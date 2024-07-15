最近看身邊的人都在養生,不自覺地我也學了起來

最近上網買了【臺灣籽熊寶】頂級初榨苦茶油、鮮果鮮榨山茶油

以前就有聽說好油可以直接拿來生飲養生或是做料理等等

在使用山茶油和苦茶油之後，我深深感受到這兩種特殊的食用油對健康和烹飪的重要性。以下是我個人的使用心得分享：

山茶油：



山茶油是一種源自茶樹種子的油，具有豐富的營養價值和多種用途。我在日常生活中發現，山茶油不僅在烹飪中表現出色，適合直接飲用.清蒸和涼拌

苦茶油：



苦茶油是一種傳統的特殊食用油，第一道初榨鮮油，具有濃郁的茶香和營養豐富的特點

苦茶油有著獨特的茶香味道，這使得它在烹飪中成為一種獨特的調味劑

苦茶油的高煙點使其非常適合高溫烹調，如炒菜和煎炸

我喜歡用它來炒菜，因為它不僅能保持食材的原始風味，而且不會產生明顯的燻燒味道

我喜歡在炒飯或吃生菜沙拉時加入一些苦茶油，這樣不僅增添了風味，還提升了整體菜品的層次感

金黃色澤質地好美呢

總結來說，山茶油和苦茶油都是具有獨特魅力和營養價值的食用油。

它們不僅豐富了我的烹飪體驗，還在美容和健康方面給予了我許多實際的好處

我更加珍惜這些寶貴的好油，並積極將它們融入我的日常生活中

【台灣好農 臺灣籽熊寶茶油館】

官網:https://www.wonderfulfood.com.tw/Store/MTA3Nw%3D%3D