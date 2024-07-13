宗教信仰，對於一般人的生命中，大都扮演著重要的角色。

不論是佛教、道教、基督教、天主教... ...等等，

都是引人為善，教化人心。

自古迄今，各宗教沒有高下之分，都是帶領信徒走向人生的康莊大道。

今天阿米要引薦大家的是，南傳佛教。

很多年以前，因為朋友的關係，我就接觸認識了南傳佛教，

當時南傳佛教寺廟較少，我也是因為朋友家裡剛好就是從泰國請供來台的四面神所建立的佛寺，而有這個因緣。

今天透過朋友介紹，來到位於新北板橋的緣起四面神WN Amulet 板橋實體店面，

除了供奉四面神以及各神尊可以祈福拜拜之外，

還有正佛牌聖物可以請供，

也有正心輪算命、寵物溝通等服務

緣起四面神WN Amulet 板橋實體店面位於板橋區合宜路113號，

位於社區大樓的一樓，

站在門口就可以看到一尊四面神殊勝的姿態。

台灣南傳佛教的寺廟一般主神都是四面神，

四面神是印度婆羅門教的三大主神之一，原名『大梵天王』，是創造天地之神。

需要參拜的神祇有兩處

牆上有參拜的說明。

還有泰國法會的活動照片

首先，參拜四面神的每一面，

若是要許願，

要詳細的跟四面神告知需要請祂幫助的部份，

還有願望完成後，

會透過什麼方式答謝神恩。

另一處需要參拜的神尊，

有藥師佛、澤度金、善加財，跟納黎軒黑帝

誠心誠意的參拜許願

因為換到了新公司服務，也有新的業務拓展方向。

所以想要請一塊佛牌，希望能夠讓我在事業上能夠有更好的發展。

這邊要跟大家好好的做個說明，

有些人可能受到媒體或是電影相關資訊的誤解，

有人聽到我要請供佛牌也勸我不要，說那個是OOXX ... ...

其實泰國佛牌起源於西元十三到十五世紀初，一開始只是作為積德的功德物。

隨著時代演變，佛牌的功能漸漸拓展，進入百姓的生活中，人們開始供奉佛牌。

佛牌使用的材料持續演進，甚至也有不少使用金銀、寶石或聖土等珍貴材料來製作。

每一款佛牌的製作，都需要經歷嚴格的儀式和法會，由德高望重的僧侶親自開光加持，使其充滿法力，為佩戴者帶來無限的庇佑。

雖然看起來似乎跟道教的符令類似，只不過佛牌在製作過程中，已經都有師父開光誦經加持，是不需要再過香爐這些動作的。

老師先跟我介紹各種的佛牌，

可以看到佛牌真的有很多樣式，

甚至不見得是神尊的法相，

但是並不會因為不是神尊法相，

而減少祂的效力。

也有符管造型，

念珠造型，

跟簡單用派古曼粉製作神尊法相的樣式。

如果沒有要做配戴，

也可用壓克力或是其他材質製成的外殼包覆，直接供奉。

這麼多款的佛牌不知道該怎麼選對不對？

放心，

可以跟師父討論，她會根據個人的需求，還有經過師父對我們的觀察，建議我們適合的佛牌來做配戴。

我這次要求的是事業跟貴人，

師父給了我幾個建議後，

讓我自己感應。

最後我選擇坤平佛牌！

選定之後，要念佛首經來跟佛牌連結，

並稟明我的身份，

完成就可以請供回家囉

大家可以放心，

在緣起四面神WN Amulet 板橋實體店面所請供的佛牌，

都是透過得到高僧，或是大廟開光加持過，

都是正佛牌，不會請供到陰牌。

希望大家都可以請供到適合自己，而且引導我們走向正確道路的佛牌，邁向人生坦途

我自己幫坤平佛牌換了一條鍊子，

看起來質感更加分啊，

請神尊給我加持護佑

商家資訊：

緣起四面神WN Amulet 板橋實體店面

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IG：https://www.instagram.com/wn_amulet_/

營業時間：13：00～00：00

地址： 新北市板橋區合宜路113號（近亞東醫院捷運站2號出口）