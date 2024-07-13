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宜蘭住宿-PartyMe派對蜜民宿 豪華私人游泳池丨法式時尚風丨派對包棟首選

2024-07-13 00:26:00 跟著小毛一起趴趴GO 人氣：106
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窩客好文

跟著小毛一起趴趴GO

發表篇數：1092篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：

PartyMe派對蜜民宿
phone0975-926161
place宜蘭縣冬山鄉境安二路61號
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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封面2

日期：2024-07-11

名稱：PartyMe派對蜜民宿

電話：0975-926161

地址：宜蘭縣冬山鄉境安二路61號

停車資訊：附有免費停車場 (備有特斯拉充電樁供房客免費使用)

Check in：15:00

Check out :11:00

線上訂房：點我進入訂房

FB粉專：Party Me派對蜜民宿


檢視較大的地圖

暑假就是要Party嗨起來!!

這家 PartyMe派對蜜民宿 整個超適合年輕朋友或家庭團體來包棟

豪華渡假風格並且擁有私人游泳池與露天沙發懶人區

無論是誰看了相信都令人十分心動不已~

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走進大廳Check in

可以明顯從空間設計到顏色搭配來感受到許多時尚元素

任何一個角落都可以是最佳拍照的取景素材

無論怎麼拍都讓人感覺相當滿意

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管家迅速的為我們準備好甜點下午茶

出乎預料之外的是他們家的蛋糕／布丁／水果及飲品等...

整個餐點口感完全是在水準之上!! 這個真的是很厲害~

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大廳除了是房客享用下午茶及早餐的場所外

這裡也提供一些基本公共設施來給大家使用

像是飲水機／製冰機與戶外的烤肉架(限包棟使用)等等...

有需求的房客都可以隨時自行來取用

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趁著管家在辦理入宿程序的空檔

我們來到戶外先搶拍幾張美美的照片

游泳池的兩側分別是棕櫚樹與落羽松林

所以也呈現出兩種截然不同的渡假風格

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走廊上猶如同童話世界般的魔鏡

也成為了荳妹最有趣的自拍利器

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綠漾派對四人房

法式奶油淡綠色調搭配時尚感十足的翡翠綠色沙發

相信這裡的主人對於顏色的敏銳度有著絕對的品味

兩張雙人加大床組讓我們睡覺起來更加舒服

盥洗室與洗手間是採完全區隔開的設計方式

兩者互不影響也讓人感覺更貼心與便利

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櫃子裡的韓國泡麵／餅干

冰箱的進口礦泉水／汽泡水

沒錯!! 這裡所準備的一切就是如此般的極緻享受

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洗手間的備品包也是走著浮誇系的奢華風

一旁的小箱子打開 裡頭是Dyson吹風機

智慧型馬桶旁的落地玻璃窗看出去

即是宜蘭最吸引人的田野自然景觀

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盥洗室除了乾濕分離的淋浴設備

還提供了一口舒適的泡澡大浴缸

這也是讓荳妹與荳媽最欣喜若狂的瞬間

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母女倆享受著片刻的自在時光

等等就要出發來泳池盡情狂歡

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夏季約莫在4點過後玩水

也差不多是太陽漸漸下山的時間點

除了沒那麼熱之外也可以避免曬傷

業者有準備游泳圈供房客免費取用

這種天氣能泡在水裡真的是很幸福

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早餐同樣是相當澎湃且令人驚豔的內容

拿鐵咖啡的拉花圖騰也開啟小毛一天的好心情

管家調製的奶茶與汽泡飲也很值得來特別推薦

完全是外面手搖飲等級的高品質口感

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PartyMe派對蜜民宿是一間可以讓你我來徹底放鬆的好地方

在這裡除了可以享受私人游泳池的戲水樂趣

高質感的軟硬體設施服務更讓人來倍感貼心

超推薦給年輕朋友團體旅行或是大家族包棟的首選標的哦~

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線上訂房：點我進入訂房

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文章標籤
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黃小毛

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