2024-07-12

最近女王發現了一場位於台中北屯的台中系統家具展，從2024年的7/12 (五)-7/21(日)活動僅有短短十天，這場家具展的現場從床墊、沙發、櫥櫃、中島、電視櫃...等等大小傢俱全數特賣下殺中，而且只要線上預約看展，帶室內平面圖還可以送不沾平底鍋，以及買床墊送下墊、消費滿額抽紅包的超殺特賣活動，話不多說現在就讓女王帶大家來逛逛這場2024台中家具特賣會吧!

⏏文章摘要

崇維系統傢俱-台中系統家具展在哪?

這場台中家具特賣會，是由彰化在地有名的家具廠崇維系統傢俱，在台中北屯國際網球中心舉辦的家具展，現場除了能看到許多店家的系統板材商品，也有各式沙發、餐桌、衣櫃、梳妝台等大小家具，系統板材商品以安全環保的歐洲V313綠建材製成，加上崇維系統傢俱板材有六年的完善保固，完全不用擔心購買後損壞無人維修的窘境，而且崇維的家具不論是造型功能或機能性，都非常強大又美觀! 接下來就讓女王實地帶大家走訪，這個為期10天的台中系統家具特賣會吧~

崇維系統傢俱-台中系統家具展優惠

崇維系統傢俱台中系統家具展展場空間非常的廣闊，現場擺放了將近數百件的家具商品，現場除了有超優惠的絕版品出清特賣，還有滿額抽紅包以及買床墊送好禮的活動，所以如果你最近有換家具或是訂做系統櫃的需求，來這裡逛逛說不定就會有意想不到的驚喜喔!

崇維系統櫃電視牆特賣

接著女王先帶大家看看崇維系統傢俱的系統櫃板材設計，首先我們看到這款奈米板電視牆櫃，以仿大理石紋的板材結合鐵件、灰玻，組成了一整組的系統櫃家具，除了大氣美觀之外更適合喜愛軟裝的人，因為它是一整組的系統家具，大家只要測量好家中的電視牆高度與寬度就能直接擺放，加上現場還有許多花色板材可以自由選擇搭配，讓你可以輕鬆設計出最適合你家裝潢的家具喔!

另外這款系統櫃以仿清水模的板材設計而成，侘寂風的設計質感拉滿! 真的讓人看得超想入手阿! 而且大家可以細細的觀察這些系統家具的用料，足底的18mm厚實板材讓你置物更加穩固安全，如果你還在想如何裝潢的人，一定要到這場台中系統傢俱板材特賣展逛逛喔!

如果你是喜歡異材質結合感的系統櫃，女王首推這款以格栅、岩石系統板、鐵件等元素結合而成的系統櫃，整個系統櫃除了美觀更帶著一股獨特的禪風，只能說崇維系統傢俱對家具的設計感真的非常到位阿!

崇維系統傢俱│台中系統家具展 現場電視牆非常的多樣化，但因為篇幅關係女王就只能分享到這，如果對這種新時代的家具有興趣的人，一定要親自去逛逛喔!

床墊｜床頭系統櫃特賣

接著女王先帶大家來到這次展覽的床墊區，現場床墊從澳洲璽瑪仕名床、席可爾名床及米芝蘭名床…等等超多款熱賣床墊應有盡有，現場還提供超多展示品免費試躺，不過女王有看到一款床墊的售價真的也是超級下殺，五尺床台(包含床片、床墊、床底)居然只要$26800，而且崇維系統傢俱為了回饋鄉民竟還祭出送到苗中彰投雲嘉免運(不含偏遠地區)，如果當房東或者近期要換新床墊的人，不妨也可以來這個台中系統家具展逛一圈，會讓你有意外的收穫喔~ (P.S.:現場還有電動床墊，家中有長輩的人快去看看吧~)

現場的床墊款式非常多不論是涼感床墊、高支撐床墊或者是電動床墊，多樣化的選擇及款式絕對能滿足你的需求，再加上買床墊送床底的超優惠方案，再不快來搶就要被搶光光啦!

對了! 大家在看床墊之餘，也可以看一下旁邊的系統板材床頭櫃，大家可以看到崇維系統傢俱的商品都擁有非常多細節的設計，像是多層的置物櫃設計讓棉被床單等等物品都能輕鬆塞下，只能說女王看到了店家對家具滿滿的用心~ 真的是太優秀啦!

衣櫃｜化妝櫃特賣

在這場台中系統家具展還擁有許多衣櫃｜化妝櫃特賣，就讓女王繼續帶大家看下去吧! 首先要推薦的就是這款以歐洲進口系統板材搭配板岩設計而成的系統衣櫃，兩種高質感材質結合讓它的設計感十足，8尺的大空間設計更是讓它輕鬆就能容納下超多衣物，如果喜歡這款厲害的衣櫃現場正在下殺中，大家快點去看看吧~

對了!現場還有女性最需要的化妝台，不論是高櫃款的化妝台或者是多功能化妝台等多種款式都有展示，大家可以自由的試用這些設計精良的化妝櫃，你會發現它們除了美觀大氣外更加方便實用，女孩們一定要來現場試用看看喔~

貓抓布沙發｜牛皮沙發｜電動沙發特賣

崇維系統傢俱│台中系統家具展 還有多款超級精緻的沙發組，不論是半牛皮沙發、貓抓布沙發、電動沙發等多種設計沙發，都是這次特賣會的亮點之一，現在就讓女王繼續帶大家看看這些厲害的沙發組吧~

在這女王再放上幾款特賣沙發的商品實拍，大家可以看到崇維系統傢俱的沙發除了擁有強大的機能性外，還擁有客製化沙發表面材質、顏色、尺寸等多項完善服務，不論是貓抓布、涼感布、機能布都應有盡有，需要換沙發的人一定要來這挑選一款屬於你的專屬沙發喔!

茶几｜餐桌｜書櫃｜鞋櫃 特賣

接下來女王要介紹的特賣專區，就是茶几｜餐桌｜書櫃｜鞋櫃 特賣區在這裡 崇維 台中系統家具展中有許多款的茶几以及餐桌，其中最特別的就是能自由變形系統板材餐桌，女王自己也測試了一下五金結構處理都非常到位，滑順好推輕鬆就能變換大小餐桌，滿滿的機能非常好用! 對於空間有限的中小家庭來說完全就是一大福音啊!

現場還有許多設計款以及系統板客製餐桌，如果需要客製化或是開店的老闆們，快點趁著開展特惠到現場搶購吧!

最後再來分享幾個厲害的系統板材商品 ▼多功能的屏風書櫃：滿滿的雙向置物設計，不論是出門或者是入門都能輕鬆拿取收納。

▼書桌書櫃：大空間的展示櫃加上可摺疊使用的辦公桌，企業老闆們的最愛。

▼旋轉鞋櫃：大到可以放下爆多鞋款的旋轉空間，除了極具展示性，拿取上更加方便，女孩們收藏美鞋最佳的選擇!

2024台中家具特賣會

介紹到這這場2024台中家具特賣會的文章就也就進入尾聲囉! 這次的崇維系統傢俱│台中系統家具展，不論是商品種類或是下殺價格真的都超級特惠，活動期間還有許多滿額贈以及現場活動等著你來發掘，有需要買家具的台中人快點來這走一圈吧~ 絕對會讓你滿載而歸喔! 最後女王就把崇維系統傢俱│台中系統家具展資訊放在文末，有興趣的人就快點出發前往搶購吧! (P.S.:參觀還會送防汙鞋墊，不過數量有限喔!)

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崇維│台中系統家具展特賣會資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

FB粉絲團：崇維系統傢俱

地址：台中市北屯區祥順二路224號(台中國際網球中心)

營業時間：11:00-20:00

活動期間：2024/7/12 (五)- 7/21(日)