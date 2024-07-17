炎熱的夏天確實會讓人食慾不振，但有時候購買一些新鮮的食材和嘗試新的料理，

可以增添些許樂趣和食慾，加上身為重度FB使用者，

在全聯好物看到許多網友分享一些全聯上架的新商品，

立馬購入來吃看看囉~

春水堂監製的產品讓Ruby非常期待它的美味，

小孩才做選擇Ruby兩款都買，

買了春水招牌辣醬泡菜和春水招牌辣醬結頭菜個一罐，

一罐重量約400g，一罐目前在全聯售價是$149。

春水堂監製的食物，春水堂除了飲料好喝，

連她們內用的餐點都非常值得到店裡品嘗，

Ruby這次直接把春水堂料理搬上我的飯桌。

春水招牌辣醬泡菜(400g) $149

使用韓國當地的大白菜，泡菜的每一口都很脆口，

搭配春水堂的招牌辣醬，濃郁的蒜味和微辣的辣度，

在炎熱的夏天單吃或是入菜都非常清爽開胃。





春水招牌辣醬結頭菜(400g) $149

結頭菜切成條狀，口感佳，用了春水招牌辣醬醃製，

帶有清甜味和回甘的甜味，Ruby會拿來配白粥或是吃烤肉包生菜吃，

適合配白粥或烤肉包生菜，甚至可放入漢堡中增添風味。

這次做的是泡菜辣炒豬肉及韓式泡菜豬肉漢堡。

Ruby的料理方式都是抓個大概，

玉米筍、洋蔥、蔥花、蔥段、蒜頭、

紅蘿蔔和豬五花肉一盒這些食材可以根據個人喜好自由添加。

【泡菜辣炒豬肉】

Ruby的做法:

1.先將豬肉片用少許鹽、胡椒和醬油調味，稍微醃製一下。

2.熱鍋後加入少許油，放入蒜頭炒香，加入豬肉片煸炒至變色，

再加入洋蔥、紅蘿蔔和玉米筍翻炒。

3.然後加入春水招牌辣醬泡菜繼續翻炒，

讓所有食材均勻裹上辣醬，

最後加入蔥段翻炒幾下即可上桌。

【韓式泡菜豬肉漢堡】

Ruby做了這兩道料理真的好美味，尤其在炎熱的夏天，

帶有微辣和清爽口感的料理更是開胃。

韓式泡菜及辣醬結頭菜不僅能增加食慾，還能搭配各種主食，

大約15分鐘就上桌，讓人不必出門

就能享受到韓式的美味料理，簡單的料理文章Ruby分享給大家。

【店家資訊】

🔸 春水堂唯一線上購物平台連結 🛒 https://www.csgcshop.com/

🔸 Facebook粉絲專頁： https://www.facebook.com/csgcshop/



圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，

否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌





Ruby推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

回購率⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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