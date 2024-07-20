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高雄廚具工廠推薦｜九十度系統家具廚具｜高質感雪白廚具安裝｜多功能整合收納

2024-07-20 17:32:00 樂福人生 人氣：109
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窩客好文

樂福人生

發表篇數：168篇

文章類別：生活-居家雜貨

高雄系統廚具推薦：九十度系統家具打造溫馨小廚房│小資族裝潢術

姪女在高雄工作幾年了，決定買一間房子自己住，而我哥幫忙贊助裝潢費，也請我多看顧一下，因為我在南部比較近！

 

有了屬於自己的房子，就想要一間好廚房，姪女說終於不用窩在小套房裡煮飯了非常開心！

高雄系統廚具推薦：九十度系統家具打造溫馨小廚房│小資族裝潢術

△高雄九十度系統家具提供的規劃圖。因為這家是系統櫃工廠直營，價格相對划算許多，很適合小資裝潢族，所以就推薦給我姪女。

 

系統櫥櫃施作中。

高雄系統廚具推薦：九十度系統家具打造溫馨小廚房│小資族裝潢術

△部分管線重新調整。

 

高雄系統廚具推薦：九十度系統家具打造溫馨小廚房│小資族裝潢術

△之後會鋪全室木地板。

 

高雄系統廚具推薦：九十度系統家具打造溫馨小廚房│小資族裝潢術

△期待完工後的模樣。

 

完工後！

高雄系統廚具推薦：九十度系統家具打造溫馨小廚房│小資族裝潢術

△走過客廳，直接看到就是溫馨的小餐廳，簡單的大理石紋路餐桌配上球型燈具，不多不少剛剛好的佈置。

 

雖然細長空間只能做一字型系統廚具，但該有的都有，內崁烤箱、全崁式洗碗機、大冰箱、大水槽、IH電磁爐！

高雄系統廚具推薦：九十度系統家具打造溫馨小廚房│小資族裝潢術

動線很流暢，多人同時使用廚房也很方便。

 

還有許多收納空間！上面開放層板可放置裝飾品集書籍，最左邊則是保險櫃，把手上有觸控解鎖功能，重要物品也有安全保障

高雄系統廚具推薦：九十度系統家具打造溫馨小廚房│小資族裝潢術

△姪女也準備一圓小時候的夢想！養兩隻貓、過過自己的小日子。

 

恭喜姪女有了自己的小窩！另外如果有需要做系統櫃，推薦可以找九十度系統家具，品質做工真的不錯！也可以比較看看。

📍九十度系統家具-小港店

地址：高雄市小港區宏平路686-6號

連絡電話：07-8053190

營業時間：周一~周六 08:00~17:00/周日公休

📍九十度系統家具-民族店

地址：高雄市左營區民族一路950號

連絡電話：07-3597039

營業時間：周一~周六 09:00~18:00/周日公休

📍九十度系統家具-建國店

地址：高雄市苓雅區建國一路151-1號

連絡電話：07-7262782

營業時間：周一~周六 09:00~18:00/周日公休

📍九十度系統家具-瑞隆店

地址：高雄市鳳山區瑞隆東路30號

連絡電話：07-7660119

營業時間：周二~周日 09:00-18:00/週一公休

文章標籤
高雄系統櫃 高雄系統櫃推薦 高雄系統櫃工廠 高雄系統櫃工廠直營 高雄系統廚具 高雄系統廚具推薦 高雄系統櫥櫃 高雄系統家具 高雄系統家具工廠直營
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