗髮位於中壢後火車站和健行科技大學附近，地理位置相當便利。店門口可以停放汽機車，如果停滿了，還可以停到前方藥局旁的付費停車場。無論是開車還是搭乘大眾交通工具，都能輕鬆抵達。

樂樂洗越式洗髮迎賓區

一進門就能感受到樂樂洗越式洗髮清新簡單的裝潢，整體明亮乾淨。迎賓區讓人感到放鬆和舒適，進入店內需要更換室內拖鞋。

樂樂洗越式洗髮套餐價目表

樂樂洗越式洗髮的套餐價目表包括三種選擇：樂樂洗套餐（1500元）、樂樂的大餐（2000元）和樂樂的頂級大餐（2500元）。店內還提供各種零食，供客人隨意享用。而且，樂樂洗越式洗髮的服務人員都是來自越南的喔！

樂樂洗越式洗髮體驗過程

因為是媽媽的生日，想讓她放鬆一下，所以我帶她來樂樂洗越式洗髮。我們選了樂樂的大餐套餐，共有13項服務，大約需要2個小時。

足部水療+去角質+去腳皮

我們的體驗從足部水療開始。先把雙腳泡在溫暖的水中，這不僅能放鬆腳部肌肉，還能軟化角質。接著，越南小姐姐會細心地去除腳皮，讓雙腳變得光滑柔軟。最後，用溫和的磨砂膏去角質，輕輕去除老化皮膚。

全身精油按摩放鬆30分鐘

樂樂洗越式洗髮提供四張床位，每張床之間以簾子隔開，以確保每位客人的隱私。

接下來是全身精油按摩放鬆30分鐘的階段，越南小姐姐會用她們的專業技巧進行肩頸、背部和四肢的按摩。按摩時可能會感到些許不適，偶爾忍不住發出幾聲唉哼。同時，你會明顯感受到身體在發熱，整個背部都會因此變得紅通通的。背部有許多經絡和穴道，現代人大多時間都是坐著，偶爾按摩可以幫助疏通這些部位，讓身體得到放鬆。如果感覺按摩力道過強或過弱，隨時可以告訴她們調整。

此外，她們還會進行能量熱石按摩，利用遠紅外線深入人體五公分的熱能傳導，有助於促進身體血液循環。這種按摩方式能進一步幫助放鬆身心，享受舒適的按摩體驗。

完成背部按摩後，越南小姐姐就會開始專注於腿部的按摩，特別針對大腿、小腿和腳底周圍的肌肉進行深度放鬆和舒緩，有助於緩解腳部麻痺和痠痛的不舒服。

乾梳按摩頸部

全身精油按摩放鬆後，緊接著是乾梳按摩頸部。首先，越南小姐姐會用雙手輕柔按壓頭部。雙手按壓後，越南小姐姐會使用各種頭皮按摩梳來疏通頭部，幫助解救現代人因高壓而緊繃的頭皮。

臉部洗淨保養/精油臉部蒸氣/肩頸按摩放鬆

臉部洗淨保養從卸妝和洗臉開始，搭配精油臉部蒸氣，整個人彷彿被雲霧繚繞。卸妝洗臉後，就會開始做臉部去角質，去完角質後還會抹上乳液。

同時還會做肩頸按摩來放鬆，一整天工作下來，下班後來樂樂洗越式洗髮，真的能讓疲憊感大大減輕。

洗頭＋護髮＋頭部水療/熱敷眼睛/耳浴/頭部中蒸氣

越式洗髮的經典之處就是這個半圓形水療紓壓儀器。細細的水流由頭頂開始沖洗，接著沖到脖子，最後毛巾蓋在眼睛上，水流沖到眼睛並進行熱敷。媽媽已經舒服到快要睡著了。

水療結束後，就進入真正的洗頭階段啦！越南小姐姐會洗兩遍頭髮，在第二遍時，還會詢問哪裡頭皮癢，是否需要加強清洗的地方。

洗完頭髮後，會敷上一片面膜，同時護髮並加上頭部蒸氣。這時候，會飄出漢方草本的香氣，我個人還蠻喜歡這種味道。

越南小姐姐時刻都不馬虎。在等待的時間裡，她會開始幫忙按摩手部，整個感覺舒服到不行！

臉部保濕保養

在進行最後的臉部保濕保養之前，越南小姐姐會用棉花棒清潔耳朵，確保耳朵內的水分都乾淨了。接著她會抹上保養品，然後用毛巾包裹頭髮，準備移到另一個房間進行後續服務。

吹頭髮

樂樂洗越式洗髮備有吹風機、離子夾、氣墊梳和護髮油等工具，越南小姐姐會負責幫客人吹整頭髮。

按摩後通常會感到口渴，所以越南小姐姐也會詢問客人想喝熱咖啡或熱茶，因為喝熱飲可以加速清除體內的毒素和疲勞。

越南小姐姐只會幫你吹乾頭髮和塗上護髮油，不會幫你做造型喔！

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