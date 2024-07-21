說到這一趟帶著父母前往日本旅行的計畫，其實起源於疫情前，只可惜一場疫情讓計畫延宕了三年多，直到今年初才決定地點、機票及住宿，當然還有最重要的交通工具問題。

首先不考慮轉乘大眾交通工具，畢竟父母年邁體力有限，要跟著我們到處趕地鐵，應該第二天就吵著要回家吧。當然也有考慮自駕，但考量一家老小總共十一位，且路況不熟又無自駕經驗，經過一番討論之後，最後決定選擇BBC青鳥日本包車，作為這一趟京阪旅行的移動交通工具。

「至於西莉亞與BBC青鳥日本包車如何相遇的呢？」

當初決定包車旅行之後，花了些許時間在網路尋找適合的日本包車公司，拜大家熱愛日本所賜，市面上日本包車種類五花八門，最後西莉亞選定【BBC青鳥日本包車】，主要是看上其客服親切，中文司機溝通無礙，車輛種類眾多，不論是客製化或是各種一日遊行程，通通任君選擇。

「好吧！私心覺得BBC青鳥日本包車官網整體排版設計，可是讓外貿協會的西莉亞好生喜愛..(笑)」

最後真的非常感謝【BBC青鳥日本包車】，讓我們一家人自在圓夢，能夠有機會帶著年邁父母出國旅行，對我們子女來說就是一種無價的回憶。如果您們也計畫帶著家人前往日本旅行，又煩惱交通工具問題，西莉亞真心推薦【BBC青鳥日本包車】絕對會是您們最佳選擇。

｜BBC青鳥旅遊-日本包車｜

BBC青鳥日本包車: 官方Line ｜ 官方網站 ｜ 粉絲專頁 ｜ Instagram

圖片取材至官網

通常日本自由行除了電車地鐵、巴士、計程車上述三種方式之外，其實還有第四種交通工具，那就是近期超夯的包車旅遊。比起搭乘大眾運輸，包車旅遊不僅可以免去扛行李在月台間奔走的狼狽，還可以提升景點規劃的靈活度，對於要前往關西近郊景點也更加方便。而且選擇BBC青鳥日本包車也有當地專業中日文雙語司機的服務，就無須擔心自駕不熟悉當地路況、想問路又語言不通的問題。

最重要的是，其實包車費用真的比您想像中還要便宜許多，如果是團體出遊的話，每個人平均分攤下來，很有可能比搭乘大眾運輸更加划算，更別說還要帶著年邁長輩苦惱於如何解決交通工具問題，西莉亞強力建議給計劃日本自助行、團體旅遊、對日本交通不熟悉的您們，BBC青鳥日本包車絕對是最佳選擇，接著就讓西莉亞與大家分享BBC青鳥日本包車的優點吧！

圖片取材至官網

｜BBC青鳥日本包車。介紹｜

位於台中市西屯區的BBC青鳥日本包車隸屬於元心旅行社，目前BBC青鳥日本包車提供日本各地機場接送服務、訂製包車行程、訂製包車多日行程、拼車旅遊Day Trip一日遊、客製化包車..等等，為喜愛日本旅遊的您們，前往日本旅行時提供便利、舒適、且具有親切服務的交通工具選項。如果您們正在計畫前往日本旅行，BBC青鳥日本包車絕對是一個值得考慮的選項，讓您們的旅程更加輕鬆自在。

｜BBC青鳥日本包車。線上即時客服｜

剛開始接觸BBC青鳥日本包車，西莉亞也是利用線上即時客服聯繫包車事宜，不得不稱讚青鳥包車的客服人員，回覆速度相當迅速，態度親切有耐心，幫我排除各種疑難雜症，出發前會先設定Line群組，有任何問題都可以在群組裡溝通，線上即時客服回覆訊息相當快速，這一點讓人十分安心，畢竟西莉亞也是第一次採用包車旅遊，整體來說BBC青鳥日本包車的服務值得讚許。

｜BBC青鳥日本包車。專業中文司機｜

這一趟青鳥包車指派會講中文的專業司機，司機由先生不僅中、日文精通，對於京阪景點更是相當熟悉，甚至家人臨時需要上洗手間，只要跟由先生事先告知，他都會盡量滿足我們的需求。由於西莉亞坐在副駕駛座緣故，仔細觀察由先生不論是開車速度穩健、過程中旅遊景點說明或上下車約定時間，溝通上都完全沒有問題。

｜BBC青鳥日本包車。拼車、半自助旅遊｜

精選各地熱門行程、即使人數不多也能成團、規劃CP值最高的懶人一日遊。這一趟日本京阪親子遊，是由西莉亞一手包辦客製化旅遊行程規劃，但其實BBC青鳥包車官網也有許多懶人一日遊可以參考，大家要是感興趣或懶得規劃行程，可以前往官網參考相關行程。

｜BBC青鳥日本包車。精緻包車旅遊｜

BBC青鳥日本包車提供專業商務車隊、適合家庭旅遊、公司旅遊、商務行程，不浪費時間在交通轉乘，全程都有司機為您服務。前面西莉亞說到，這一趟帶著年邁父母前往日本旅遊，因為考量老人家體力有限，所以決定採用包車旅遊方式，當然BBC青鳥包車除了家族旅遊之外，也相當適合公司、商務行程，甚至可以預訂各地機場接送機服務。

｜BBC青鳥日本包車。安全的付費方式｜

至於訂金付費方式，可以直接匯款到台灣旅行社、線上金流收費等，嚴密維護客戶資料。西莉亞個人經驗則是確認下訂金額之後，BBC青鳥包車的客服人員會提供一組匯款帳號及匯款金額(訂金)，待西莉亞匯款完成，提供匯款帳號後五碼給客服人員，確定完成之後賀成交.(笑)

｜BBC青鳥日本包車。免費規劃行程｜

您們只要與青鳥包車訂車之後，接著提供想去的景點，他們都會提供一站式服務，免費為客戶安排行程，這一點是西莉亞覺得相當貼心的服務，畢竟規劃行程真的很花時間又傷腦，但只要交給BBC青鳥日本包車，除了能提供更多景點規劃的意見之外，更能讓一趟日本旅遊行程豐富有趣。

｜BBC青鳥日本包車。日本京阪行程規劃｜

★第一日 關西空港接機服務: 高雄(搭乘捷運+計程車)→小港國際機場→關西空港→住一心齋橋Amemura

行程第一日我們約晚間六點多抵達關西空港，辦理完入境手續約莫晚間七點半，BBC青鳥旅遊的由先生利用LINE通訊與西莉亞聯繫，接著約定見面地點。當天抵達日本關西，總共有司機+9位家人(另外2人提前兩天抵達)，還有28吋以上六咖行李箱，通通都可以裝進去十座海獅車款，BBC青鳥日本包車的十座海獅車款，即使第三天司機加上我們11位家人，搭乘起來依舊相當舒適。

▼日本大阪府。關西空港-BBC青鳥日本包車

▼日本大阪府。關西空港-BBC青鳥日本包車

▼日本大阪府。關西空港-BBC青鳥日本包車

▼日本大阪府。關西空港-BBC青鳥日本包車

▼日本大阪府。關西空港-BBC青鳥日本包車

▼日本大阪府。住一心齋橋Amemura-BBC青鳥日本包車

★第二日: 住一心齋橋Amemura→清水寺→金閣寺→京都車站(午餐)→奈良公園、東大寺(大佛殿)、夢風美食廣場

行程第二日我們兵分二路，小妹一家四口加上我女兒，一大早搭乘地鐵前往大阪環球影城，準備好好感受世界級樂園帶來的震撼氛圍。至於我們這一群中老年人.(笑)，當然是選擇搭乘青鳥日本包車，準備前往京都知名景點，清水寺、金閣寺以及大小鹿鹿餵不完的奈良東大寺走走逛逛，雖然西莉亞探尋過好些次，但帶領著從沒去過的家人走一趟京都，也是有著特別愉悅的心情呢，痾..除了那個雨勢可以再小一點的話..

清水寺

是啊，這一天的清水寺，從青鳥日本包車準備下車之際，當下雨勢簡直夭壽大陣，嘖嘖嘖，這天氣一點兒都不可愛。因為擔心單眼受潮，所以這一趟清水寺的影像甚少，僅能奉獻幾張身為粉絲專頁顏值噹噹.(擔當好嗎？)的西莉亞，身穿夏季浴衣搭配紫陽花的精采？！畫面吧！

說到京都必訪的清水寺，還是簡單分享一下，這裡主要是參觀清水舞台、音羽の滝及地主神社。京都清水寺創於西元778年，至今已有一千兩百多年歷史，是京都相當著名的地標之一，清水寺的樣貌一年四季都相當值得探訪。另外清水寺與金閣寺、嵐山，同為京都最著名必訪的超人氣景點喔。

■ 官網: https://www.kiyomizudera.or.jp/

■ 地址: 〒605-0862 京都市東山区清水一丁目294

■ 時間: 06:00–18:00

■ 料金: 日間參拜全票 ¥400 / 兒童票 ¥200 (15歲以下)

▼日本京都府京都市。清水寺

▼日本京都府京都市。清水寺

▼日本京都府京都市。清水寺

▼日本京都府京都市。清水寺

▼日本京都府京都市。清水寺

▼日本京都府京都市。清水寺

▼日本京都府京都市。清水寺

▼日本京都府京都市。清水寺

▼日本京都府京都市。清水寺

▼日本京都府京都市。清水寺

金閣寺

金閣寺又名鹿苑寺，建於1397年，是一座日本佛寺，境內的舍利殿外牆全由金箔裝飾，因此而得名。金閣寺與清水寺、伏見稻荷大社是京都的三大熱門景點，但金閣寺的小缺點就是交通比較不方便，周遭沒有電車站，只能搭乘公車或計程車前往。因為我們採用青鳥包車旅遊緣故，所以輕輕鬆鬆就抵達京都知名景點金閣寺。

▼真心感謝BBC青鳥幫我們這一趟旅程增添更多幸福感受，大家一路上輕鬆自在逛景點，完全無須擔心交通工具問題，果然選擇包車旅行真的是明智的決定啊..(讚！)

奈良公園

奈良公園一年365天全天開放，免費參觀自由活動，當然也可以購買鹿餅與鹿互動，西莉亞即使來了三次，但依舊喜愛看著自由自在的鹿群們，在奈良公園附近亂亂晃的有趣畫面。

▼日本奈良縣奈良市。奈良公園

▼日本奈良縣奈良市。奈良公園

▼日本奈良縣奈良市。奈良公園

▼日本奈良縣奈良市。奈良公園

▼日本奈良縣奈良市。奈良公園

東大寺(大佛殿)

於西元1998年被聯合國教科文組織登錄為世界遺產的東大寺，是1200年前聖武天皇在奈良時代虔心傳播佛教時，為祈求國家安定與人民幸福而創建的寺院。

正式名稱為「金光明四天王護國之寺」的東大寺，自創建以來遭遇兩次戰火蔓延而燒毀，現存的大佛殿建築為江戶時代中期（1709年）縮小規模後重新建造而成，奈良觀光必訪的熱門景點「東大寺」，其最廣為人知的就是高達15公尺，俗稱奈良大佛的「盧舍那佛」。

■ 官網: https://www.todaiji.or.jp/zh/

■ 地址: 630-8587 奈良市雑司町406-1

■ 時間: 07:30–17:30

■ 料金: ¥800/成人

▼日本奈良縣奈良市。東大寺(大佛殿)

▼日本奈良縣奈良市。東大寺

▼日本奈良縣奈良市。東大寺

▼日本奈良縣奈良市。奈良公園-BBC青鳥日本包車

★第三日: 住一心齋橋Amemura→勝尾寺→京都嵐山(竹林之道、天龍寺、嵐山渡月橋、嵐山和服森林)→美山町茅屋之里

第三日行程依舊由西莉亞自行規劃包含接送機客製化行程，痾，這一天也是天氣最可愛的日子，我們安排前往有著滿滿達摩不倒翁勝尾寺，接著再到京都必訪景點嵐山，真不愧是國際知名景點，嵐山果然被世界各國遊客包圍著，幸好我們採用包車旅遊，交通上相當便利，最後行程則到美山町茅屋之里，欣賞日本三大合掌村之一，嗯，這一天簡直完美到大喊幸運.(笑)

喔，對了，如果您們對於行程安排不太在行，千萬別煩惱， 青鳥日本包車也有不同規劃的一日行程選擇，可以直接洽詢客服人員，就會有專人服務喔！

▼BBC青鳥日本包車-14座海獅車款內部空間

▼BBC青鳥日本包車-14座海獅車款

勝尾寺

位於大阪府近郊的勝尾寺，其寺內的達摩不倒翁都是來自於參拜香客的祈願，該座寺廟並沒有電車可以直達，需先抵達阪急電車箕面站之後，再轉乘計程車或公車才能抵達目的地，交通上相對較不便利。

西莉亞當初規畫行程時，弟妹對於勝尾寺的達摩不倒翁相當感興趣，還好這一趟原本就計畫包車旅行，所以交通工具上不成問題，感謝 青鳥日本包車 ，輕輕鬆鬆就載著我們一家人抵達勝尾寺的門口，這也是包車旅行無法替代的便利性。

至於來到勝尾寺除了與達摩不倒翁牆拍照之外，當然必做一張達摩不倒翁明信片；這時西莉亞就覺得日本人真的很會，您們知道明信片怎麼完成的嗎？！

「嗯哼，完成一張達摩明信片可是一件體力活呢..」

首先於寺廟入口處第一站先取一張空白明信片，接著在寺內的六處地方設置印章，每一站蓋一次，完成之後就會呈現明信片上的達摩圖案，也就等於扎實地繞了勝尾寺一圈呢..(揮汗)

■ 官網: https://katsuo-ji-temple.or.jp/

■ 地址:〒562-8508大阪府箕面市勝尾寺

■ 時間: 08:00–17:00

■ 料金: 參拜全票 ¥500 / 兒童票 ¥400 (中學生、小學生)

▼日本大阪府箕面市。勝尾寺

▼日本大阪府箕面市。勝尾寺

▼日本大阪府箕面市。勝尾寺

▼日本大阪府箕面市。勝尾寺

▼日本大阪府箕面市。勝尾寺

▼日本大阪府箕面市。勝尾寺

▼日本大阪府箕面市。勝尾寺

▼日本大阪府箕面市。勝尾寺

▼日本大阪府箕面市。勝尾寺

▼日本大阪府箕面市。勝尾寺-因考量母親行動不便，故與BBC青鳥日本包車租借一台輪椅，4天4000日圓。

▼日本大阪府箕面市。勝尾寺-BBC青鳥日本包車

嵐山渡月橋

位於嵐山中心的木製大橋「渡月橋」，這附近更是京都市少有可以直接感受大自然的景點，渡月橋架於大堰川上，上游稱作保津川，下游則是桂川。渡月橋大約於834年-848年左右興建完成，而之後大約是在1259年～1274年開始被稱為渡月橋。1934年有用鋼筋水泥重新整修橋墩，而橋上的扶手欄杆則使用檜木製，設計成讓它能融入嵐山美景中的畫面。

▼日本京都府京都市。嵐山渡月橋

% Arabica Kyoto Arashiyama

京都嵐山必訪咖啡廳，店面距離渡月橋約莫1分鐘110公尺，% Arabica創辦人是日本人，特別的是他創立的首間門市卻位於香港，當時並沒有打開知名度，而讓% Arabica在網路上一炮而紅的就是這一間京都嵐山店。。

■ 官網: https://arabica.coffee/en/

■ 地址: 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町3ｰ47

■ 營業時間: 08:00-18:00

嵐山竹林小徑

位在京都嵐山的竹林小徑可以欣賞壯觀的竹林風景而受到旅客們的喜愛。盛夏酷暑也非常涼爽的竹林，環境舒適安詳就是其最大的魅力，也是相當受歡迎的照相景點。

嵐山和服森林

嵐山和服森林就在嵐電嵐山車站旁，嵐山和服森林旁的TULLY’s COFFEE庭院，有著和服圖案的圓柱環繞，走進京友禪之和服森林，京友禪是指布料上的染色技法，大量使用在和服的布料之上，拍照很有意境。

▼日本京都府京都市。嵐山和服森林

臨濟宗天龍寺派宗務本院

當天行程先前往京都嵐山，是啊，嵐山景色依舊展現迷人丰采，但相對遊客如織卻顯得擁擠些。欣賞過兩次嵐山竹林的西莉亞，這一趟計畫準備前往曾經經過兩次門口，卻從未踏足的臨濟宗天龍寺派宗務本院，簡稱天龍寺。

呵呵，日本旅行分享至此，大家有無感覺西莉亞特喜愛日本寺廟，沒錯，我就特愛日本傳統建築與文化，而位於嵐山的天龍寺又有何迷人之處呢？

主要是因為天龍寺曹源池有著日本獨有的枯山水庭園，另外則是為紀念天龍寺開山夢窗國師圓寂650周年，由日本畫家加山又造創作一幅懸掛於法堂天井的雲龍圖，但因為時間有限，俺也沒能親眼欣賞其丰采.(扼腕)

據說雲龍圖直接用墨色描繪而成，雲龍睥睨八方，栩栩如生；只可惜此鉅作僅能親臨觀賞無法拍攝，那就靜待大家親自走一趟囉。

■ 官網: https://www.tenryuji.com/cn/

■ 地址: 〒616-8385京都府京都市右京區嵯峨天龍寺芒ノ馬場町68

■ 時間: 08:30–17:00

■ 料金: 庭園（曹源池、百花苑）全票 ¥500 / 兒童票 ¥300 (小，中學生)

■ 法堂「雲龍圖」需要單購門票 ¥500 特別開放時間（每天開放）2024/3/2–7/17

▼日本京都府京都市。臨濟宗天龍寺派宗務本院

▼日本京都府京都市。臨濟宗天龍寺派宗務本院

▼日本京都府京都市。臨濟宗天龍寺派宗務本院

▼日本京都府京都市。臨濟宗天龍寺派宗務本院

▼日本京都府京都市。臨濟宗天龍寺派宗務本院

▼日本京都府京都市。臨濟宗天龍寺派宗務本院

▼日本京都府京都市。臨濟宗天龍寺派宗務本院

美山町茅屋之里

美山町茅屋之里距離京都市約四十公里，位置大約在京都市西北方，因此無論是駕車或乘坐公共交通工具，都必須花費1.5小時以上車程，認真說路途真的有點遙遠，幸好這一趟有 青鳥日本包車 陪伴，我們才能輕鬆抵達美山町茅屋之里。

初來乍到美山町茅屋之里，首先映入眼簾的就是典型日式村落樣貌，當然正值紫陽花盛開時節，經過五彩繽紛花朵兒的點綴，讓美山町茅屋之里更增添一股嬌媚氣息，喜愛賞花的西莉亞，這一趟真被紫陽花徹底療癒了身心靈呢..

美山町茅屋之里呈現江戶時代遺留至今的日式村落樣貌，跟白川鄉合掌村一樣瞬間有種穿越時空的錯覺。這邊的建築以茅草鋪成的垂簷屋頂，襯托於雲霧繚繞的山腳下，別具復古風情。

■ 地址: 〒601-0712 京都府南丹市美山町北（美山町茅葺之里）

■ 開放時間: 09:00–17:00（美山町觀光協會）

■ 官網: https://miyamanavi.com/ （日語及英語）

▼日本京都府南丹市。美山町茅屋之里

▼日本京都府南丹市。美山町茅屋之里

▼日本京都府南丹市。美山町茅屋之里

▼日本京都府南丹市。美山町茅屋之里

▼日本京都府南丹市。美山町茅屋之里

▼日本京都府南丹市。美山町茅屋之里

▼日本京都府南丹市。美山町茅屋之里

▼日本京都府南丹市。美山町茅屋之里

▼感謝BBC青鳥日本包車的由先生，載著我們一家人暢遊美山町茅屋之里，有機會留下這麼棒的回憶，簡直無價！

★第四日: 住一心齋橋Amemura→琵琶湖山谷纜車→近江八幡→La Collina近江八幡→宇治市(Starbucks京都宇治平等院表參道店、平等院鳳凰堂、平等院表參道、宇治橋)

行程來到第四日，這一天我們準備前往京都府隔壁的滋賀縣，話說滋賀縣最知名景點莫過於琵琶湖，其實整個京都府的飲用水就來自於琵琶湖喔，這天除了準備搭乘纜車利用不同視野欣賞琵琶湖之外，我們還準備前往近江八幡，感受當年近江商人商業繁榮的氛圍。回程順道轉往宇治市，這裡以世界遺產寺廟平等院鳳凰堂及宇治抹茶而聞名，也是源氏物語第三部宇治十帖的主要故事地點。

琵琶湖山谷纜車

四季皆宜的度假勝地，從山腳下搭乘纜車僅需5分鐘。琵琶湖谷位於從1,108 米高的內見山到1,174 米高的寶來山之間的廣闊高原上，就可以欣賞到下方琵琶湖的壯麗全景。琵琶湖山谷的纜車為日本最快，抵達山頂只需5分鐘，纜車每15分鐘發車一班，04月-11月為讓乘客慢慢觀賞風景。

■ 地址: 〒520-0514 滋賀縣大津市木戸1547-1

■ 時間: 4–10月:09:00–17:00 / 11月:09:30–16:30 最後上山時間:16:00

■ 票價: 全票 $518 / 兒童票 $290 (小學生)

▼日本滋賀縣大津市。琵琶湖山谷纜車

▼日本滋賀縣大津市。琵琶湖山谷纜車

▼日本滋賀縣大津市。琵琶湖山谷纜車

▼日本滋賀縣大津市。琵琶湖山谷纜車

▼日本滋賀縣大津市。琵琶湖山谷纜車

▼日本滋賀縣大津市。琵琶湖山谷纜車

近江八幡

八幡堀是豐臣秀次於八幡城築城期間所建造，從琵琶湖引水道過來的護城河兼運河的功能，只要有運河的地方就有商業文化，這也造就了近江商人與當地商業的繁榮。白雲館是明治時代建的舊八幡東學校，如今是觀光案內所。至於八幡堀旁有個千年歷史的神社日牟禮八幡宮，這裡也是近江商人信奉的神社。

▼日本滋賀縣近江八幡市。近江八幡

La Collina近江八幡

La Collina近江八幡是由當地著名的和菓子屋たねや(taneya)，特地找來建築頑童藤森照信所共同打造的童話甜點王國。草屋根是園區內最早期的建築，也是來到這裡必欣賞的建築之一。

而店名「La Collina」其實是義大利語，就是小丘的意思，加上後面八幡山的借景，這間草屋根相當融入大自然。La Collina除了販賣たねや(taneya)的各式傳統點心外，還有La Collina近江八幡的招牌年輪蛋糕，主棟二樓則是咖啡廳。

■ 官網: https://taneya.jp/la_collina/

■ 地址: 〒523－8533滋賀県近江八幡市北之庄町615-1

■ 時間: 09:00–18:00

▼日本滋賀縣近江八幡市。La Collina近江八幡

▼日本滋賀縣近江八幡市。La Collina近江八幡

▼日本滋賀縣近江八幡市。La Collina近江八幡

▼日本滋賀縣近江八幡市。La Collina近江八幡

▼日本滋賀縣近江八幡市。La Collina近江八幡

▼日本滋賀縣近江八幡市。La Collina近江八幡

▼日本滋賀縣近江八幡市。La Collina近江八幡

▼日本滋賀縣近江八幡市。La Collina近江八幡

Starbucks京都宇治平等院表參道店

■ 地址: 京都府宇治市宇治蓮華21-18

■ 電話: +81-774257277

■ 營業時間: 08:00–20:00

▼日本京都府宇治市。平等院表參道

▼日本京都府宇治市。平等院表參道

平等院鳳凰堂

平等院，是一座位於日本京都宇治的古老寺廟，主要供奉觀世音菩薩。平等院之所以得名，是因為這座寺廟的名稱反映了佛教的核心理念—眾生平等。平等院擁有悠久的歷史，建於西元1053年，是一座國寶級的建築。如果時間比較緊迫，可以只看看阿字池與鳳凰堂，這樣大概45分鐘～1小時可以結束導覽行程。

■ 官網: https://www.byodoin.or.jp/

■ 地址: 京都府宇治市宇治蓮華116

■ 時間: 平等院：08:30–17:30鳳凰堂：09:00–17:00

■ 料金: 平等院入場: ¥600 / 高中生 ¥400 / 小學生 ¥300，鳳凰堂參觀: ¥300

▼日本京都府宇治市。平等院鳳凰堂

▼日本京都府宇治市。平等院鳳凰堂

▼日本京都府宇治市。平等院鳳凰堂

▼日本京都府宇治市。平等院鳳凰堂

平等院表參道

這裡除了宇治抹茶老店之外，還有多家販售宇治特產品的商店和伴手禮店。附近有許多間的餐飲店和咖啡店，能夠悠閒的品嚐茶糰子、抺茶甜點、茶蕎麥麵等各種琳瑯滿目的茶餐點。

宇治橋

據說宇治橋是在大約西元646年由一位奈良的僧人所建造；宇治橋是橫跨宇治川的主要橋樑，是日本三大最古老的橋樑之一。過去宇治橋曾經過多次破壞與重建，目前的宇治橋是在1996年依傳統設計建造，擁有原始的設計元素。部分建材使用了日本扁柏，並以青銅裝飾細節。也因為今年NHK大河劇致光之君熱播緣故，現場看見許多遊客都要跟紫式部拍上一張照片，當然也包括小粉絲西莉亞..(笑)

■ 官網: https://www.japan.travel/tw/spot/69/

▼日本京都府宇治市。宇治橋

★第五日: 住一心齋橋Amemura→天橋立景點-飛龍觀ビューランド→大阪心齋橋購物

第五日的行程因為天氣惡劣關係，在抵達天橋立之後，發現雨勢相當猛烈，已經到了那種無法戶外活動的程度，西莉亞也捨不得讓家人們淋雨，所以與BBC青鳥包車的由先生討論之後，決定取消伊根舟屋伊根灣遊船行程，提早返回住一心齋橋。

其實這樣安排也是很可以，畢竟隔天上午11點的班機返台，那就多留些時間給家人們前往心齋橋購物享用美食，反正旅行嘛隨遇而安，即使這一趟錯過了，那就期待下一次的到來吧.(笑)

天橋立景點-飛龍觀ビューランド(天橋立Viewland飛龍觀展望台)

文珠山上有可觀望天橋立的展望台，山上有觀覽車及老少皆宜的遊樂設施。從此處望去的天橋立猶如飛舞上天的龍，因此被稱之為飛龍觀，到此可觀看到一番生氣活力的天橋立景色。可選擇乘坐登山吊椅或乘坐單軌電車到展望台。

■ 官網: https://www.viewland.jp/

■ 中文官網: https://reurl.cc/bVameE

■ 地址: 〒626-0001 京都府宮津市字文珠437

■ 時間: 09:00–17:00

■ 纜車票價: 大人¥850円(往返)，小人¥450円(往返)

▼日本京都府宮津市宮津灣。天橋立景點-飛龍觀ビューランド

▼日本京都府宮津市宮津灣。天橋立景點-飛龍觀ビューランド

▼日本京都府宮津市宮津灣。天橋立景點-飛龍觀ビューランド

▼日本京都府宮津市宮津灣。天橋立景點-飛龍觀ビューランド

▼日本大阪府大阪市。道頓堀、心齋橋

▼日本大阪府大阪市。道頓堀、心齋橋

▼日本大阪府大阪市。道頓堀、心齋橋

▼日本大阪府大阪市。道頓堀、心齋橋

▼日本大阪府大阪市。道頓堀、心齋橋

★第六日 關西空港送機服務: 住一心齋橋Amemur→關西空港→小港國際機場→高雄(搭乘捷運+計程車)

真的不得不稱讚BBC青鳥日本包車的由先生，每天總是提前抵達住一心齋橋。然後時間一到上車準時出發，再次感謝BBC青鳥的由先生載著我們一家人，欣賞了日本京阪最經典景點，這一趟旅行有您真好。

旅行來到了最後一天，由先生依舊提早抵達住宿地點，西莉亞這一趟一併安排了關西空港送機服務，大家無須擔心班機時刻，接送機服務都可以依照班機抵達或出發時間來安排，因為考量到回程時，人數及行李數量增多緣故，故BBC青鳥日本包車特地為我們準備了一台考斯特小巴，整體空間搭乘起來相當舒適，依舊非常感謝BBC青鳥日本包車的細心安排。

▼BBC青鳥日本包車-考斯特小巴

▼BBC青鳥日本包車-考斯特小巴

▼BBC青鳥日本包車-考斯特小巴內部空間

▼BBC青鳥日本包車-考斯特小巴內部空間

▼BBC青鳥日本包車-考斯特小巴

▼BBC青鳥日本包車-考斯特小巴

▼BBC青鳥日本包車-考斯特小巴

▼BBC青鳥日本包車-考斯特小巴

｜BBC青鳥日本包車。享受一趟輕鬆舒適安全的日本完美旅行｜

好囉，日本包車旅遊即將來到尾聲，西莉亞分享這一趟日本京阪親子遊的六天經典包車遊路線，有著人文風情、自然景觀、神社寺廟、美食饗宴，永遠玩不膩的日本，西莉亞相當推薦BBC青鳥日本包車旅行，因為這是最能符合全家老小需求的悠閒旅遊方式，心動不如馬上行動！現在就立刻預約BBC青鳥日本包車旅遊行程，好好享受一趟輕鬆舒適安全的日本完美旅行吧！

｜BBC青鳥日本包車。地區服務｜

BBC青鳥日本包車不僅在大城市如東京、河口湖、大阪、札幌、名古屋、福岡等提供服務，其他地方只要連續用三天以上也可以享受包車服務。所以無論您們計畫遊覽日本哪些地區，都可以考慮青鳥包車的行程選項。

｜BBC青鳥日本包車。價格和預訂方式｜

您們可以透過官方LINE帳號成為好友，BBC青鳥日本包車 官方Line ，即可隨時詢問行程報價並取得優惠券。步驟如下：

請先加入 官方LINE帳號好友 ，有任何旅遊新消息，就可以即時獲得資訊。點選領取優惠券，在聊天選單的右下角找到【COUPON 500】圖片，按下去就會出現領取畫面。接著確認包車的價格，客服就會報價給您們，或是在官網上有看到喜歡的商品，可以在下單前先通知客服要使用折價券，客服確認可以使用後再進行下單。

圖片取材至官網

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★包含項目: 中文司機(含司機餐費)、包車一天10小時用車、油資、高速過路費、停車費、乘客保險。