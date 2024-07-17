一年四季都推薦走訪的「明池國家森林遊樂區」，無論是春暖花開的春天，或是豔陽高照的夏季，選擇到國家森林樂園親近山林、享受芬多精洗禮的旅人可說日益漸增！台灣目前共有22座國家森林遊樂區，除了有人氣王的太平山國家森林遊樂區以外，還有另一處以高山湖泊「明池」為主角的【明池國家森林遊樂區】，推薦你安排的周末假期親自來感受森林遊樂區的療癒體驗！

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明池國家森林遊樂區

在全台灣22座國家森林遊樂區當中，其中有18座是由農委會林務局直接管理，4座則是委外管理，而【明池森林遊樂區】正屬於這4座之一，目前由力麗集團旗下的力麗明池公司負責管理營運，並與棲蘭森林遊樂區合稱「馬告生態園區」。

位置：宜蘭縣大同鄉 力麗馬告生態園區明池山莊 地圖 導航 ) 明池海拔高度： 1,150- 1,700 公尺 營業時間： 08:00- 17:00

明池國家森林遊樂區門票

明池門票優惠







明池門票

明池國家森林遊樂區交通

自行開車

路線1 : 國道5號 → 於「宜蘭交流道」下，進入宜蘭市區 → 沿「台7線」行駛 → 經「員山」、「大同」→上「北橫公路」，68km處即抵達「明池森林遊樂區」。

路線2 : 國道5號 → 於「羅東交流道」下，進入三星 → 經「泰雅大橋」→ 沿「台7線」行駛 → 上「北橫公路」，68km處即抵達「明池森林遊樂區」。

明池接駁車

若非自駕者，園方有提供每日一班【台北→明池森林遊樂區】、【宜蘭→明池森林遊樂區】的付費接駁車，由台北出發車程時間時間約4小時，由宜蘭出發約為2.5小時，唯獨接駁車需於出發前一週預約完成。

接駁車預約專線 : 接駁車預約專線：02-2515-2128｜03-980-9777 (預約網址)

明池國家森林遊樂區介紹

【明池國家森林遊樂區】座落在雪山山脈1,150～1,700公尺的中海拔位置上，而說到這裡最具代表性的看點，絕對是隨四季變化的「明池湖」景緻莫屬了。除了宜蘭明池湖以外，遊樂區裡還有靜石園、慈園、蕨園、森林童話步道及遊客服務區等六個區域，無處不散發中國及日本傳統園林氣息，令人流連忘返。

行程安排部分，若在時間充裕情況下，建議可安排宜蘭明池2日遊最適合，沒有趕行程的壓力外，配合每日專業解說深入探索明池國家公園、放空在湖畔聆聽音會饗宴、還有神木園半日導覽等，才能最完整的將明池森林遊樂區一網打盡！

明池國家森林遊樂區地圖

明池國家森林遊樂區 最佳賞景期

大家規劃明池國家森林遊樂區一日遊時，會考慮明池住宿環境、明池門票費用、天氣狀況、明池怎麼玩、甚至吃什麼，但有沒有想過明池最吸引人是《靜謐的湖景》和《層層疊疊的山景》，尤其景色會隨一年而不斷變化，根據園方表示，每到年末是欣賞明池落羽松的最好季節，因為秋冬季節是賞落羽松好日子，明池湖內的落羽松將轉變為橘紅色，正是最美賞景時刻，並持續到12月底都能見到，看完後也想一睹明池美景的你，下次安排明池一日遊，千萬別遺漏這個好消息喔。

明池落羽松

明池國家森林遊樂區 ｜ 明池景點

明池景點│靜石園庭園區

由入口進來後，首先會遇到的就是左側的古式庭園造景「靜石園庭園區」，由白色矮牆與黑色瓦片組成的空間裡，有濃濃日式枯山水庭園造景，坐在木棧道上靜靜欣賞這石頭為山，沙為水的抽象布置，讓人有種彷彿置身京都寺廟中的寧靜感。

明池景點│明池湖

橢圓形的高山人工湖泊「明池湖」無疑是這裡的主角，春夏時陽光普照綠意盎然，午後則雲霧飄緲，與周邊巨大天然檜木林共譜成一幅山水畫，因位處北橫公路上的制高點，又有「北橫明珠」之美稱。

秋冬時池中央的三座小島落羽松將由綠轉黃，旅人們可選擇走到湖中間彷彿搖滾區第一排的「池上亭」，直視秋季限定的島上落羽松，或是沿著明池湖木棧道走一圈，從各個角度遠距欣賞幻落羽松與明池湖共譜的迷人景緻。

明池景點│國父百歲紀念林、蕨園

位在明池湖對面有一整片綠樹成蔭、直通雲端的柳杉人工林，為了紀念國父百年誕辰而取名【國父百歲紀念林】。明池森林內有兩條主要木棧道，其中一條是離開明池湖時，通往出口必經的【蕨園森林步道】，走在步道上兩旁有高達50種的蕨類生態相伴，讓穿梭在蓊鬱的綠林中的這條木棧道更有幽靜感，找個好角度來張網美照已是來這必做的事之一！

明池景點│森林童話步道

而【國父百歲紀念林】裡的另一條【森林童話步道】則是沿著山勢而建的Ｚ字型步道，在步道兩旁還有高腳屋木製涼亭及房舍穿插其中，頗有「白雪公主與七矮人」的童話奇幻感，拿起相機隨便拍都很有電影卡通場景的既視感。

明池景點│明池苗圃

在充滿綠意及芬多精的明池森林遊樂區對面，隱藏了一處藍紫色花海秘境【明池苗圃】，平時景緻與周遭山林看似沒兩樣，但到了每年5~6月間，花團錦簇的繡球花會將這裡將悄悄染上新色彩，成為了雲霧繚繞山谷間最耀眼的一處亮點。

▼每年5.6月，明池園區其中耀眼的景點

明池景點│明池神木

明池森林遊樂區裡不只有高山湖泊，往明池山莊方向走，還可以遇見這株高31.6公尺，樹齡高達1500年的紅檜神木！經歷過多年風災依然直挺屹立不搖，上方枝頭處分岔處枝葉依然持續冒新芽，如此長壽而生生不息的力量，不禁令人讚嘆大自然的奧妙。

明池國家森林遊樂區｜馬告 – 神木園

說到「神木」二字，大家的第一印象想必會是阿里山的神木吧？但不說或許你不知道，位在【明池山莊】旁的《神木園》才是全亞洲最大的檜木神木聚集區。園內共有51棵有編碼的神木，並依照相對應年份的歷史人物來命名，棵棵樹齡動輒千年以上，包括三代同堂的「三代木」、西元前551年至今的最古老神木「孔子」、以及電影「賽德克巴萊」取景的倒神木等都是不容錯過的必看重點。

唯獨《馬告–神木園》路徑狹小，且有人流限制被列為管制區，欲參訪的旅人需事先預約，並搭乘專用接駁車才能進入。若時間允許，建議可預留半天的時間到《馬告–神木園》走走，由專人帶領解說的限定行程，下車後可依自身狀況選擇「短程」及「長程」路線，若是想盡享這片神木林的話，那還是建議選擇長程，在專業老師的帶領下，一邊遊覽神木、明池森林，一邊補充有趣的的生態知識吧！

明池國家森林遊樂區住宿

明池住宿│明池山莊

【明池國家森林遊樂區】位在彎曲的北橫公路最高點，距離宜蘭市區約2小時車程其實並不近，熱血的朋友若時間有限，選擇當作明池森林遊樂區一日遊當然也可以，但既然都大老遠來一趟了，不如在這待上一晚，入住「明池山莊」好好盡享山林與湖泊帶來的恬靜之美吧！

【明池山莊】有媲美五星級大飯店的「歐式山莊」，以及穿插在林間與大自然完美融合的「度假木屋」兩種住宿型態可供選擇，不管是哪一種都可以體驗被森林包圍般的住宿體驗！只要入住即贈送明池森林遊樂區門票以外，旅人還可以選擇一泊二食的方案，入住當天享用園方準備的精緻晚餐，隔天有中西式自助式早餐，不用煩惱餐點的問題。

明池國家森林遊樂區常見問題 FAQ

明池附近景點? ★太平山國家森林遊樂區，行車約33分、★巴陵古道生態園區，行車約35分

明池森林遊樂區走完要多久? 一圈約2小時左右，不趕時間話，建議住一晚，有特別活動可體驗，明池門票也可直接抵銷，相當划算

明池森林遊樂區-小木屋住宿須知 ★木屋區多為獨立式熱水桶，水需要重新加熱，建議間隔15-20分鐘。★客房內皆備有除濕機，可將濕氣控制至最低。

明池門票的票價? 費用參考：成人＝NT$770（住宿客優惠價NT$570）｜孩童＝NT$550（住宿客優惠價NT$450）

玩完了明池國家森林遊樂區後，如果還意猶未盡想計劃繼續玩宜蘭的話，可以考慮到羅東來個一日遊私房秘境之旅、或是鄰近的礁溪踩點一日遊必去景點、甚至下海到期間限定的龜山島賞鯨環島一日遊等都很適合，宜蘭的好山好水絕對能滿足你那想無限探索的旅遊魂。

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