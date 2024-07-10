「飛買家 TRAVEL TO BUY」是旅遊不可或缺的好夥伴，出國旅遊想要好吃、好玩、好買，就不能少了最需要的網路

隨時搜尋最新的旅遊資訊，打卡分享拍影片，與社群互動不間斷，飛買家提供物美價廉，品質絕佳的網路服務，讓旅行更順暢～

支援超多國家，不論是日本、韓國、中港澳、新馬、泰國、越南、歐美等國，超齊全各國網卡通通都買得到！

飛買家從2016年創立至今，已服務超過百萬名用戶，線上服務專業親切， 各大社群迴響超高評價，買網卡、WIFI機找飛買家準沒錯~

不定期推出各種優惠好康，日/韓專用WIFI機吃到飽不降速！ 挑戰市場最低價，一天居然只要69元～全館單筆消費滿$1,280，再享免運宅配到府！

ESIM及SIM卡限時優惠8折！日本吃到飽網卡每日只要40元起！日本WIFI小灰機輸入折扣碼享9折優惠！超殺好康要買要快 （優惠至2024.07.31 23:59止）

我使用過多家的網路服務，網卡、WIFI機、ESIM都有用過，很少有像飛買家品項這麼齊全的公司，多種選擇通通都有，

產品許則很齊全，除了上網商品外，還有許多旅遊必備小物，在台北跟桃園機場都有門市，想要取件還機都很方便！

針對使用需求有多種網路產品選擇，我這次人數比較多，加上去比較熟悉的日本，所以選擇了可以支援３－５台的WIFI機

算下來的價格最經濟實惠，一天只要69元起，而且蓄電量蠻大的，回飯店我就用飯店WIFI，充飽電隔天又可以繼續使用

WIFI機多人共享，網路不降速，放在包包內相當方便，重量也不會很沉重，大家團體行動超方便~

飛買家WIFI機借還很方便，不用押金，不只桃園機場可以租借歸還，也可以到台北門市取件，門市就在台北車站附近，四通八達離我工作地方也很近，

不方便送到門市，也可以選擇宅配或黑貓超商取件，運費從20-100元不等，算是可以接受的價格，想省錢的朋友，也可以像我一樣到台北門市拿喔

如果我獨旅當背包客，則會選擇4G上網吃到飽的網卡，有5-8天的選擇，三合一的網卡支援各種機型的規格

還貼心附上卡針，安裝非常簡單，而且網卡使用日本softbank & Docomo網卡，全日本都有支援，網路速度相當穩定

最低方案一天只要40元起，價格真的很划算，來日本不能少了便宜快速的網路，隨時找優惠券、看地圖，讓旅行更方便更省錢~

韓國地區則是用SK Telecom電信，全韓國都支援，不論去首爾、釜山、大邱、濟州島通通通暢行無阻

不僅台灣人喜歡的日韓有支援，像我明年要去歐洲、東南亞，飛買家也有販售超多國家的網卡，尤其歐洲國家很多，

有了飛買家的網卡，一卡在手玩遍歐洲，從西歐到東歐通通沒問題，之後如果要去美國、帛琉、泰國，我也會選擇飛買家

飛買家2018年起推出eSIM虛擬上網卡，不用寄送即訂即取，不用擔心時間的問題，隨時啟用操作快速方便

安裝只要六十秒就可以完成，而且支援的國家更多，隨時隨地都可以購買，針對平時忙碌的旅客，這是一個環保又快速的上網方式

使用過一次飛買家就會愛上，現在還有滿1280免運的優惠，我們這次人多天數多，一下子就達免運，在家就能收到WIFI機

分享這次的購買經驗給大家，之後去歐洲旅行使用飛買家，再分享使用心得給大家~~~

💭店家資訊 飛買家 Travel to buy

🏠地址: 台北市中正區衡陽路51號6樓之2 (搭乘手扶梯後右轉搭乘東側電梯）

🚌交通: 捷運台北車站8分鐘/臺大醫院站5分鐘

🚩桃園國際機場-第一航廈出境大廳3F 05:30至21:00

🚩桃園國際機場-第二航廈出境大廳3F 05:30至23:00

☎️電話: (07)726-0089

⏰時間: 0900-1800

😪公休: 週六週日公休

💰消費: 現金、線上刷卡

👛優惠: 不定期優惠好康請參考粉專

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