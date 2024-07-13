日期：2024-07-11

名稱：PartyMe派對蜜民宿

電話：0975-926161

地址：宜蘭縣冬山鄉境安二路61號

停車資訊：附有免費停車場 (備有特斯拉充電樁供房客免費使用)

Check in：15:00

Check out :11:00

線上訂房：點我進入訂房

FB粉專：Party Me派對蜜民宿



檢視較大的地圖

暑假就是要Party嗨起來!!

這家 PartyMe派對蜜民宿 整個超適合年輕朋友或家庭團體來包棟

豪華渡假風格並且擁有私人游泳池與露天沙發懶人區

無論是誰看了相信都令人十分心動不已~

走進大廳Check in

可以明顯從空間設計到顏色搭配來感受到許多時尚元素

任何一個角落都可以是最佳拍照的取景素材

無論怎麼拍都讓人感覺相當滿意

管家迅速的為我們準備好甜點下午茶

出乎預料之外的是他們家的蛋糕／布丁／水果及飲品等...

整個餐點口感完全是在水準之上!! 這個真的是很厲害~

大廳除了是房客享用下午茶及早餐的場所外

這裡也提供一些基本公共設施來給大家使用

像是飲水機／製冰機與戶外的烤肉架(限包棟使用)等等...

有需求的房客都可以隨時自行來取用

趁著管家在辦理入宿程序的空檔

我們來到戶外先搶拍幾張美美的照片

游泳池的兩側分別是棕櫚樹與落羽松林

所以也呈現出兩種截然不同的渡假風格

走廊上猶如同童話世界般的魔鏡

也成為了荳妹最有趣的自拍利器

綠漾派對四人房

法式奶油淡綠色調搭配時尚感十足的翡翠綠色沙發

相信這裡的主人對於顏色的敏銳度有著絕對的品味

兩張雙人加大床組讓我們睡覺起來更加舒服

盥洗室與洗手間是採完全區隔開的設計方式

兩者互不影響也讓人感覺更貼心與便利

櫃子裡的韓國泡麵／餅干

冰箱的進口礦泉水／汽泡水

沒錯!! 這裡所準備的一切就是如此般的極緻享受

洗手間的備品包也是走著浮誇系的奢華風

一旁的小箱子打開 裡頭是Dyson吹風機

智慧型馬桶旁的落地玻璃窗看出去

即是宜蘭最吸引人的田野自然景觀

盥洗室除了乾濕分離的淋浴設備

還提供了一口舒適的泡澡大浴缸

這也是讓荳妹與荳媽最欣喜若狂的瞬間

母女倆享受著片刻的自在時光

等等就要出發來泳池盡情狂歡

夏季約莫在4點過後玩水

也差不多是太陽漸漸下山的時間點

除了沒那麼熱之外也可以避免曬傷

業者有準備游泳圈供房客免費取用

這種天氣能泡在水裡真的是很幸福

早餐同樣是相當澎湃且令人驚豔的內容

拿鐵咖啡的拉花圖騰也開啟小毛一天的好心情

管家調製的奶茶與汽泡飲也很值得來特別推薦

完全是外面手搖飲等級的高品質口感

PartyMe派對蜜民宿是一間可以讓你我來徹底放鬆的好地方

在這裡除了可以享受私人游泳池的戲水樂趣

高質感的軟硬體設施服務更讓人來倍感貼心

超推薦給年輕朋友團體旅行或是大家族包棟的首選標的哦~

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