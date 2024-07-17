炎熱的夏天確實會讓人食慾不振，但有時候購買一些新鮮的食材和嘗試新的料理，
可以增添些許樂趣和食慾，加上身為重度FB使用者，
在全聯好物看到許多網友分享一些全聯上架的新商品，
立馬購入來吃看看囉~
春水堂監製的產品讓Ruby非常期待它的美味，
小孩才做選擇Ruby兩款都買，
買了春水招牌辣醬泡菜和春水招牌辣醬結頭菜個一罐，
一罐重量約400g，一罐目前在全聯售價是$149。
連她們內用的餐點都非常值得到店裡品嘗，
Ruby這次直接把春水堂料理搬上我的飯桌。
春水招牌辣醬泡菜(400g) $149
使用韓國當地的大白菜，泡菜的每一口都很脆口，
搭配春水堂的招牌辣醬，濃郁的蒜味和微辣的辣度，
在炎熱的夏天單吃或是入菜都非常清爽開胃。
春水招牌辣醬結頭菜(400g) $149
結頭菜切成條狀，口感佳，用了春水招牌辣醬醃製，
帶有清甜味和回甘的甜味，Ruby會拿來配白粥或是吃烤肉包生菜吃，
適合配白粥或烤肉包生菜，甚至可放入漢堡中增添風味。
這次做的是泡菜辣炒豬肉及韓式泡菜豬肉漢堡。
Ruby的料理方式都是抓個大概，
玉米筍、洋蔥、蔥花、蔥段、蒜頭、
紅蘿蔔和豬五花肉一盒這些食材可以根據個人喜好自由添加。
【泡菜辣炒豬肉】
Ruby的做法:
1.先將豬肉片用少許鹽、胡椒和醬油調味，稍微醃製一下。
2.熱鍋後加入少許油，放入蒜頭炒香，加入豬肉片煸炒至變色，
再加入洋蔥、紅蘿蔔和玉米筍翻炒。
3.然後加入春水招牌辣醬泡菜繼續翻炒，
讓所有食材均勻裹上辣醬，
最後加入蔥段翻炒幾下即可上桌。
【韓式泡菜豬肉漢堡】
Ruby做了這兩道料理真的好美味，尤其在炎熱的夏天，
帶有微辣和清爽口感的料理更是開胃。
韓式泡菜及辣醬結頭菜不僅能增加食慾，還能搭配各種主食，
大約15分鐘就上桌，讓人不必出門
就能享受到韓式的美味料理，簡單的料理文章Ruby分享給大家。
【店家資訊】
🔸 春水堂唯一線上購物平台連結 🛒 https://www.csgcshop.com/
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圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，
否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌
Ruby推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
回購率⭐⭐⭐⭐
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目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
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