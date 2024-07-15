2024-07-15

孩子們的暑假即將到來，女王一直在替大家物色一些有趣的旅行或是夏令營，今天女王就要來分享屏東超強2天一夜旅行「探索屏東城市的新調​」這場有趣得旅行，將會帶大家體驗屏東特有的運動會「城市定向賽事」，探索屏東夜市美食，以及屏菸1936文化基地與勝利星村等屏東的文化之旅，在兩天的旅程除了能夠體驗屏東獨有的尋寶運動會，還能探索屏東美食與各種的文化歷史，而且2天1夜僅僅只要超平價的$1800元起，現在話不多說就讓女王立馬帶大家去，參加這場來自屏東特有的文化之旅吧!

⏏文章摘要

「城市定向-探索屏東的城市新調​」2天1夜屏東之旅

探索屏東城市的新調是由和教育部體育署​與屏東縣政府一同打造的獨特暢遊屏東旅程，結合了運動概念打造而成的一系列有趣的文化旅程活動，遊程內除了能體驗當地有趣的育樂活動，也包含了住宿、接送、導覽等多樣的探索城市文化體驗，現在就讓女王接著地大家分享這場，超高CP值的2024屏東兩天一夜之旅吧!

城市定向-屏東2天1夜購票資訊：

※價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

城市定向賽事(Day.01屏東尋寶運動會)

首先這趟「屏東的城市新調」旅行是包含旅宿的，因此旅程當天將會有在屏東火車站的巴士接送，所以大家完全不用擔心交通的問題! 搭上巴士後我們就來到今天的第一站旅程，屏東城市定向賽事活動，第一次到訪的旅人可能會對這名詞有點陌生，他其實是每年屏東在暑期舉辦的一場特殊的尋寶運動大會，以兩人為一組並在會場內尋找主辦方替大家設置的打卡點，只要完成任務將有機會獲得豐厚獎勵! 非常好玩又好康~

當然大家可以抱著有趣的心態參與活動，慢慢地暢遊這趟旅程即可，因為這次運動會舉辦的活動現場位於屏東公園內，大家可以跟著運動會遊戲順道參訪這個，充滿屏東歷史與文化古蹟的優美公園喔~

對了!因為這運動會是2天1夜行程的第一站，因此建議大家到訪時，要先穿著便捷好運動的服裝，並被好防曬用品以及礦泉水等用品，才不會玩得太累喔~

最後大家只要完整的參加完這趟賽事遊戲，就能夠跟女王一樣獲得完賽證書，當然如果你是尋寶高手獲得名次還能拿到豐厚禮品喔! 話說大家真的可以輕鬆玩樂體驗這旅程，不用抱太大的得失心去玩樂會更加有趣喔~



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屏東自由行(Day.01)

對了~這趟屏東城市之旅的第一天基本上只有安排「屏東城市定向賽事」的活動，因此下午以後的時間除了入住飯店外，就是大家自由安排活動的時間，在這邊女王也替大家整理了，飯店附近步行就能到訪的一些有名的屏東景點與屏東美食就讓我們繼續看下去吧~

屏東職人町

首先我們住宿的地方鄰近許多屏東有名的觀景點，屏東美術館、屏東演武場、屏東太平洋百貨、但女王特別大家步行至附近的屏東職人町以仿歐洲羅馬巷道的建築，加上大量的童趣彩繪，計出了屏東特有的宜人風情，在這裡除了可以探訪到當地的青創品牌，更能夠跟與這些雄偉美麗的建築拍上一系列的美照，網美們絕對不能錯過的城市秘境~

屏東民族夜市

當大家觀光完美麗的屏東職人町後，就到了填飽肚子的時候啦! 因為第一天的行程中是不包含餐點的，因此大家可以自由調整一下旅遊的行程，而「屏東民族夜市」該夜市形成於明治時期(西元1800年左右)，至今已是屏東市極具指標性的觀光景點也是當地的美食聚落，在這女王也會推薦幾間高人氣的美食，大家也可以參考加入你的屏東自由行行程內喔!

上讚-肉丸‧粉腸‧大腸

創立於民國34年的美食，開店已有將近80年歷史，其中最出名的美食就是來到屏東必吃的肉丸，個人吃過後覺得口味還OK! 肉丸不是女王最愛的脆皮，但內層的肉塊很大，粉腸、大腸都還蠻鮮的，價格也還不貴約$50元起，所以想要吃個平民美食選它算是還不錯的選擇!

營業時間：07:30–21:00(週一休)

電話：08-7327247

地址：900屏東縣屏東市民族路22號

※價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

屏東民族夜市土魠魚焿

去過屏東的人都應該知道這間美食，我想大家看人潮就知道這間店的人氣，應該不用女王多作介紹，不過店家因為很有名要小小排隊一下，建議大家內用會比較快排到，然後價格也不貴約$60元起，女王吃過餐點簡單無雷、好吃! 到訪屏東必吃美食之一。

營業時間：10:30–21:30(公休日公告於攤位前)

電話：08-7333963

地址：900屏東縣屏東市復興路9號

※價格皆有時效性，請以官方資訊為主!



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屏東秋林牛乳大王

在這炎熱的夏天吃完主食後，就是要來上一碗透清涼的冰品，而屏東秋林牛乳大王絕對是屏東吃冰的好地方! 大家可以看看下面圖片的水果冰、綜合冰竟然只要$50元! 這平價的價格就是它人氣非常高的原因，不過店家已經不在夜市內，需步行15分左右建議騎Youbike前往喔!

營業時間：11:00–22:00(公休日週三)

電話：08-7339299

地址：900屏東縣屏東市信義路28號

※價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

介紹到這第一天的行程就告一段落，如果覺得行程還不夠大家也可以再自由添加，因為第一天就是純純的屏東自由行，去哪都OK喔! (PS:Day01夜市內的餐點均不包含在行程內喔!)



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屏菸1936文化基地(Day.02)

經過一夜休憩後我們就來到第二天的行程，屏菸1936文化基地前身為屏東菸葉廠，經屏東縣政府一番規畫化變身為結合屏東博物館與美術館的展覽專區，而且女王覺得跟著旅行團的好處就是有專業的導遊替你介紹當地文化與歷史，跟著導遊就能輕鬆暢遊這個城市文化基地喔!

進入屏菸1936文化基地我們跟著導遊了解到菸廠的各種製菸流程，種植、採收、包裝、銷售等等製菸的過程，更讓女王吸收了飽飽的文化內涵~，對了!在菸廠還還有一個燈光廊道密秘境，超美的燈光秀讓人猶如來到新的次元世界，非常的利害又有趣! 大家一定要去拍上許多美照帶回家喔~

參觀著屏菸1936文化基地的菸葉工廠內部，超壯觀的機具鋼筋混泥土建築，看起來就像是到訪了一個工業風的藝術城市廊道，真的非常美麗~

到訪屏菸1936文化基地除了可以參訪菸廠之美，更能夠遊玩館區內的許多特展以及互動裝置，因此大家就自由的在這美麗的園區內盡情探索吧!



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屏東勝利星村(Day.02)

第二天的下午行程我們就要進入，屏東最有名的城市文化眷村勝利星村，位於屏東縣屏東市的勝利新村興建於日治時期1937年，是日遺官舍改建的眷村軍官眷舍，在今天的行程中，我們會參訪這個充滿美麗文化傳承的遺址，也會在這享用美味的午餐，最後再穿上美麗的和服來遊玩體驗眷村，留下一趟屬於你的文化紀念，話不多說就讓女王繼續帶大家暢遊這2024屏東景點推薦吧~

【眷村私廚料理】

第一站我們先到訪了屏東勝利星村內有名的潮飯餐廳，以超具特色的炒飯，以及獨家合菜餐點征服了在地的許多美食饕客，如果來到勝利星村不知道要吃什麼的你，就快來潮飯品嚐眷村美食吧~

【和服、旗袍體驗】

享用完午餐後我們就來到勝利星村的和服體驗館，在這大家可以選好自己喜好的和服、浴袍等服裝，並請造型師替你製作最精良的造型，不管你是要來一場劇情扮演，還是在眷村中拍上許多美照，都是非常好的紀念喔!

2024屏東景點推薦

當大家穿完和服後，最後就是由導遊帶你導讀勝利星村的各種民俗風情與歷史文物，讓你穿梭交織在古文化與城市的間的時空中，留下一段屬於你的時空記憶。最後除了要將這個厲害的2024屏東景點推薦給大家，也要再次替分享這個超高CP值的屏東旅遊活動，大家如果看到開團就快點搶購吧! 晚訂了可就沒啦~

城市定向-屏東2天1夜購票資訊：

購票官網：屏東運動觀光

服務電話：08-7353177

售價：$1800起/人

※價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

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城市定向-屏東的城市新調資訊

官網：屏東運動觀光

服務電話：08-7353177